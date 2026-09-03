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'भारत अमेरिकेसमोर झुकणार नाही'; विशिष्ट सवलतींशिवाय व्यापार करार नाही, पीयूष गोयल यांनी स्पष्टच सांगितलं

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयलांनी स्पष्ट केले की, जागतिक स्पर्धकांच्या तुलनेत भारतीय निर्यातदारांना 'प्राधान्यपूर्ण शुल्क दर' देण्यास वॉशिंग्टनने सहमती दर्शवल्यासच भारत या कराराची घोषणा करेल.

Piyush Goyal stated it clearly
पीयूष गोयल यांनी स्पष्टच सांगितलं (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2026 at 5:48 PM IST

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नवी दिल्ली: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत (BTA) केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, जागतिक स्पर्धकांच्या तुलनेत भारतीय निर्यातदारांना 'प्राधान्यपूर्ण शुल्क दर' (preferential tariff rates) देण्यास वॉशिंग्टनने सहमती दर्शवल्यासच भारत या कराराची घोषणा करेल. 'एफटीए (FTA) आउटरीच प्रोग्राम' अंतर्गत आयोजित एका राष्ट्रीय कार्यशाळेला संबोधित करताना पीयूष गोयल म्हणाले, "जेव्हा अमेरिका आम्हाला आमच्या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत अधिक चांगले आणि प्राधान्यपूर्ण दर देऊ शकेल, तेव्हाच आम्ही या द्विपक्षीय व्यापार कराराला अंतिम रूप देऊ आणि अधिकृत घोषणा करू."

देशांतर्गत उद्योगांच्या हिताचे रक्षण हीच प्राथमिकता : वाणिज्य मंत्रालयातील सूत्रांनुसार, भारत कोणत्याही जागतिक दबावाखाली किंवा घाईघाईने या करारावर स्वाक्षरी करणार नाही. भारतीय कृषी क्षेत्र, दुग्धव्यवसाय आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) यांच्या हिताचे पूर्णपणे रक्षण करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या करारांतर्गत व्हिएतनाम, थायलंड, चीन आणि मलेशिया यांसारख्या देशांच्या तुलनेत अमेरिकेच्या बाजारपेठेत आपल्या मालासाठी कमी शुल्क दर मिळवण्याचे भारताचे ध्येय आहे, जेणेकरून भारतीय निर्यातदारांना स्पर्धेत आघाडी घेता येईल.

द्विपक्षीय व्यापार ऐतिहासिक पातळीवर : या वाटाघाटी सुरू असतानाच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंध अधिक दृढ होत आहेत. आकडेवारीनुसार, दोन्ही देशांमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार (माल आणि सेवा दोन्ही मिळून) विक्रमी 241.65 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचला आहे.

  • वस्तूंचा व्यापार वाढला : एकूण व्यापार 149.42 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा होता; भारताने अमेरिकेला 103.82 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली, तर अमेरिकेकडून 45.6 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची आयात केली. वस्तूंच्या व्यापाराच्या बाबतीत भारताकडे 58.22 अब्ज डॉलर्सची मोठी व्यापार अतिरिक्तता (trade surplus) आहे.
  • सेवांचा व्यापार : एकूण व्यापार 92.23 अब्ज डॉलर्सचा नोंदवला गेला, ज्यामध्ये भारताची सेवा निर्यात 48.67 अब्ज डॉलर्स आणि आयात 43.56 अब्ज डॉलर्स इतकी होती.

इतर देशांशी मुक्त व्यापार करारांची तयारी : पीयूष गोयल यांनी या गोष्टीवरही भर दिला की, भारत केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित न राहता जगभरातील इतर अनेक प्रमुख देश आणि व्यापार गटांशी मुक्त व्यापार करार (FTAs) अंतिम करण्याच्या टप्प्यावर आहे. आगामी महिन्यांत कॅनडा, मेक्सिको, चिली, ब्राझीलच्या नेतृत्वाखालील 'मर्कोसुर' (Mercosur) गट, सदर्न आफ्रिकन कस्टम्स युनियन (SACU), आखाती सहकार्य परिषदेचे (GCC) सहा देश आणि इस्रायल यांच्यासोबत व्यापार भागीदारी अधिक दृढ केली जाईल.

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