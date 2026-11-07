भारतीय हवाई दलानं रचला इतिहास! लडाखमध्ये 13,629 फूट उंचीवर आयएल-76 एमडी विमानाचं यशस्वी लँडिंग
हवाई दलाच्या मते, या कामगिरीमुळं भारताची सामरिक हवाई वाहतूक क्षमता आणखी मजबूत झाली आहे.
Published : November 7, 2026 at 5:36 PM IST
श्रीनगर : भारतीय हवाई दलानं पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवली आहे. हवाई दलाच्या आयएल-76 एमडी (IL-76MD) विमानानं लडाखमधील न्योमा हवाई तळावर 13,629 फूट उंचीवर यशस्वीपणे लँडिंग करून, आतापर्यंतच्या सर्वाधिक उंचीवरील लँडिंगचा रेकॉर्ड बनवला आहे. रशियन बनावटीचे हे हवाई दलाचे वाहतूक विमान एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. या संदर्भात भारतीय हवाई दलानं सोशल मीडियावर म्हटलं आहे की, ही कामगिरी विमानाच्या दीर्घकाळापासून सिद्ध झालेल्या क्षमतेचे, तसंच आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या अपवादात्मक कौशल्याचे, अचूकतेचे आणि व्यावसायिकतेचे एक उत्कृष्ट प्रदर्शन आहे. हवाई दलाच्या मते, या कामगिरीमुळं भारताची सामरिक हवाई वाहतूक क्षमता आणखी मजबूत झाली आहे.
न्योमा LAC पासून फक्त 25 किलोमीटर अंतरावर : विशेष म्हणजे, न्योमा हे दक्षिण लडाखमध्ये, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून (LAC) सुमारे 25 किलोमीटर अंतरावर असलेले एक नवीन विमानतळ आहे. या विमानतळाचे बांधकाम गेल्या वर्षी पूर्ण झाले. शिवाय, इथं बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनच्या (BRO) 'प्रोजेक्ट हिमांक' अंतर्गत बांधलेली, सुमारे तीन किलोमीटर लांबीची काँक्रीटची धावपट्टी आहे. याची रचना अत्यंत थंड तापमान आणि प्रतिकूल हवामानात काम करण्यासाठी करण्यात आली आहे, जिथं तापमान उणे 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली जाते. न्योमा समुद्रसपाटीपासून सुमारे 13,000 फूट उंचीवर आहे. पूर्वी, इथं वैद्यकीय सेवा आणि सामरिक वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी लहान विमानं आणि हेलिकॉप्टर कार्यरत होती. आता, याला एका पूर्ण विकसित हवाई तळाच्या रूपात विकसित करण्यात आलं आहे. त्यामुळं इथं लढाऊ विमाने देखील कार्यरत राहू शकतात.
13,629 FEET. A NEW HEIGHT IN AVIATION HISTORY. An Indian Air Force IL-76MD has scripted history with a successful landing at Nyoma, marking the highest-altitude landing ever achieved by the aircraft anywhere in the world. A remarkable demonstration of the aircraft’s enduring capability, backed by the exceptional skill, precision, and professionalism of its crew. A milestone that reinforces India’s strategic airlift capability. Pushing boundaries. Redefining limits. Making history. #IndianAirForce #IAF #Nyoma #AviationHistory #IndianDefence @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @HQ_IDS_India @adgpi @indiannavy @CareerinIAF @air_veterans— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 7, 2026
हे विमान 45 टनांपर्यंत भार वाहून नेण्यास सक्षम : आयएल-76 विमान 1980 च्या दशकाच्या मध्यात भारतीय हवाई दलात दाखल करण्यात आले. हे हवाई दलाच्या अवजड वाहतूक क्षमतेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ते 45 टनांपर्यंत भार वाहून नेऊ शकते. मात्र, पूर्वी याचा वापर लडाख आणि ईशान्य भारतातील दुर्गम भागांमध्ये रणगाडे, चिलखती वाहने आणि अवजड लष्करी उपकरणे वाहून नेण्यासाठी करण्यात आला आहे. भारतीय हवाई दलाची आयएल-76 विमाने लेह आणि थोईस दरम्यान नियमितपणे लॉजिस्टिक्स उड्डाणे करतात. दोन्ही विमानतळे अंदाजे 10 हजार फूट उंचीवर आहेत. श्योक खोऱ्यात असलेले थॉईस सियाचीन ग्लेशियरमध्ये तैनात असलेल्या सैन्याला साहाय्य पुरवण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण आहे.
लष्करी उपकरणांच्या हालचालींना गती मिळेल : न्योमा विमानतळ लेहच्या आग्नेयेला सुमारे 180 किलोमीटर अंतरावर आहे. इथं अवजड वाहतूक विमानं उतरवण्याच्या क्षमतेमुळं उत्तर सीमेवर सैन्य, लष्करी उपकरणे आणि रसद यांच्या हालचाली सुलभ होतील, ज्यामुळं वेळेची बचत होईल आणि आवश्यकतेनुसार सैन्य जलदगतीने तैनात करण्याची व लष्करी मदत पुरवण्याची क्षमता वाढणार आहे. दरम्यान, लडाखमधील पक्क्या धावपट्टी असलेली इतर विमानतळं लेह, थोईस आणि कारगिल इथं आहेत. याव्यतिरिक्त, फुकचे आणि दौलत बेग ओल्डी येथे प्रगत लँडिंग ग्राउंड्स (ALGs) आहेत. सुमारे 16,700 फूट उंचीवर असलेली दौलत बेग ओल्डी ही जगातील सर्वात उंच हवाईपट्टी आहे.
आयएल-76 स्क्वाड्रन चंदीगडमध्ये तैनात : भारतीय हवाई दलाची आयएल-76 स्क्वाड्रन विमानं चंदीगडस्थित क्रमांक 44 स्क्वाड्रनद्वारे चालवली जातात. सुरुवातीला, ही विमानं वेगवेगळ्या युनिट्सना नेमून दिली होती, परंतु नंतर, सर्व आयएल-76 विमानांना एकाच स्क्वाड्रनअंतर्गत एकत्रित करण्यात आले. हवाई दलाच्या सामरिक वाहतूक ताफ्यात अमेरिकन बोईंग सी-17 ग्लोबमास्टर विमानांचाही समावेश आहे, जे हिंडन हवाई तळावर तैनात आहे.
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