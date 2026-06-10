भारताची अण्वस्त्र ताकद वाढली; SIPRI च्या अहवालाने वेधले जगाचे लक्ष, पाकिस्तान किती मागे?
जगभरातील अण्वस्त्रांच्या साठ्याबाबत स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात अनेक महत्त्वाचे खुलासे करण्यात आले आहेत.
Published : June 10, 2026 at 12:06 PM IST
हैदराबाद : स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या नव्या अहवालानुसार, भारतानं अण्वस्त्र क्षमतेच्या बाबतीत मोठी आघाडी घेतली आहे. भारताकडे सध्या सुमारे 190 अण्वस्त्रे (न्यूक्लियर वॉरहेड्स) असून पाकिस्तानकडे 170 अण्वस्त्रे असल्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, जगातील नऊ अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी 2025 या वर्षात आपल्या अण्वस्त्र साठ्याचं आधुनिकीकरण आणि विस्तार करण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबविणं सुरूच ठेवलं. यामध्ये अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि इस्रायल या देशांचा समावेश आहे.
या देशांपैकी बहुतेक राष्ट्रांनी गेल्या वर्षभरात नवीन अण्वस्त्रसज्ज किंवा अण्वस्त्रवाहक शस्त्रप्रणाली तैनात केल्या असून त्यांच्या सामरिक क्षमतांमध्ये वाढ करण्यावर भर दिला आहे. जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीनं ही घडामोड महत्त्वाची मानली जात असून अण्वस्त्र स्पर्धा पुन्हा तीव्र होत असल्याची चिंता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. SIPRI च्या अहवालामुळे दक्षिण आशियातील सामरिक संतुलन, भारत-पाकिस्तान संबंध आणि जागतिक अण्वस्त्र धोरणांबाबत नव्यानं चर्चा सुरू झाली आहे.
भारताची अण्वस्त्र क्षमता वाढली; चीन आणि पाकिस्तानवर लक्ष केंद्रित : जगभरातील अण्वस्त्रांच्या साठ्याबाबत स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात अनेक महत्त्वाचे खुलासे करण्यात आले आहेत. जानेवारी 2026 पर्यंत जगातील एकूण अण्वस्त्रांची संख्या सुमारे 12,187 इतकी असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यापैकी 9,745 अण्वस्त्रे संभाव्य वापरासाठी लष्करी साठ्यात ठेवण्यात आली होती.
अहवालानुसार, सुमारे 4,012 अण्वस्त्रे क्षेपणास्त्रे आणि लढाऊ विमानांसह तैनात करण्यात आली होती, तर उर्वरित अण्वस्त्रे केंद्रीय साठवण केंद्रांमध्ये ठेवण्यात आली होती. तैनात अण्वस्त्रांपैकी सुमारे 2,100 ते 2,200 अण्वस्त्रे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांवर उच्च सतर्कतेच्या स्थितीत ठेवण्यात आली होती. SIPRI च्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे की चीन आणि भारत हे दोन्ही देश शांततेच्या काळातही काही अण्वस्त्रे क्षेपणास्त्रांवर सज्ज ठेवत असल्याची शक्यता आहे.
भारताच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर एक नजर : अहवालानुसार, भारतानं 2025 मध्ये आपल्या अण्वस्त्र साठ्यात किंचित वाढ केली असून नवीन अण्वस्त्रवाहक प्रणालींचा विकासही सुरू ठेवला आहे. भारताच्या अण्वस्त्र आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचा मुख्य भर चीनमधील लक्ष्यांपर्यंत पोहोचू शकणाऱ्या दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या विकासावर आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानबरोबरच्या दीर्घकालीन सामरिक स्पर्धेचाही या कार्यक्रमात विचार करण्यात आला आहे.
भारताच्या 'अग्नी-5' मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राच्या सातत्यपूर्ण विकासाचा उल्लेख अहवालात विशेषतः करण्यात आला असून, तो भारताच्या वाढत्या सामरिक क्षमतेचे उदाहरण असल्याचे म्हटले आहे.
पाकिस्तानही वाढवत आहे अण्वस्त्र क्षमता : दुसरीकडे, पाकिस्तानने 2025 मध्ये नवीन अण्वस्त्रवाहक प्रणाली विकसित करण्याबरोबरच अण्वस्त्र निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या विखंडनीय (फिसाइल) पदार्थांचा साठा वाढवण्याचं काम सुरू ठेवलं. त्यामुळे येत्या दशकात पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र साठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अहवालात मे 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान झालेल्या अल्पकालीन संघर्षाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या संघर्षादरम्यान भारतानं पाकिस्तानमधील काही हवाई व क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ले केले होते. या तळांचा अण्वस्त्र कार्यक्रमाशी संबंध असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असली, तरी दोन्ही देशांनी परिस्थिती अधिक चिघळू नये यासाठी संयम बाळगल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
संरक्षण खर्चात भारताची मोठी आघाडी; पाकिस्तान टॉप-15 देशांमध्येही नाही : जगभरातील लष्करी खर्च सलग अकराव्या वर्षी वाढत राहिला असून 2025 मध्ये तो तब्बल 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) ने व्यक्त केला आहे. हा खर्च जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) सुमारे 2.5 टक्के इतका असून SIPRI च्या नोंदींमधील हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक स्तर आहे.
