ETV Bharat / bharat

भारत न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात : न्यूझीलंडची २० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह भारतीय निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेशाची ग्वाही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामुळे पुढील ५ वर्षात द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 22, 2025 at 6:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : भारत आणि न्यूझीलंडने सोमवारी मुक्त व्यापार करारासाठी (FTA) वाटाघाटी पूर्ण झाल्याची घोषणा केली. या करारानुसार, वस्त्रोद्योग, पादत्राणे, अभियांत्रिकी आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या क्षेत्रांतील अनेक भारतीय वस्तूंना न्यूझीलंडमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी सोमवारी दोन्ही देशांमधील 'ऐतिहासिक' मुक्त व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप दिल्याची घोषणा केली. दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये दूरध्वनीवरून संभाषण झालं, त्यानंतर मुक्त व्यापार कराराबाबत ही घोषणा करण्यात आली.

"भारत-न्यूझीलंड संबंधांसाठी हा एक महत्त्वाचा क्षण आहे, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळेल! माझे मित्र पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्याशी काही वेळापूर्वी ऐतिहासिक भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार पूर्ण झाल्यानंतर माझं खूप चांगलं संभाषण झालं. केवळ नऊ महिन्यांत पूर्ण झालेला हा ऐतिहासिक टप्पा आपल्या दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याची प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामायिक महत्त्वाकांक्षा दर्शवतो," असं पंतप्रधान मोदींनी दूरध्वनीनंतर 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन, नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये, ७ मार्च २०२५ रोजी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन, नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये, ७ मार्च २०२५ रोजी (File photo (ANI))

पंतप्रधानांनी या करारासंदर्भात सांगितलं की, हा मुक्त व्यापार करार बाजारपेठ खुली करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर गुंतवणुकीचा प्रवाह आणि नवोन्मेषक, उद्योजक, शेतकरी, लघुउद्योग, विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी असंख्य संधी खुल्या करणार आहे. "भारत-न्यूझीलंड भागीदारी नवीन उंची गाठणार आहे. हा मुक्त व्यापार करार पुढील ५ वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचा मार्ग मोकळा करतो. भारत न्यूझीलंडकडून विविध क्षेत्रांमध्ये २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचं स्वागत करतो. आमचे प्रतिभावान तरुण, स्टार्टअप आणि सुधारणा-आधारित अर्थव्यवस्था नवोपक्रम, वाढ आणि दीर्घकालीन भागीदारीसाठी एक मजबूत पाया प्रदान करतात. त्याचवेळी, आम्ही क्रीडा, शिक्षण आणि सांस्कृतिक संबंधांसारख्या इतर क्षेत्रांमध्येही सहकार्य मजबूत करत आहोत," असं पंतप्रधान मोदींनी दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये म्हटलय.

परराष्ट्र मंत्रालयानं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, हा मुक्त व्यापार करार द्विपक्षीय आर्थिक संबंध लक्षणीयरीत्या दृढ करेल, बाजारपेठ प्रवेश वाढवेल आणि गुंतवणुकीच्या प्रवाहाला प्रोत्साहन देईल. "दोन्ही नेत्यांनी ऐतिहासिक, महत्त्वाकांक्षी आणि परस्पर फायदेशीर भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याची संयुक्तपणे घोषणा केली," असं परराष्ट्र मंत्रालयानं (MEA) जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

न्यूझीलंडकडून २० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची सोय करण्याचं आश्वासन -

पुढील तीन महिन्यांत स्वाक्षरी होण्याची आणि पुढीलवर्षी अंमलबजावणी होण्याची शक्यता असलेल्या या करारानुसार, न्यूझीलंडनं पुढील १५ वर्षात भारतात २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक सुलभ करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. "त्यांच्या १०० टक्के टॅरिफ लाईन्सवरील शुल्क रद्द केल्यामुळे सर्व भारतीय निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल," असं वाणिज्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे. या बाजारपेठेतील प्रवेशामुळे वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामडे, पादत्राणे, सागरी उत्पादने, रत्ने आणि दागिने, हस्तकला, ​​अभियांत्रिकी वस्तू आणि ऑटोमोबाईलसह भारताच्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांची स्पर्धात्मकता वाढेल, असंही त्यात म्हटलं आहे.

