भारतीय हवाई दलाला 198 लढाऊ विमानांची गरज; नव्या तेजस आणि राफेल विमानांच्या समावेशामुळे ताकद वाढणार
भारतीय हवाई दलाकडे सुमारे 42 लढाऊ स्क्वॉड्रन्स असायला हव्यात, परंतु सध्या केवळ 31 स्क्वॉड्रन्स कार्यरत आहेत.
Published : October 7, 2026 at 5:52 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 7:13 PM IST
हैदराबाद | EB Prime Team : Indian Air Force Day : जागतिक स्तरावर भारतीय हवाई दल तिसऱ्या क्रमांकावर आहे; केवळ अमेरिका आणि रशियाच याच्या पुढे आहेत. आपल्या ताफ्यात नवीन लढाऊ विमानांचा समावेश करून हे दल सातत्याने आपली क्षमता वाढवत आहे. तरीही लढाऊ विमानांच्या पुरवठ्यातील अडचणी आणि अनेक जुन्या विमानांना निवृत्त केल्यामुळे एकूण विमानांच्या संख्येत घट झाली आहे.
सध्या केवळ 31 लढाऊ स्क्वॉड्रन्स कार्यरत : 'डिफेन्स सिक्युरिटी एशिया' (Defense Security Asia) च्या माहितीनुसार, भारतीय हवाई दलाला 42 लढाऊ स्क्वॉड्रन्स (विमानांची पथके) चालवण्याची मंजुरी आहे. प्रत्येक स्क्वॉड्रनमध्ये सुमारे 18 लढाऊ विमाने असतात, याचा अर्थ एकूण आवश्यक संख्या 756 विमाने असायला हवी. मात्र, 2022 च्या आकडेवारीनुसार सध्या केवळ 31 लढाऊ स्क्वॉड्रन्स कार्यरत आहेत, म्हणजेच एकूण सुमारे 558 लढाऊ विमाने उपलब्ध आहेत. परिणामी, भारतीय हवाई दलाला आणखी 198 लढाऊ विमानांची आवश्यकता आहे.
लढाऊ विमानांच्या समावेशाला होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त : अलीकडेच हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग (अमर प्रीत सिंग) यांनी हवाई दलात नवीन लढाऊ विमानांच्या समावेशाला होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली. बदलत्या सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हवाई दलाची भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण होत असतानाच लढाऊ स्क्वॉड्रन्सची संख्या मात्र कमी होत चालल्याचे त्यांनी मान्य केले. 8 ऑक्टोबर रोजी 94 वा भारतीय हवाई दल दिन साजरा होत असताना हा अहवाल या मुद्द्याशी संबंधित विविध पैलूंचा आढावा घेतो.
गेल्या दशकात अनेक लढाऊ विमाने निवृत्त : 'डिफेन्स सिक्युरिटी एशिया'च्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, गेल्या दहा वर्षांत भारतीय हवाई दलातून अनेक लढाऊ विमाने निवृत्त करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे ताफ्यातील लढाऊ विमानांच्या संख्येत घट झाली आहे. विशेष म्हणजे शेकडो 'मिग-21' (MiG-21) लढाऊ विमाने सेवेतून टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यात आली आहेत. 2015 ते 2022 या काळात जवळपास दरवर्षी 'मिग-21' ची काही युनिट्स सेवेतून निवृत्त करण्यात आली.
निवृत्तीमुळे ताफ्याचा आकार आकुंचन पावत आहे : 'defencesecurityasia.com' नुसार, भारतीय हवाई दलाने 2025 मध्ये 'मिग-21 बायसन' (MiG-21 Bison) लढाऊ विमानांचा उर्वरित ताफा पूर्णपणे निवृत्त केला. यामुळे एकूण लढाऊ विमानांच्या संख्येत आणखी घट झाली. यापूर्वी 'मिग-23' (MiG-23) ही विमाने सेवेतून निवृत्त करण्यात आली आहेत आणि इतरही अनेक प्रकारची लढाऊ विमाने कालांतराने टप्प्याटप्प्याने सेवेतून काढून टाकण्यात आली आहेत.
चीन आणि पाकिस्तानचा सामना करण्यासाठी सक्षम ताफ्याची गरज : 'डिफेन्स सिक्युरिटी एशिया'च्या (Defence Security Asia) एका अहवालात नमूद केले आहे की, भारताला पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानकडून आणि उत्तर सीमेवर चीनकडून अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या दोन्ही आघाड्यांचे रक्षण करण्यासाठी हवाई दलाला शक्तिशाली लढाऊ विमाने तैनात करावी लागतात आणि विमानांच्या कमतरतेमुळे मोहिमांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येतात. त्यामुळे, लढाऊ विमानांचा एक सक्षम ताफा कायम राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
येत्या काही वर्षांत आणखी विमाने निवृत्त होणार : मिळालेल्या अहवालानुसार, भविष्यात लढाऊ विमानांची संख्या आणखी कमी होऊ शकते. याचे कारण म्हणजे 'मिराज-2000' (Mirage-2000), 'जग्वार' (Jaguar) आणि 'मिग-29' (MiG-29) या तीन प्रमुख श्रेणींमधील विमाने 2030 पर्यंत निवृत्त होणार आहेत. 'जग्वार' विमानांचे सहा स्क्वॉड्रन्स (सुमारे 110-120 विमाने) सर्वात आधी सेवेतून बाहेर पडतील; त्यांना 2028 ते 2031 या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने निवृत्त केले जाईल.