संरक्षण खर्चात भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर : SIPRI च्या अहवालानुसार, भारत 2025 मध्ये संरक्षण खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये जगातील पाचव्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. भारताचा संरक्षण खर्च 92.1 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत 8.9 टक्क्यांनी वाढला आहे. याउलट, पाकिस्तानचा संरक्षण खर्च तुलनेने कमी असून तो जगातील सर्वाधिक संरक्षण खर्च करणाऱ्या अव्वल 15 देशांमध्येही स्थान मिळवू शकलेला नाही.
शस्त्रास्त्र आयातीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर : अहवालानुसार, 2021 ते 2025 या कालावधीत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार ठरला. जागतिक शस्त्रास्त्र आयातीतील भारताचा वाटा 8.2 टक्के होता. तर पाकिस्तान 4.2 टक्के वाट्यासह पाचव्या क्रमांकावर राहिला. या कालावधीत भारतानं पाकिस्तानच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट प्रमाणात शस्त्रास्त्रांची आयात केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
जगातील सर्वात मोठे शस्त्रास्त्र आयातदार देश : SIPRI ने 2021-25 या कालावधीत 162 देशांना प्रमुख शस्त्रास्त्र आयातदार म्हणून ओळखले आहे. यामध्ये युक्रेन, भारत, सौदी अरेबिया, कतार आणि पाकिस्तान हे पाच देश सर्वात मोठे आयातदार ठरले. या पाच देशांचा मिळून जागतिक शस्त्रास्त्र आयातीतील वाटा सुमारे 35 टक्के इतका होता.
भारताने संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरण, सीमासुरक्षा आणि वाढत्या सामरिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण खर्चात सातत्यानं वाढ केली असून त्यामुळे दक्षिण आशियातील सामरिक संतुलनावरही त्याचा परिणाम होत असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.
भारत-पाकिस्तानने प्रथमच सायबर हल्ल्यांचा केला वापर : वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान आणि जागतिक भू-राजकीय घडामोडींमुळे 2025 मध्ये सायबर क्षमता ही देशांच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचं साधन ठरलं, मात्र त्याचबरोबर ती सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठी जोखीमही बनल्याचे स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
अहवालानुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांनी मे 2025 मध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर लष्करी तणावादरम्यान प्रथमच सायबर ऑपरेशन्सचा उघडपणे वापर केला. पारंपरिक लष्करी कारवायांसोबत सायबर हल्ल्यांचाही समावेश करण्यात आल्याने भविष्यातील युद्धाचं स्वरूप अधिक तांत्रिक आणि गुंतागुंतीचं होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
जगभरात सशस्त्र संघर्षांची संख्या दुप्पट : SIPRI च्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, देशांमधील सशस्त्र संघर्षांची संख्या 2024 मधील तीनवरून 2025 मध्ये सहा झाली आहे. या संघर्षांमध्ये किमान 13 देश सहभागी होते.
अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या प्रमुख संघर्षांमध्ये अफगाणिस्तान-पाकिस्तान, कंबोडिया-थायलंड, भारत-पाकिस्तान, इराण-इस्रायल/अमेरिका, रशिया/उत्तर कोरिया-युक्रेन आणि काँगो-रवांडा यांचा समावेश आहे.
पारंपरिक युद्धासोबत सायबर युद्धाचाही धोका : तज्ज्ञांच्या मते, आधुनिक युद्धांमध्ये आता केवळ क्षेपणास्त्रे, विमाने किंवा रणगाडेच महत्त्वाचे राहिलेले नाहीत, तर सायबर हल्ले, डिजिटल पायाभूत सुविधांवरील आक्रमणे आणि माहिती युद्ध यांनाही मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणात सायबर संरक्षण हा केंद्रबिंदू बनत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते. जागतिक स्तरावर वाढणारे लष्करी तणाव, सायबर हल्ल्यांची वाढती तीव्रता आणि अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमधील संघर्ष यामुळे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसमोरील आव्हाने अधिक गंभीर बनत असल्याची नोंद SIPRI ने केली आहे.