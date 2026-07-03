अटल बोगद्यात भारतीय सैन्याची कामगिरी! 10 जवानांनी दोन मोटारसायकलींवर बसून रचला इतिहास
मोटारसायकलस्वार या पथकाने 10 हजार फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर असलेल्या जगातील सर्वात लांब महामार्ग बोगद्यात (अटल बोगदा) नवीन जागतिक विक्रम प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केलाय.
Published : July 3, 2026 at 12:42 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेशातील प्रसिद्ध अटल बोगद्यात पुन्हा एकदा एका ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद झालीय. भारतीय सैन्याच्या 'कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स'च्या 'डेअरडेव्हिल्स' (Daredevils) पथकाने येथे एक धाडसी प्रात्यक्षिक सादर केले, ज्याने सर्वांनाच रोमांचित केले. 'व्हील्स ऑफ व्हॅलर : संचार शक्ती' (Wheels of Valour: Sanchar Shakti) या मोटारसायकल मोहिमेचा एक भाग म्हणून या पथकाने 10 हजार फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर असलेल्या जगातील सर्वात लांब महामार्ग बोगद्यात (अटल बोगदा) नवीन जागतिक विक्रम प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केलाय. ही कामगिरी 'कारगिल विजय दिवसा'ला समर्पित असून, ती भारतीय सैन्याचे धैर्य, शिस्त आणि सांघिक कार्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण मानली जात आहे.
दोन मोटारसायकलींवर 10 रायडर्सचा इतिहास : 30 जून रोजी पालचन (मनाली) येथे पोहोचलेल्या 'व्हील्स ऑफ व्हॅलर: संचार शक्ती' पथकाने 1 जुलै रोजी आपल्या मोहिमेचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण केला. 'डेअरडेव्हिल्स' पथकातील 10 रायडर्सनी केवळ दोन मोटारसायकलींवर स्वार होऊन 9.8 किलोमीटर लांबीचा अटल बोगदा अवघ्या 9 मिनिटे 47.97 सेकंदात यशस्वीरित्या पार केला. समुद्रसपाटीपासून 10,075 फूट उंचीवर ही कामगिरी करणे अत्यंत आव्हानात्मक मानले जाते. या संपूर्ण कार्यक्रमादरम्यान पथकाने असाधारण संतुलन, समन्वय, संयम आणि उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण यांचे प्रदर्शन केले.
कारगिल विजय दिवसाला समर्पित विशेष मोहीम : भारतीय सैन्याने 'कारगिल विजय दिवसा'च्या निमित्ताने जागतिक विक्रम प्रस्थापित करण्याचा हा प्रयत्न आयोजित केला होता. 'कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स'च्या 'डेअरडेव्हिल्स'द्वारे प्रस्तावित जागतिक विक्रम प्रयत्नांच्या मालिकेतील हा पहिला टप्पा आहे. हे साध्य करण्यासाठी पथकाने अनेक महिने कठोर प्रशिक्षण घेतले आणि तांत्रिक तयारीवर विशेष लक्ष दिले. सैन्याने स्पष्ट केले आहे की, ही मोहीम केवळ विक्रम प्रस्थापित करण्यापुरती मर्यादित नसून, ती जवानांचे धैर्य, समर्पण आणि राष्ट्रसेवेची भावना देखील दर्शवते.
सुरक्षा मानकांचे काटेकोर पालन : जागतिक विक्रम करण्याच्या प्रयत्नादरम्यान सर्व सुरक्षा नियम आणि कार्यपद्धतींचे (प्रोटोकॉल) काटेकोरपणे पालन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, हिमाचल प्रदेश पोलीस, सीमा रस्ते संघटना (BRO) आणि इतर संस्थांशी उत्कृष्ट समन्वय साधण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान 'डेअरडेव्हिल्स' पथक, कार्यक्रमाचे अधिकारी आणि सामान्य जनता यांच्या सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेण्यात आली. या कार्यक्रमातून भारतीय लष्कराची व्यावसायिक कार्यशैली आणि शिस्त पुन्हा एकदा दिसून आली.
जागतिक विक्रम करण्याचा प्रयत्न यशस्वी : सिग्नल ऑफिसर इन-चीफ आणि कर्नल कमांडंट, लेफ्टनंट जनरल विवेक डोगरा (सेना मेडल) यांनी या ऐतिहासिक कामगिरीच्या यशस्वी पूर्ततेसाठी सहकार्य केल्याबद्दल मनाली जिल्हा प्रशासन, हिमाचल प्रदेश पोलीस, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स (DGBR), प्रोजेक्ट योजक, प्रोजेक्ट दीपक आणि ३८ बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स (३८ BRTF) यांचे विशेष आभार मानले. सर्व संस्थांमधील उत्कृष्ट समन्वयामुळेच हा जागतिक विक्रम करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला, असे त्यांनी नमूद केले.
देशसेवेसाठी तरुणांना प्रेरित करणारी मोहीम : भारतीय लष्कराच्या मते, 'व्हील्स ऑफ व्हॅलर: संचार शक्ती' (Wheels of Valour: Sanchar Shakti) या मोहिमेचा उद्देश केवळ जागतिक विक्रम प्रस्थापित करण्यापुरता मर्यादित नाही. ही मोहीम देशभरातील तरुण, माजी सैनिक आणि नागरिकांपर्यंत देशभक्ती, शिस्त आणि राष्ट्रनिर्मितीचा संदेशही पोहोचवत आहे. युद्ध स्मारके, लष्करी आस्थापने, दळणवळण केंद्रे आणि शैक्षणिक संस्थांना भेटी देऊन, ही मोहीम लष्कराचा गौरवशाली वारसा जनतेसमोर मांडत आहे आणि तरुणांना लष्करात सामील होऊन देशसेवा करण्यासाठी प्रेरित करत आहे.
लष्कराचे धैर्य आणि सांघिक कार्याचे प्रतीक असलेली कामगिरी : अटल बोगद्याजवळ (Atal Tunnel) केलेला जागतिक विक्रमाचा प्रयत्न हा केवळ मोटारसायकलवरील स्टंट नव्हता; तर ते भारतीय लष्कराचे धाडस, शिस्त, नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन आणि उत्कृष्ट सांघिक कार्याचे प्रतीक होते. अत्यंत कठीण परिस्थितीतही अशक्य वाटणारी उद्दिष्टे साध्य करण्याची भारतीय लष्कराची क्षमता या कामगिरीतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाली. 'कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स'चे ब्रीदवाक्य "जलद, सुरक्षित आणि परस्पर जोडलेले" (Swift, Secure, and Connected) या ऐतिहासिक प्रदर्शनात खऱ्या अर्थाने साकार झाले.
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