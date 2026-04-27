भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात मुक्त व्यापार करार! निर्यातदारांना मोठा दिलासा
Published : April 27, 2026 at 8:11 PM IST
नवी दिल्ली : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर (FTA) सोमवारी (27 एप्रिल) अधिकृतपणे स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देणे हा या कराराचा उद्देश आहे. भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि भारत भेटीवर आलेले न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
निर्यातदारांना मोठा दिलासा : मुक्त व्यापार करार (FTA) भारताच्या न्यूझीलंडला होणाऱ्या 100 टक्के निर्यातीसाठी शुल्कमुक्त प्रवेश उपलब्ध करून देतो. यामध्ये सर्व शुल्क श्रेणींचा किंवा उत्पादनांच्या वर्गांचा समावेश होतो. वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामडे, पादत्राणे, रत्न व आभूषणे, अभियांत्रिकी वस्तू आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ यांसारख्या श्रम-प्रधान क्षेत्रांमधील स्पर्धात्मकता वाढवून, हा करार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) व रोजगारनिर्मितीला लक्षणीय चालना देईल, अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी न्यूझीलंडनं सिरॅमिक्स, गालीचे, वाहने आणि वाहनांचे सुटे भाग यांसारख्या भारताच्या प्रमुख निर्यातीवर 10 टक्क्यांपर्यंतचे कमाल शुल्क (tariff) कायम ठेवलं होतं. या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून न्यूझीलंडच्या इतर व्यापारी भागीदारांप्रमाणेच भारतीय उत्पादनांनाही 'शून्य-शुल्क' (zero-duty) बाजारपेठ प्रवेश उपलब्ध होईल. ज्यामुळं भारतीय निर्यातदारांना मोठा स्पर्धात्मक फायदा मिळेल.
भारतीय उद्योगाची जागतिक स्पर्धाक्षमता उंचावली : विशेष म्हणजे, भारतानं आपल्या उत्पादन क्षेत्रासाठी लाकडाचे ओंडके, कोकिंग कोळसा आणि धातूंचे टाकाऊ व भंगार साहित्य यांसारख्या कच्च्या मालाची (inputs) शुल्कमुक्त उपलब्धता सुनिश्चित केली आहे. ज्यामुळं उत्पादन खर्च कमी झाला असून भारतीय उद्योगाची जागतिक स्पर्धाक्षमता उंचावली आहे. दुसरीकडे, भारतानं 70.03 टक्के 'टॅरिफ लाइन्स'वर (शुल्काच्या बाबींवर) शुल्कासंबंधी उदारीकरण देऊ केलं आहे. ज्यामध्ये द्विपक्षीय व्यापाराच्या एकूण मूल्यांपैकी 95 टक्के व्यापाराचा समावेश होतो, तर भारताच्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने 29.97 टक्के 'टॅरिफ लाइन्स' यातून वगळल्या आहेत. वगळण्यात आलेल्या उत्पादनांमध्ये दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, साय, व्हे, दही, चीज इत्यादी), प्राण्यांपासून मिळणारी उत्पादने (मेंढीच्या मांसाव्यतिरिक्त), कृषी उत्पादने (कांदे, हरभरा, वाटाणे, मका, बदाम), साखर, कृत्रिम मध, प्राणीजन्य, वनस्पतीजन्य किंवा सूक्ष्मजीवजन्य स्निग्ध पदार्थ व तेले, शस्त्रे आणि दारूगोळा, रत्ने व दागिने, तांबे आणि त्यापासून बनवलेल्या वस्तू (कॅथोड्स, काडतुसे, सळ्या, पट्ट्या, वेटोळी), ॲल्युमिनियम आणि त्यापासून बनवलेल्या वस्तू (इंगॉट्स, बिलेट्स, वायर बार्स) इत्यादी आहेत.
20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक : न्यूझीलंडच्या 30 टक्के 'टॅरिफ लाइन्स'वर (शुल्काच्या बाबींवर), भारत लाकूड, लोकर, मेंढीचे मांस आणि कातडी व कच्ची चामडी यांसारख्या वस्तूंवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द करेल. त्याचप्रमाणे, 35.60 टक्के 'टॅरिफ लाइन्स'वरील शुल्क 3, 5, 7 आणि 10 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्यानं रद्द केलं जाईल. यामध्ये पेट्रोलियम तेल, माल्ट अर्क, वनस्पती तेले, निवडक विद्युत व यांत्रिक यंत्रसामग्री आणि पेप्टोन्स यांचा समावेश आहे. न्यूझीलंडची जी उत्पादनं शुल्कातील सवलतींचा लाभ घेतात, त्यामध्ये वाईन, औषधे, पॉलिमर, ॲल्युमिनियम, लोह व पोलादाच्या वस्तू यांचा समावेश होतो. तसंच, केवळ 0.06 टक्के प्रमाणात 'शुल्क दर कोट्या'अंतर्गत (tariff rate quotas) येणाऱ्या मनूका मध, सफरचंद, कीवी फळे आणि (दुग्ध अल्ब्युमिनसह) विविध अल्ब्युमिन्सचाही यात समावेश आहे. या मुक्त व्यापार करारामध्ये (FTA) भारतामध्ये 20 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक सुलभ करून देण्याच्या वचनबद्धतेचाही समावेश आहे.
