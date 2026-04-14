महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्यास लोकशाही अधिक बळकट होईल - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीविषयी भाष्य केलं.
Published : April 14, 2026 at 2:51 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त संसद परिसरातील प्रेरणास्थळ इथं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहिली. याप्रसंगी नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीविषयी भाष्य केलं. तसंच लोकसभेत महिला खासदारांच्या जागांची संख्या वाढवणं योग्य वाटतं, असंही नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. दरम्यान, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टसोबत जोडलेल्या पत्रात नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे, "आज, 14 एप्रिल, भारताच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. आपल्या राष्ट्राच्या उभारणीतील त्यांच्या चिरस्थायी योगदानाबद्दल अत्यंत आदरणीय असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे. मी त्यांना आदरांजली वाहतो आणि घटनात्मक मूल्यांप्रति असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेचं स्मरण करतो, जी मूल्ये आजही आपल्या वाटचालीस मार्गदर्शन करत आहेत."
विविध क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या वाढत्या सहभागाची प्रशंसा : नरेंद्र मोदी यांनी प्रस्तावाला मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि शिक्षण, साहित्य, कला, संगीत, चित्रपट, नृत्य आणि वारसा यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या वाढत्या सहभागाची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, "पुढील दोन दिवसांत, म्हणजेच 16 तारखेला, नारी शक्ती वंदन कायद्याशी संबंधित एका महत्त्वाच्या घटनादुरुस्तीवर चर्चा करण्यासाठी आणि ते मंजूर करण्याच्या आशेनं संसदेचे अधिवेशन पुन्हा सुरू होईल. मला यासाठी खूप उत्साह दिसत आहे. विकसित भारताच्या उभारणीत योगदान देण्याची एक मोठी संधी मिळाल्याबद्दल देशभरातील महिला आपला आनंद व्यक्त करत आहेत." पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "तुम्ही सर्व आपली नारी शक्ती, देशाच्या जीवनाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये आपला ठसा उमटवत आहात आणि हे सक्रिय योगदान आपल्या काळातील सर्वात उत्साहवर्धक गोष्टींपैकी एक आहे. स्टार्टअप्सच्या जगाकडे पाहा... त्यांच्यापैकी किती कंपन्यांमध्ये महिला नेतृत्वपदावर आहेत. 21 व्या शतकात मानवतेच्या प्रगतीला दिशा देणाऱ्या विज्ञान आणि नवोपक्रमामध्ये महिलांचा वाढता सहभाग दिसून आला आहे. शिक्षण, साहित्य, कला, संगीत, चित्रपट, नृत्य आणि वारसा या क्षेत्रांमध्येही हीच चर्चा आहे."
Paid homage to Dr. Babasaheb Ambedkar in the Parliament complex earlier today.
