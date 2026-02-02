ETV Bharat / bharat

भारताने चाबहार बंदरातून घेतली माघार? अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद नाही

देशासाठी चाबहार बंदराचे महत्त्व काय? बंदरासाठी बजेट न देण्यामागे कारण काय? इतर देशांसाठी बंदर किती महत्त्वाचे? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी ईटीव्ही भारतचा अहवाल वाचा...

India withdraws from Chabahar port
भारताने चाबहार बंदरातून घेतली माघार? (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 4:10 PM IST

हैदराबाद : व्यापार आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रकल्प असलेल्या चाबहार बंदरासाठी भारताने यंदा कोणतेही बजेट दिले नाही. खरं तर भारताने या प्रकल्पातून माघार घेतल्याचं बोललं जातंय. इराणवर लादलेल्या अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे हे घडलंय, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांचा नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. 53.47 लाख कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात इराणच्या चाबहार बंदरासाठी एकही रुपया देण्यात आला नाही. मागील अर्थसंकल्पात सरकारने 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. हे बंदर भारतासाठी अनेक प्रकारे महत्त्वाचे मानले जाते. चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारत युरोपशी व्यापार करू शकतो. इराण व्यतिरिक्त रशियालाही मोठा फायदा होतो. या बंदराच्या माध्यमातून भारत त्याच्या शेजारील देश पाकिस्तानला मागे टाकतो आणि मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानच्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवतो. भारताने आतापर्यंत या बंदरात अब्जावधी रुपये गुंतवले आहेत. भारतावर अमेरिकेचा दबाव आहे का? इराणवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे मोदी सरकारने माघार घेतली आहे का? देशासाठी या बंदराचे महत्त्व काय आहे? बंदरासाठी कोणतेही बजेट न देण्यामागे काय कारण आहे? इतर देशांसाठी हे बंदर किती महत्त्वाचे आहे? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी ईटीव्ही भारतचा अहवाल वाचा...

भारतासाठी हे बंदर का महत्त्वाचे ?: चाबहार बंदर इराणच्या आग्नेय सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात आहे. या सागरी क्षेत्राने भारतासाठी बराच काळ पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिलाय. ते भारताच्या अगदी जवळ आहेत. चाबहारमध्ये दोन टर्मिनल आहेत, एक शाहिद कलंतरी आणि दुसरे शाहिद बेहेश्ती. हे बंदर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या बाहेर आहे आणि मोठ्या जहाजांसाठी सुरक्षित मानले जाते. ते पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापासून 170 किमी अंतरावर आहे.

सरकारने अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केली : भारताने या बंदराबाबत इराणी सरकारशी करार केलेत आणि त्यानंतर अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केलीय. शाहिद बेहेश्ती आणि कलंतरी टर्मिनल हे भारत सरकारच्या इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आयपीजीएल) आणि इराणच्या पोर्ट्स अँड मेरिटाईम ऑर्गनायझेशनद्वारे संयुक्तपणे चालवले जातात. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (आयएनएसटीसी) साठी देखील महत्त्वाचे मानले जाते.

चाबहारबाबत भारत-इराण करार काय?: मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारत सरकारने 2016 मध्ये चाबहार बंदरातील शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल चालवण्यासाठी एक करार केला होता. या कराराचे दरवर्षी नूतनीकरण केले जाते. त्यानंतर 13 मे 2024 ला 10 वर्षांसाठी टर्मिनल चालवण्यासाठी एक करार करण्यात आला. त्यानंतर भारत आणि इराणने 2024 मध्ये चाबहारच्या विकासासाठी पुन्हा एक करार केला.

