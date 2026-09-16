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पाकिस्तानच्या जहाजाची भारतीय नौदलाच्या जहाजाला धडक, भारताचा पाकिस्तानला इशारा

अरबी समुद्रात एका पाकिस्तानी जहाजाची भारतीय जहाजाशी टक्कर झाल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयानं त्यांना आपल्या कृतींवर नियंत्रण ठेवण्यास सांगितलं.

India Lodges Strong Protest With Pakistan After Naval Ships Collide In The Arabian Sea
पाकिस्तानच्या जहाजाची भारतीय नौदलाच्या जहाजाला धडक, भारताचा पाकिस्तानला इशारा (File Photo - IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 2:33 PM IST

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नवी दिल्ली : अरबी समुद्रात भारतीय आणि पाकिस्तानी नौदलाच्या जहाजांची टक्कर झाली. ही घटना उत्तर अरबी समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात घडल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, या घटनेचा भारतानं तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे. भारतानं बुधवारी नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाच्या प्रभारी राजदूतांना (चार्ज डी'अफेअर्स) बोलावून तीव्र निषेध नोंदवला. तसंच अरबी समुद्रात एका पाकिस्तानी जहाजाची भारतीय जहाजाशी टक्कर झाल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयानं त्यांना आपल्या कृतींवर नियंत्रण ठेवण्यास सांगितलं.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 15 सप्टेंबर 2026 रोजी संध्याकाळी उत्तर अरबी समुद्रात नियमित निगराणी मोहिमेवर असलेल्या भारतीय नौदलाच्या आघाडीच्या युद्धनौकेजवळ एक पाकिस्तानी नौदल जहाज अतिवेगानं आलं आणि या जहाजानं गैर-व्यावसायिक व असुरक्षितपणे वर्तन केलं. यामुळं दोन्ही जहाजांची टक्कर झाली. यात कोणतीही जीवितहानी झाल्याचं वृत्त नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या राजदूतांना बोलावून समुद्रातील पाकिस्तानी नौदल तुकड्यांच्या "अस्वीकार्य आणि अव्यावसायिक वर्तना"बद्दल तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला.

या घटनेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, ही टक्कर 15 सप्टेंबरच्या संध्याकाळी झाली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "उत्तर अरबी समुद्रात नियमित निगराणी मोहिमेवर असलेल्या भारतीय नौदलाच्या एका आघाडीच्या युद्धनौकेजवळ पाकिस्तानी नौदलाचं एक जहाज अतिवेगानं आलं आणि त्यानं अव्यावसायिक व असुरक्षितपणे वर्तन केलं." ते पुढे म्हणाले, "हेच या टक्कर बसण्याचं कारण आहे. कोणत्याही नुकसानीचं वृत्त नाही." दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयानं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, "आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत घडलेल्या या घटनेमुळं जरी कोणतंही मोठं नुकसान झालं नसलं तरी, पाकिस्तानी जहाजाचं हे कृत्य एप्रिल 1991 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या कराराच्या कलम 10 च्या विरोधात आहे."

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारताचा आक्षेप पाकिस्तानच्या संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असं भारत सरकारनं पाकिस्तानी प्रभारी राजदूतांना सांगितलं आहे. "अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्व लष्करी तुकड्यांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी आणि दोन्ही बाजूंमधील संबंधित करारांतील तरतुदींचा आदर करावा," असं भारत सरकारनं म्हटलं आहे. याचबरोबर, भारत सरकारनं इस्लामाबादमधील भारताच्या प्रभारी राजदूतांना पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे असाच निषेध नोंदवण्याचे निर्देशही दिलं आहेत.

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TAGGED:

नवी दिल्ली
INDIA
PAKISTAN
ARABIAN SEA
COLLISION OF TWO NAVY VESSELS

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