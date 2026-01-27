'आमच्या जवानांच्या दणक्यानंतर पाकिस्ताननं युद्धविरामाची विनंती केली', भारतानं जगासमोर मांडलं 'ऑपरेशन सिंदूर'चं सत्य
पाकिस्तानने दहशतवादाचा वापर स्टेट पॉलिसी म्हणून सुरू ठेवल्यामुळे भारतानं 'सिंधू पाणी करार' स्थगित केल्याचं संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी परवथनेनी हरीश यांनी सांगितलं आहे.
नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र (UN) सुरक्षा परिषदेत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी परवथनेनी हरीश यांनी पाकिस्तानच्या खोट्या दाव्यांचा जोरदार शब्दांत समाचार घेतला. त्यांनी पाकिस्तानला 'जागतिक दहशतवादाचं केंद्र' असं संबोधत, दहशतवाद हा त्या देशाचा अविभाज्य भाग असल्याचं म्हटलं.
हरीश यांनी सांगितलं की, पाकिस्तानने दहशतवादाचा वापर स्टेट पॉलिसी म्हणून सुरू ठेवल्यामुळे भारतानं 'सिंधू पाणी करार' स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. भारतानं स्पष्टपणे सांगितलं की, जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील.
27 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पाकिस्तानमध्ये झालेल्या घटनात्मक बंडाबद्दल आणि लष्करप्रमुखांना आजीवन संरक्षण देण्याबद्दलही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. भारतानं स्पष्ट केलं की, जोपर्यंत सीमापार दहशतवाद पूर्णपणे संपुष्टात येत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानसोबत सामान्य संबंध अशक्य आहेत.
'ऑपरेशन सिंदूर' आणि पाकिस्तानचा पराभव : हरीश यांनी पुढे म्हटलं की, मे 2025 मध्ये झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान भारतीय सैन्याच्या निर्णायक कारवाईपुढे पाकिस्तानी लष्कर पूर्णपणे अपयशी ठरलं. 9 मेपर्यंत भारतावर हल्ल्याच्या धमक्या देणाऱ्या पाकिस्तानचे एअरबेस, रनवे आणि हँगर भारतीय कारवाईत उद्ध्वस्त झाले. या नुकसानीनंतर 10 मे रोजी पाकिस्तानी लष्करानं थेट भारतीय लष्कराशी संपर्क साधत युद्ध थांबवण्याची विनंती केली. या कारवाईचे पुरावे सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असल्याचंही हरीश यांनी नमूद केलं.
'सिंधू पाणी करार'चं निलंबन आणि दहशतवाद : पाकिस्तानकडून दहशतवादाचा सातत्याने वापर होत असल्यामुळेच भारतानं 'सिंधू पाणी करार' निलंबित करण्याचा निर्णय घेतल्याचं हरीश यांनी स्पष्ट केलं. हा करार 65 वर्षांपूर्वी मैत्रीच्या भावनेतून करण्यात आला होता. मात्र, पाकिस्ताननं तीन युद्धे आणि हजारो दहशतवादी हल्ल्यांद्वारे त्या भावनेचा भंग केला. भारत दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र स्वीकारणार नाही. तसेच, जोपर्यंत सीमापार दहशतवादाला पाकिस्तानचं समर्थन पूर्णपणे थांबत नाही, तोपर्यंत हा करार निलंबितच राहील, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
यावेळी भारतानं जम्मू-कश्मीरबाबतचीही आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. जम्मू-कश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि कायम राहील, असं हरीश यांनी ठणकावून सांगितलं.
आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला : पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकीय आणि घटनात्मक घडामोडींवरही भारतानं गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पाकिस्तानमध्ये 27व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून झालेल्या कथित घटनात्मक तख्तापलटाचा उल्लेख करत, सशस्त्र दलांना सत्ता बळकावण्याची मुभा आणि लष्करप्रमुखांना आजीवन संरक्षण कसं देण्यात आलं? असा सवालही हरीश यांनी उपस्थित केला. सोबतच, पाकिस्तानने इतर देशांना कायद्याच्या राज्यावर उपदेश देण्याऐवजी स्वतः आत्मपरीक्षण करावं, असा सल्लाही त्यांनी दिला. शेवटी भारतानं पुन्हा स्पष्ट केलं की, सीमापार दहशतवाद जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानसोबत सामान्य संबंध प्रस्थापित होणं शक्य नाही.