२०२४-२५ मध्ये द्विपक्षीय वस्तू व्यापार १.३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला, तर २०२४ मध्ये वस्तू आणि सेवांमधील एकूण व्यापार सुमारे २.४ अब्ज डॉलर्स होता, ज्यामध्ये केवळ सेवा व्यापार प्रवास, माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक सेवांच्या नेतृत्वाखाली १.२४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. या करारावर मे महिन्यात चर्चा सुरू झाली. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले की, या करारासाठी केवळ पाच औपचारिक फेऱ्या झाल्या असल्या तरी, वाटाघाटी पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही पक्ष सतत संपर्कात होते.

दूरध्वनीवरील संभाषण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला, ज्या दरम्यान दोन्ही नेत्यांनी "ऐतिहासिक, महत्त्वाकांक्षी आणि परस्पर फायदेशीर" भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराच्या यशस्वी निष्कर्षाची घोषणा केली. लक्सन यांनी त्यांच्या 'एक्स' पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, हा करार न्यूझीलंडमधील शेतकरी आणि व्यवसायांसाठी नवीन संधी उघडेल, निर्यातीला चालना देईल, रोजगार निर्माण करेल आणि सर्व न्यूझीलंडवासीयांना पुढे जाण्यास मदत करण्यासाठी उत्पन्न वाढवेल.

पंतप्रधान लक्सन यांच्या मते, हा मुक्त व्यापार करार न्यूझीलंडच्या भारताला होणाऱ्या ९५ टक्के निर्यातीवरील शुल्क कमी करतो किंवा काढून टाकतो आणि पुढील दोन दशकांत भारताला होणारी निर्यात दरवर्षी १.१ अब्ज डॉलर्स ते १.३ अब्ज डॉलर्सने वाढण्याची अपेक्षा आहे. व्यापार वाढल्यानं न्यूझीलंडमध्ये अधिक नोकऱ्या, जास्त पगार आणि मेहनती न्यूझीलंडवासीयांसाठी अधिक संधी मिळतील, असंही त्यांनी नमूद केलं.

आपल्या 'एक्स' हँडलवरून पंतप्रधान लक्सन म्हणतात, "हा करार आपल्या दोन्ही देशांमधील मजबूत मैत्रीवर आधारित आहे. भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि यामुळे न्यूझीलंडच्या व्यवसायांना १.४ अब्ज भारतीय ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळते. आमचे सरकार मूलभूत गोष्टी सुधारण्यावर आणि भविष्य घडवण्यावर अथकपणे लक्ष केंद्रित करत आहे आणि अशा नवीन व्यापार करारांमुळे आपली अर्थव्यवस्था वाढण्यास मदत होईल, जेणेकरून सर्व न्यूझीलंडवासी पुढे जाऊ शकतील."

हेही वाचा...

  1. मायक्रोसॉफ्टची भारतात 17.5 अब्ज डॉलरची मोठी गुंतवणूक: एआय आणि क्लाउडसाठी ऐतिहासिक पाऊल
  2. “भारतीय चलनाला जगात कोणतंही मूल्य नाही”; रुपयाच्या घसरणीवर काँग्रेस अध्यक्षांची केंद्र सरकारवर टीका
  3. ओस्मान हादी यांच्या हत्येनंतर बांगलादेशात आणखी एका राजकीय नेत्याची गोळ्या घालून हत्या

TAGGED:

INDIA NEW ZEALAND FTA
भारत न्यूझीलंड मुक्त व्यापार
नरेंद्र मोदी
ख्रिस्तोफर लक्सन
INDIA NEW ZEALAND FTA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.