अमेरिकेच्या निर्बंधांचा इराणवर परिणाम होतो का?: चाबहार प्रकल्पाला यापूर्वी अमेरिकेच्या निर्बंधांना तोंड द्यावे लागले होते. 2018 मध्ये अमेरिकेने काही शिथिलता दिल्या. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने निर्बंध पुन्हा लागू केले आणि नंतर शिथिलता देण्यात आल्या. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेने चाबहार बंदर चालवण्यावर बंदी घालण्याची घोषणा केली. परंतु काही महिन्यांची सूट देखील देण्यात आली. ही सूट अजूनही लागू आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारताने आपले पाऊल मागे घेतल्याची अटकळ बांधली जात आहे, यासाठी कोणतीही बजेट तरतूद केलेली नाही. एक कारण म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत इराण कमकुवत झालाय. काही तज्ज्ञ हे भारताच्या दुसऱ्या धोरणाचा भाग मानतात, ज्यात असे म्हटले आहे की भारताने अद्याप बंदरातून पूर्णपणे माघार घेतलेली नाही.

चाबहारवरील सध्याची परिस्थिती काय?: इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पातून भारत माघार घेत असल्याच्या अफवांना जानेवारीमध्येही वेग आला होता. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, अमेरिकेने भारताला एक पत्र जारी केले, ज्यामध्ये 26 एप्रिल 2026 पर्यंत या प्रकल्पासाठी बंदीमधून बिनशर्त सूट देण्यात आलीय. त्यांनी असेही सांगितले की, ते या व्यवस्थेवर अमेरिकेसोबत काम करीत आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, भारत 26 एप्रिलपर्यंत नेहमीप्रमाणे बंदरात काम करत राहील.

भारताच्या माघारीमुळे चीनला फायदा होणार का?: पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरात चीनची आधीच उपस्थिती आहे. म्हणून जर भारताने चाबहारमधून माघार घेतली तर ते चीनला या क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवण्याची संधी मिळू शकते. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारताला चीनकडून येणाऱ्या धोक्याची जाणीव आहे आणि अमेरिकेचा विरोध करणे ही चांगली कल्पना नाही. म्हणूनच 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात चाबहारसाठी कोणताही निधी देण्यात आलेला नाही. हा भारताच्या दुसऱ्या धोरणाचा भाग आहे.

इराणसाठी ही बंदरे किती महत्त्वाची?: इराणकडे एकूण सहा बंदरे आहेत. बंदर अब्बास बंदर हे यापैकी सर्वात महत्त्वाचे आहे, जे होर्मुझ द्वीपसमूह ओलांडल्यानंतर स्थित आहे. अमिराबाद बंदर हे माझंदरन प्रांतात कॅस्पियन समुद्राच्या किनाऱ्यावर आहे. येथे अंझाली, नौशहर, चाबहार आणि इमाम खोमेनी बंदरे देखील आहेत. इराणच्या 90 टक्के लोक देशाच्या पश्चिम भागात राहतात, कारण पूर्व भाग कमी विकसित आहे. इराणला चाबहार बंदराभोवती अधिक विकास हवा आहे, ज्यामुळे ते मध्य आशियाचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करू शकतील. इराण अब्बास बंदरावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. परंतु ते खोल पाण्याचे बंदर नाही आणि मोठ्या मालवाहू जहाजांना हाताळू शकत नाही. मोठी जहाजे चाबहारमध्ये सहजपणे प्रवेश करू शकतात. म्हणून जर भारताने या बंदराबद्दल उदासीन वृत्ती स्वीकारली तर ते इराणसाठी एक मोठा धक्का असेल.

अमेरिका इराणवर निर्बंध का लादते?: अमेरिका आणि इराणमधील तणाव 1979 पासून अस्तित्वात आहे. अमेरिकेने इराणला काही विशिष्ट कारवायांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी त्यावर अनेक निर्बंध लादले. यामागील कारण प्रामुख्याने दहशतवादाशी संबंधित कारवाया रोखणे होते. माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश आणि बराक ओबामा यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकन कंपन्यांना इराणसोबत व्यवसाय करण्यावर बंदी घातली होती. इराणच्या तेल आणि बँकिंग उद्योगांवरही अनेक निर्बंध लादण्यात आलेत.

संपादकांची शिफारस

