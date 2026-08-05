आज घराबाहेर पडण्यापूर्वी हवामान अंदाज नक्की वाचा; देशात 'या' ठिकाणी जोरदार पाऊस
भारताच्या काही भागांमध्ये मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे, कोकण भागात (मुंबई आणि गोव्यासह) मध्यम ते मुसळधार पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
Published : August 5, 2026 at 1:53 PM IST
नवी दिल्ली : भारतात अनेक भागात आज बुधवारी नैऋत्य मान्सून सक्रिय राहण्याचा अंदाज आहे. हवामान विभागानं (IMD) यादरम्यान मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. वायव्य, मध्य, पूर्व, ईशान्य आणि द्वीपकल्पीय भारताच्या काही भागांमध्ये मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे, तर काही ठिकाणी अत्यंत मुसळधार पाऊस पडू शकतो.
हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे की, मान्सूनचा हा सक्रिय टप्पा विविध हवामान प्रणालींमुळे निर्माण झाला आहे. मान्सूनचा पट्टा (ट्रफ) अनुपगडपासून दिल्ली, शाहजहांपूर आणि बस्तीमार्गे नागालँडपर्यंत विस्तारलेला आहे. याव्यतिरिक्त, उत्तर हरियाणा, ईशान्य राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, वायव्य बिहार, ईशान्य आसाम, पश्चिम-मध्य बंगालचा उपसागर (आंध्र प्रदेश किनारपट्टीजवळ) आणि दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक या भागांवर चक्राकार वारे (सायक्लोनिक सर्क्युलेशन) सक्रिय आहेत, ज्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
Latest satellite animation pic.twitter.com/RkdPVtoWoS— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 5, 2026
वायव्य भारत : मैदानी आणि डोंगराळ भागात मुसळधार पावसाची शक्यता
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आणि राजस्थानसह वायव्य भारतातील काही भागांत मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. दिल्ली-एनसीआरसाठी 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे; या भागात आकाश ढगाळ राहील आणि हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये होणाऱ्या जोरदार पावसामुळे संवेदनशील भागांत दरडी कोसळणे आणि अचानक पूर येण्याचा धोका वाढू शकतो. उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पावसामुळे तामसा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली असून, परिणामी टपकेश्वर महादेव मंदिराच्या परिसरातील पाण्याची पातळीही वाढली आहे.
ईशान्य भारत: सर्वाधिक पावसाचा अंदाज
पुढील २४ तासांत ईशान्य भारतात सर्वाधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी अतिवृष्टीही होऊ शकते. हवामान विभागानं विशेषतः संवेदनशील डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये अचानक पूर, दरड कोसळणे, नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ आणि पाणी साचणे याबाबत इशारे दिले आहेत.
District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:*— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 5, 2026
*Issue Time:* 05-08-2026 07:08 Hrs IST
*Validity Time:* 05-08-2026 10:08 Hrs IST
*Red Warnings*: Lightning/Thunderstorms with gusty winds (around 60 kmph) and heavy rain (>15 mm/h) very likely over following… pic.twitter.com/BWeW7TnGtl
पूर्व भारत: पावसाची हजेरी कायम; आंध्र प्रदेशात पावसाची सर्वाधिक तूट
पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड आणि बिहारच्या काही भागात हलका ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागानं पूरग्रस्त ओडिशासाठीही पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे, जिथे अनेक गावं अजूनही पाण्याखाली आहेत. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) माहितीनुसार, प्रमुख राज्यांपैकी आंध्र प्रदेशमध्ये देशातील सर्वाधिक पावसाची तूट (सरासरीपेक्षा कमी पाऊस) नोंदवली गेली आहे; 1 जून ते 4 ऑगस्ट दरम्यान तिथे सामान्य प्रमाणापेक्षा 35 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. अलीकडच्या काळात पाऊस पडत असूनही, बिहारमध्ये एकूण पावसाची 41 टक्के तूट कायम आहे. यावरून या प्रदेशात मान्सूनच्या पावसाचे वितरण असमान असल्याचे दिसून येते.
मध्य भारत
मध्यम ते मुसळधार पाऊस सुरूच राहील. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि विदर्भात मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या जोरदार सरींमुळे शहरी भागात पाणी साचणे आणि नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
पश्चिम भारत
गुजरात, राजस्थान आणि कोकण भागात अधिक पावसाची शक्यता आहे. गुजरातमध्ये काही ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो, तर ईशान्य राजस्थानच्या काही भागांत मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. कोकण भागात (मुंबई आणि गोव्यासह) मध्यम ते मुसळधार पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता असून, त्यासोबतच सोसाट्याचा वारा आणि समुद्रात खळबळजनक स्थिती असू शकते.
दक्षिण भारत
केरळ, किनारपट्टीवरील कर्नाटक आणि दक्षिण अंतर्गत कर्नाटकात पावसाची हजेरी कायम राहण्याची शक्यता आहे, तर आंध्र प्रदेशात मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडू शकतो. तेलंगणा आणि तामिळनाडूमध्येही मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे.
आरोग्यविषयक सूचना
गुजरातमध्ये अलीकडेच आलेल्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या आरोग्य विभागाने 6,868 वैद्यकीय शिबिरे उभारली आहेत. 18,000 हून अधिक देखरेख पथके तैनात करण्यात आली असून, जलजन्य आजारांचा धोका कमी करण्यासाठी 7.61 लाखाहून अधिक लोकांना प्रतिबंधात्मक औषधे वाटप करण्यात आली आहेत. पाणी साचलेल्या भागांत जाणे टाळावे, स्वच्छ पाणी प्यावे आणि हवामानाबाबतच्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे, असा सल्ला अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना दिला आहे.
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