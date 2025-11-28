ETV Bharat / bharat

श्रीरामाच्या जगातील सर्वात उंच पुतळ्याचं अनावरण केल्यानंतर पंतप्रधानांनी गोव्याचं केलं कौतुक, वाचा काय म्हणाले?

भगवान श्रीरामाचा जगातील सर्वात उंच पुतळा गोव्यात साकारण्यात आला आहे. या पुतळ्यांच अनावरण केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी गोव्याच्या संस्कृतीचं कौतुक केलं.

77 feet tall bronze statue of Lord Ram
भगवान रामाची ७७ फूट उंच कांस्य मूर्ती (Source- एएनआय)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 28, 2025 at 8:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पणजी- श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठाच्या ५५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित गोव्यात समारंभाचे आयोजन करण्यात आलं. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी गोव्यात श्रीरामाच्या ७७ फूट उंच कांस्य पुतळ्याचं अनावरण केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दक्षिण गोव्यातील पोर्तुगाली येथील मठाच्या मंदिराला भेट दिली. हा देशातील जुन्या मठापैकी एक मठ आहे. सारस्वत समुदायात या मठाचं महत्त्वाचं स्थान आहे.

मठाकडून बांधण्यात आलेल्या 'रामायण थीम पार्क'चे पंतप्रधानांनी उद्घाटनही केले. तसेच एक विशेष टपाल तिकिट आणि एक स्मारक नाणेदेखील जारी केले. गोव्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री दिगंबर कामत म्हणाले, भगवान रामाची ही मूर्ती गुजरातमधील 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' (सरदार पटेलांचा पुतळा) डिझाइन करणारे शिल्पकार राम सुतार यांनी तयार केली आहे. ही भगवान रामाची जगातील सर्वात उंच मूर्ती आहे. कार्यक्रमात गोव्याचे राज्यपाल अशोक गजपती राजू आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित होते. या कार्यक्रमापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कर्नाटकातील उडुपी येथील श्रीकृष्ण मठात गीता पारायण कार्यक्रमात सहभागी झाले. त्यानंतर त्यांनी रोड शो केला. पंतप्रधानांनी कृष्ण मंदिरासमोरील सुवर्ण तीर्थ मंडपमचं उद्घाटन केलं.

कार्यक्रमातील भाषणादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी उडुपी येथील भाजपाच्या पूर्वीच्या जनसंघाच्या सुशासन मॉडेलची प्रशंसा केली. त्यानंतर त्यांनी येथील श्रीकृष्ण मठात एक लाख भाविकांसह भगवद्गीतेतील श्लोकांचं पठण केलं. पंतप्रधान मोदी सभेत म्हणाले, भारत सांस्कृतिक पुनरुत्थान अनुभवत आहे. अयोध्येतील राम मंदिराचे बांधकाम, काशी विश्वनाथ धामचे मोठ्या प्रमाणात नूतनीकरण आणि उज्जैनमधील महाकाल महालोकचा विस्तार हे देशाच्या चेतनेचे प्रतिबिंब आहे. हे काम भावी पिढ्यांना त्यांच्या मुळांशी जोडलेले राहण्यासाठी प्रेरणा देईल.

गोव्याच्या इतिहासाचा संदर्भ देताना पंतप्रधान म्हणाले, भाषा आणि सांस्कृतिक ओळखीच्या दबावातून गोव्यातील मंदिरे आणि स्थानिक परंपरांना आव्हानांचा सामना करावा लागला. गोव्याची संस्कृती सर्व बदलांमध्ये मूळ स्वरूप टिकवून ठेवली आहे. कालांतरानं ही संस्कृती पुन्हा जिवंतही झाली आहे. मठाचं कौतुक करताना मोदी म्हणाले, गेल्या ५५० वर्षांत या संस्थेनं काळाच्या अगणित वादळांना तोंड दिलं आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

PM MODI UNVEIL 77 RAM STATUE
भगवान राम पुतळा अनावरण
PM NARENDRA MODI GOA VISIT
संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ
LORD RAM STATUE GOA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.