क्रीडा क्षेत्रात महिलांच्या वाढत्या सहभागावरही भर : नरेंद्र मोदी यांनी क्रीडा क्षेत्रात महिलांच्या वाढत्या सहभागावरही भर दिला आणि तरुण मुली जुन्या विचारसरणीला आव्हान देत असल्याचे अधोरेखित केलं. "कदाचित क्रीडा क्षेत्रात हा बदल सर्वाधिक दिसून येतो, जिथं एक शांत क्रांती घडली आहे. भारतीय महिला खेळाडू अधिक पदके जिंकत आहेत, विक्रम मोडत आहेत आणि जुन्या विचारसरणीला आव्हान देत आहेत. त्यांचं यश इतर अनेक तरुण मुलींना क्रीडा क्षेत्रात येण्यासाठी प्रेरणा देत आहे. तसंच अनेक सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स आणि लखपती दीदींनी आत्मनिर्भरता कशी मिळवायची आणि इतर महिलांना कसे सक्षम करायचे हे दाखवून दिलं आहे," असंही नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
लोकसभेत महिलांना अधिक जागा देणं योग्य : नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "संसदेत महिलांचे स्थान मजबूत करण्यासाठी त्यांना लोकसभेत अधिक जागा देणं योग्य आहे." तसंच सरदार वल्लभभाई पटेलांनी महिलांसाठी जागा आरक्षित करण्यासाठी कसं कार्य केलं आणि स्वातंत्र्यानंतर भारतीय समाजानं त्यांना समान हक्क कसे दिले, याची नरेंद्र मोदी यांनी आठवण करून दिली. "या अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांनी केलेली उत्कृष्ट कामगिरी पाहता, कायदेमंडळांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणं योग्यच आहे. खरंतर, हा एक असा मुद्दा आहे ज्यावर केवळ आजच नव्हे, तर अनेक दशकांपासून एकमत आहे. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी, अहमदाबाद नगरपालिकेचे अध्यक्ष असताना सरदार पटेलांनी महिलांसाठी जागा आरक्षित करण्याकरिता प्रयत्न केले होते. भारतानं एक स्वतंत्र देश म्हणून आपला प्रवास सुरू करताच, आपल्याकडे महिला आणि पुरुषांना समान मतदानाचा हक्क मिळाला. जगभरातील इतर अनेक देशांमध्ये महिलांना यासाठी अनेक वर्षे किंवा शतके वाट पाहावी लागली," असंही नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
देशभर की हमारी माताएं-बहनें और बेटियां, साल 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्णय की सराहना कर रही हैं।— Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2026
भारत की नारी शक्ति को समर्पित अपने इस पत्र में मैंने दशकों से लंबित इस संकल्प को जल्द साकार करने के विषय में देशवासियों के साथ अपनी भावनाएं…
विकसित भारत घडवण्याचं स्वप्न अधिक दृढ होईल : पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले, "गेल्या तीन ते चार दशकांत, कायदेशीर संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत, परंतु हे प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी झालेले नाहीत. काही वेळा, यशाच्या अगदी जवळ पोहोचूनही अपयशच आलं आहे. दुर्दैवानं, ज्या विषयावर नेहमीच एकमत राहिलं आहे, तो कधीही आपल्या तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकला नाही." याचबरोबर, "या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळं 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचं स्वप्न अधिक दृढ होईल. 2047 मध्ये आपण गुलामगिरीतून मिळालेल्या स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करणार आहोत. तोपर्यंत विकसित भारताचं स्वप्न साकार करण्यासाठी भारताची जनता प्रयत्न करत असताना, आपल्या लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या असलेल्या भारतातील महिलांच्या आकांक्षा पूर्ण होतील, हे आपण सुनिश्चित करूया," असंही नरेंद्र मोदींनी पत्रात नमूद केलं आहे.
विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करण्याचं आवाहन : "जेव्हा त्या धोरणनिर्मिती आणि निर्णयप्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतात, तेव्हा विकसित भारताच्या दिशेनं आपला प्रवास अधिक मजबूत होतो. कायदेशीर निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग हा वाटाघाटीचा विषय नाही," असं सांगत नरेंद्र मोदींनी सर्व राजकीय पक्षांना महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं आहे. ते म्हणाले, "आपल्या प्रगतीला गती देण्यासाठी शक्य ते सर्व करणं अत्यावश्यक आहे, आणि हे घडण्यासाठी महिलांचा सक्रिय सहभाग अटळ आहे. याच कायद्यामुळं 2023 मध्ये 'नारी शक्ती वंदन कायदा' मंजूर झाला आणि याच कायद्यामुळं आज हा घटनात्मक बदल आवश्यक बनला आहे. मला खात्री आहे की, येत्या काही दिवसांत संसदेत तो मंजूर होण्याची तुम्हीसुद्धा आतुरतेनं वाट पाहत असाल. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन कायदेशीर संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व लवकरात लवकर खऱ्या अर्थानं लागू होईल, याची खात्री करणं अत्यावश्यक आहे."
हेही वाचा :