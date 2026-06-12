ETV Bharat / bharat

इंधन साठेबाजीला केंद्राचा दणका! किरकोळ पंपावरुन डिझेल- पेट्रोलच्या मोठ्या प्रमाणावरील खरेदीवर बंदी, आता 'इतकंच' इंधन मिळणार

भारत सरकारनं किरकोळ इंधन केंद्रांवरून डिझेल आणि पेट्रोलच्या मोठ्या प्रमाणावरील खरेदीवर 90 दिवसांची बंदी घातली आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 12, 2026 at 9:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली - मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील इंधनाची विक्री आणि वितरणाबाबत सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्याबाबत सरकारनं नियम कडक केले आहेत. सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता किरकोळ विक्री केंद्रांवरून पेट्रोल आणि ‘हाय-स्पीड डिझेल’ (HSD) यांच्या विक्रीवर नवीन निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

किरकोळ पंपावरुन खरेदी करण्यास मनाई - नवीन नियमांनुसार, कोणतंही वाहन किंवा ग्राहक एका दिवसात पेट्रोल पंपावरून 200 लिटरपेक्षा जास्त ‘हाय-स्पीड डिझेल’ खरेदी करू शकणार नाही. याव्यतिरिक्त, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना किरकोळ विक्री करणाऱ्या पेट्रोल पंपांवरून थेट इंधन खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हे नवीन नियम पुढील 90 दिवसांसाठी लागू राहतील.

90 दिवसांची बंदी - भारत सरकारनं किरकोळ इंधन केंद्रांवरून डिझेल आणि पेट्रोलच्या मोठ्या प्रमाणावरील खरेदीवर 90 दिवसांची बंदी घातली आहे. नवीन आदेशानुसार, कोणताही ग्राहक किंवा वाहन किरकोळ केंद्रांवरून दिवसाला 200 लिटरपेक्षा जास्त डिझेल खरेदी करू शकत नाही; तर संस्थात्मक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या स्वतंत्र 'कंझ्युमर' किंवा 'कॅप्टिव्ह' पंपांद्वारे इंधन मिळवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मोठ्या प्रमाणावरील इंधन खरेदीला प्रतिबंध - पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, किरकोळ विक्री केंद्रांवरून (Retail Outlets) होणाऱ्या 'हाय स्पीड डिझेल'च्या (HSD) दैनंदिन विक्रीवर 200 लिटरची मर्यादा घालणारा आदेश काढला आहे. पुरवठ्यात समस्या निर्माण करणाऱ्या व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना पुन्हा विक्री (resale) करण्याच्या उद्देशाने केल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील खरेदीला प्रतिबंध करण्यासाठी हे नवीन नियम जारी करण्यात आले आहेत. या प्रकारच्या खरेदीमुळं किरकोळ ग्राहक आणि शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. अनेक राज्यांनी या प्रकाराबाबत माहिती दिली असून, हा प्रकार रोखण्याची मागणी केली आहे.

साठेबाजी करणाऱ्यांना लगाम - सध्याच्या संकटकाळात काही गैरप्रवृत्तींकडून इंधनाचा साठा केला जात आहे. याला आळा घालण्यासाठी हा आदेश एक तात्पुरता उपाय म्हणून लागू करण्यात आला आहे, असं पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं पत्रात नमूद केलं आहे.

हेही वाचा -

  1. पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनावरील निर्यात शुल्कात मोठी कपात, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
  2. 'पेट्रोल-डिझेलची कृत्रिम टंचाई करण्याचा प्रयत्न, साठेबाजांवर कठोर कारवाई करू'-मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

TAGGED:

INDIA RESTRICTS BULK FUEL SALES
FUEL SUPPLY CONCERNS
पेट्रोल डिझेल किरकोळ विक्री निर्बंध
डिझेल विक्री निर्बंध
RESTRICTS BULK DIESEL PETROL SALES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.