108 'मिग-29' आणि 'मिराज-2000' विमानांची निवृत्ती : 2035 ते 2040 या काळात 'मिग-29' आणि 'मिराज-2000' विमानांचे उर्वरित सहा स्क्वॉड्रन्स, ज्यामध्ये एकूण 108 लढाऊ विमानांचा समावेश आहे तेदेखील सेवेतून निवृत्त केले जातील. एकूणच येत्या काही वर्षांत 200 हून अधिक विमाने निवृत्त होणार आहेत. ताफ्यातील लढाऊ विमानांची कमतरता भरून काढण्यासाठी, नवीन विमाने समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया वेगवान करणे आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्यानंतर लढाऊ विमानांच्या संख्येत झाली वाढ : 'काउन्सिल फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड डिफेन्स रिसर्च'च्या (Council for Strategic and Defense Research) आकडेवारीनुसार, स्वातंत्र्यानंतर भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील लढाऊ विमानांच्या संख्येत सातत्याने वाढ झाली. 1948 मध्ये भारतीय हवाई दलाकडे केवळ 90 लढाऊ विमाने होती; 1952 पर्यंत ही संख्या 198 वर पोहोचली होती. 1996 पर्यंत या ताफ्याचा विस्तार होत राहिला.
1996 नंतर लढाऊ विमानांच्या संख्येत घट : अहवालांनुसार, 1996 नंतर लढाऊ विमानांच्या संख्येत घट झाली; त्यानंतर एकूण संख्येत कमतरता येऊ लागली. 2003 मध्ये भारतीय हवाई दलाकडे (IAF) 684 लढाऊ विमाने होती, जी संख्या 2008 पर्यंत 630 वर आली. 2013 आणि 2018 मध्ये आणखी घट झाली आणि 2022 पर्यंत ही एकूण संख्या 558 वर आली.
इंजिन पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे समस्या अधिक गंभीर : गेल्या वर्षी परदेशातून होणाऱ्या इंजिनच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आला. परिणामी, उत्पादन पूर्ण होऊनही अनेक 'तेजस Mk1A' लढाऊ विमाने नाशिक आणि बंगळुरू येथील 'हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स'च्या केंद्रांवर उड्डाणाविना (grounded) पडून आहेत. अमेरिकन कंपनी 'जनरल इलेक्ट्रिक' वेळेवर इंजिनचा पुरवठा करू शकली नाही.
लवकरच भारतीय हवाई दलात आणखी लढाऊ विमाने सामील होणार : 'डिफेन्स सिक्युरिटी एशिया'च्या आकडेवारीनुसार, भारतीय हवाई दल नजीकच्या काळात अनेक लढाऊ विमाने ताफ्यात सामील करणार आहे. सध्या 30 हून अधिक 'तेजस Mk1A' विमानांचे उत्पादन झाले आहे किंवा ती उत्पादनाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. या प्रकारातील (variant) एकूण 50 लढाऊ विमाने अखेरीस हवाई दलात सामील केली जातील अशी अपेक्षा आहे. 'एचएएल' (हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड) कडे 180 'तेजस Mk1A' विमानांचे कंत्राट आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 97 'तेजस Mk1A' विमाने मिळवली जातील : अहवालांनुसार, सुरुवातीच्या ऑर्डरअंतर्गत 50 'Mk1A' विमाने तयार केली जातील, तर दुसऱ्या ऑर्डरअंतर्गत सुमारे 97 नवीन 'तेजस' विमाने उत्पादित केली जातील. ही विमाने दोन वेगवेगळ्या श्रेणींमधील असतील, त्यापैकी 68 विमाने 'सिंगल सीट' (एक वैमानिक असलेली) लढाऊ विमाने असतील, तर 29 विमाने 'ट्विन सीट' (दोन वैमानिकांची सोय असलेली) असतील.
