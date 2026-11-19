12-13 वर्षांत 50 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले, आता उद्योगांनी कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
उद्योग संघटना फिक्कीच्या (FICCI) वार्षिक सर्वसाधारण सभेला आणि वार्षिक परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी संबोधित केलं.
Published : November 19, 2026 at 6:15 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या आर्थिक विकासाला आणखी गती देण्यासाठी भारतीय उद्योगांकडून म्हणजेच 'इंडिया इंक'कडून सूचना मागवल्या आहेत. गुरुवारी उद्योग संघटना फिक्कीच्या (FICCI) वार्षिक सर्वसाधारण सभेला आणि वार्षिक परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उद्योगपतींना आश्वासन दिलं की, हे 'मित्रांचे सरकार' आहे, त्यामुळं त्यांनी सुधारणांसाठी कोणताही संकोच न बाळगता थेट त्यांना पत्र लिहावं.
याचबरोबर, पुढील 20 वर्षांतील आपले सर्व मोठे आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे निर्णय 'इंडिया फर्स्ट' या तत्त्वज्ञानावर आधारित ठेवावेत, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉर्पोरेट जगताला केलं आहे. ते म्हणाले की, "यामुळं केवळ देश आत्मनिर्भर होणार नाही, तर उद्योगांसाठीही प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होतील." तसंच नरेंद्र मोदींनी खासगी क्षेत्राला कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचं आवाहन देखील केलं.
आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उद्योगांना त्यांच्या जबाबदारीची आठवण करून दिली. त्यांनी आठवण करून दिली की, सरकारनं 2014 मध्ये मूलभूत कॉर्पोरेट कर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता आणि आता वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक उत्पन्न करमुक्त आहे. यानंतर, जेव्हा सरकारनं करात एवढी मोठी सवलत दिली आहे, तेव्हा उद्योगांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून त्यांचे पगार वाढवले आहेत का? असा थेट सवाल उद्योगपतींना नरेंद्र मोदी यांनी केला.
"आज भारताचा विकास जलद गतीनं होत आहे," असं गेल्या 12-13 वर्षांतील आपल्या सरकारच्या कामगिरीचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. तसंच जागतिक बँकेच्या अलीकडील अहवालाचा हवाला देत त्यांनी सांगितलं की, 12 ते 13 वर्षांत देशातील 50 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आलं आहे. याशिवाय, विरोधी पक्ष आणि मागील सरकारांवर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, मागील सरकारांसोबतचा उद्योगांचा अनुभव इतका कटू होता की, आज त्यांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितलं, "हे जुने सरकार नाही; हे मित्रांचे सरकार आहे. या सरकारला मैत्री कशी टिकवायची हे माहीत आहे आणि तुम्ही माझे खरे मित्र आहात." याचबरोबर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर जोर दिला की, एखादा देश आपल्या शेतकऱ्यांचा, लहान उद्योजकांचा, उद्योगांचा, संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांचा आणि करदात्यांचा आदर करूनच प्रगती करतो, रात्रंदिवस त्यांना त्रास देऊन करत नाही.
होर्मुझ संकटाच्या काळात भारताकडे 60 दिवसांचा ऊर्जा साठा होता : हरदीप पुरी
होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळं निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताकडे 60 दिवसांसाठी पुरेसा कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा साठा होता, असं फिक्कीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित करताना केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुरुवारी सांगितलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, एलपीजीसाठी आखाती देशांवरील 90 टक्के अवलंबित्व हे सर्वात मोठं आव्हान होतं.
संकटाच्या काळात, घाबरलेल्या लोकांनी केलेल्या दैनंदिन एलपीजी बुकिंगमध्ये 52 लाखांवरून 92 लाखांपर्यंत वाढ झाली. यावर उपाय म्हणून, सरकारनं देशांतर्गत उत्पादन दररोज 35,000 मेट्रिक टनांवरून 55,000 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवले. हरदीप पुरी यांनी सांगितलं की, देशातील 1.07 लाख आउटलेट्सवर इंधनाची कमतरता भासू दिली नाही. शिवाय, पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी सरकार तेल कंपन्यांना (OMCs) सातत्याने भरपाई देत आहे, ज्यांना दररोज शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
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