भारतीय हवाई दलात सात प्रकारची लढाऊ विमाने : 'ग्लोबल मिलिटरी डॉट कॉम'च्या आकडेवारीनुसार, भारतीय हवाई दल सात प्रकारच्या लढाऊ विमानांचा वापर करते. यात सुखोई Su-30MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, जॅग्वार, मिग-29 आणि मिग-21 यांचा समावेश आहे. यांपैकी 'तेजस' हे एकमेव विमान पूर्णपणे भारतात तयार करण्यात आले आहे. सुखोई Su-30 हे रशियामध्ये तयार झालेले एक शक्तिशाली लढाऊ विमान आहे. 1990 च्या दशकापासून जगभरातील विविध संघर्षांमध्ये या विमानाने आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. याचा वेग ताशी 2125 किमी असून, इंधन न भरता हे विमान 3000 किमीचे अंतर कापू शकते, याची किंमत अंदाजे 310 कोटी रुपये आहे.
विविध लढाऊ विमानांची प्रमुख वैशिष्ट्ये : ब्रिटन आणि फ्रान्सने तयार केलेले 'जॅग्वार' (Jaguar) हे विमान ताशी 1699 किमी वेगाने उड्डाण करू शकते. यात शस्त्रे आणि इंधनासह 15,700 किलोग्रॅमपर्यंतचे वजन (पेलोड) वाहून नेण्याची क्षमता आहे. याची किंमत सुमारे 67 कोटी रुपये आहे. दुसरीकडे 'मिग-29' (MiG-29) हे रशियाचे अत्यंत चपळ आणि दोन इंजिने असलेले लढाऊ विमान आहे. याचा वेग ताशी 2450 किमी असून, ते 18,000 मीटर उंचीपर्यंत उड्डाण करू शकते.
'तेजस' एकाच उड्डाणात 3000 किमीचे अंतर कापते : भारतात निर्मित 'तेजस' (Tejas) हे विमान ताशी 2220 किमी वेगाने उडू शकते. एकाच उड्डाणात (सॉर्टीत) हे विमान 3000 किमीचे मोठे अंतर कापू शकते आणि 16,000 मीटर उंची गाठू शकते. याच्या एका विमानाची किंमत अंदाजे 218 कोटी रुपये आहे. फ्रान्समध्ये तयार झालेले 'मिराज 2000' (Mirage 2000) हे विमान ताशी 2336 किमी वेगाने उडू शकते आणि 18,300 मीटर उंची गाठू शकते.
'राफेल' शत्रूला चकवा देण्यात आणि त्यांना मागे टाकण्यात पटाईत : फ्रान्समध्ये तयार झालेले 'राफेल' (Rafale) हे विमान शत्रूला चकवा देण्यात आणि त्यांना युद्धाच्या डावपेचांत प्रतिस्पर्ध्याला मागे टाकण्यात अत्यंत कुशल आहे. याचा वेग ताशी 1912 किमी असून ते 15,835 मीटर उंची गाठू शकते. यात 24,500 किलोग्रॅमपर्यंतची घातक क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता आहे. एका 'राफेल' विमानाची किंमत अंदाजे 800 कोटी रुपये आहे. 28 एप्रिल 2025 रोजी भारताने फ्रान्सकडून 26 'राफेल-मरीन' (Rafale-Marine) लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला. दरम्यान, 'जग्वार टी' (Jaguar T) हे विमान ब्रिटन आणि फ्रान्सने संयुक्तपणे विकसित केले असून, ते विशेषतः शत्रूची ठिकाणे उद्ध्वस्त करण्यासाठी (बॉम्बफेक करण्यासाठी) तयार करण्यात आले आहे. याचा वेग 1699 किमी/तास इतका आहे आणि ते 14,000 मीटर उंचीवर उड्डाण करू शकते.
जगातील सर्वात मोठा लढाऊ विमानांचा ताफा अमेरिकेकडे : अमेरिकेकडे जगात सर्वाधिक संख्येने लढाऊ विमाने आहेत. 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, त्यांच्या ताफ्यात एकूण 12,897 विमाने आहेत. परिणामी, जगातील हवाई दलांमध्ये अमेरिका पहिल्या स्थानावर आहे, तर रशिया दुसऱ्या आणि भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. अमेरिकन हवाई दल 3002 लढाऊ विमाने आणि 147 बॉम्बफेक करणारी विमाने (बॉम्बर्स) चालवते; ही बॉम्बर्स लांब अंतरावरून प्रचंड विध्वंस घडवून आणण्यास सक्षम आहेत. यामध्ये F-16 फायटिंग फाल्कन, F-35 लायटनिंग II, F-15E स्ट्राइक ईगल आणि F-22 रॅप्टर यांसारख्या विमानांचा समावेश आहे.
भारताला दरवर्षी 36 ते 40 लढाऊ विमानांची गरज : काही काळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग यांनी सांगितले की, नजीकच्या काळात भारताला दरवर्षी 36 ते 40 लढाऊ विमानांची आवश्यकता असेल. यामुळे लढाऊ विमानांची कमतरता दूर करण्यास मोठी मदत होईल. हवाई दलात 'तेजस मार्क-1ए' (Tejas Mark-1A) आणि 'राफेल' विमानांचा समावेश केल्याने परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
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