Exclusive : सिंधू जल कराराच्या कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून काश्मीरमधील झेलम नदीवरील तुलबुल प्रकल्प सुरू
आशियातील गोड्या पाण्याच्या सरोवरावरील तुलबुल किंवा वुलर धरणाचे काम पाकिस्तानने त्याच्या बांधकामाला आक्षेप घेतल्यानंतर 1987 मध्ये स्थगित करण्यात आले होते.
Published : June 11, 2026 at 4:53 PM IST
श्रीनगर: एका महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयानुसार भारत काश्मीरमधील झेलम नदीवरील तुलबुल जलवाहतूक प्रकल्पासाठी एक नवीन आराखडा तयार करीत आहे. यामुळे दीर्घकाळ रखडलेल्या या जलद्वाराकडे पुन्हा लक्ष वेधले जात आहे, ज्याला पाकिस्तानने चार दशकांपूर्वी विरोध दर्शवला होता. आशियातील गोड्या पाण्याच्या सरोवरावरील तुलबुल किंवा वुलर धरणाचे काम पाकिस्तानने त्याच्या बांधकामाला आक्षेप घेतल्यानंतर 1987 मध्ये स्थगित करण्यात आले होते.
प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम : तथापि, 2025 मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने 1960 चा सिंधू जल करार (IWT) स्थगित केलाय, त्यामुळे राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळाला (NHPC) या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. ईटीव्ही भारतला मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, एनएचपीसीने 2025 मध्ये तुलबुल प्रकल्पात अन्वेषणात्मक वेधन (एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग) आणि बाथिमेट्री सर्वेक्षण करण्यासाठी दोन निविदा काढल्या होत्या.
प्रशासकीय कारणांमुळे खोदकामाची निविदा रद्द : खोदकामाच्या नियोजनासाठी पाण्याखालील खोलीचा नकाशा तयार करणारे बाथिमेट्री सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते. प्रशासकीय कारणांमुळे खोदकामाची निविदा रद्द करण्यात आली. आता सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एनएचपीसी स्वतः प्रकल्पासाठी डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करत आहे आणि त्यानंतर काम पुन्हा सुरू होईल. एनएचपीसीचे प्रकल्प संचालक संजय कुमार सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील एनएचपीसीच्या एका वरिष्ठ पथकाने 7 जून रोजी उत्तर काश्मीरमधील बारामुल्ला येथील निंगलीमधील तुलबुल स्थळाला भेट दिली. अभियंते आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रकल्पाबद्दल माहिती दिली. एनएचपीसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, "त्यांनी स्थळाची परिस्थिती, वैशिष्ट्ये आणि प्रकल्पाच्या प्रस्तावित आराखड्यावर चर्चा केली. यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीर सरकारने हा प्रकल्प राबवला होता."
तुलबुल नौकानयन प्रकल्प काय आहे? : सुरुवातीला 430 फूट लांब आणि 40 फूट रुंद असलेल्या या जलद्वाराची किंवा धरणाची साठवण क्षमता 0.30 दशलक्ष एकर फूट (0.369 अब्ज घनमीटर) होती. झेलम नदीतील जलवाहतूक सुलभ करण्यासाठी वुलर सरोवरातील पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने याची रचना करण्यात आली होती. पाकिस्तान याला 1960 च्या सिंधू जल कराराचे उल्लंघन मानतो, जो झेलम, चिनाब आणि सिंधू (पश्चिमेकडील नद्या) या नद्यांवर साठवण सुविधा उभारण्यास मनाई करतो.
अधिकाऱ्यांमधील चर्चेच्या 12 फेऱ्या निष्फळ : 1987 मध्ये प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर दोन वर्षांनी त्याचे बांधकाम थांबवण्यात आले. 2012 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर सरकारने या ठिकाणी पुन्हा काम सुरू केले, परंतु एका दहशतवादी हल्ल्यामुळे ते थांबवण्यात आले. तेव्हापासून दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमधील चर्चेच्या 12 फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. भारताचा असा दावा आहे की, ही रचना साठवणुकीसाठी नसून जलवाहतुकीसाठी आहे आणि जलवाहतूक द्वार, ज्याला जलाशय द्वार किंवा जलद्वार असेही म्हणतात, वुलर सरोवरातील नैसर्गिक साठवण क्षमता वाढवते.
जलविद्युत प्रकल्पांना फायदा होण्याची अपेक्षा : एका वरिष्ठ अभियंत्याने सांगितले की, या लॉक गेटमुळे झेलम नदीतील पाण्याचा प्रवाह सुलभ होईल, विशेषतः बारामुल्लाच्या खालील भागात जिथे ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी दरम्यान पाण्याची पातळी कमी असते. पाण्याच्या नियमनामुळे उरी येथील खालच्या बाजूच्या जलविद्युत प्रकल्पांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे, कारण हिवाळ्यात वीज निर्मितीसाठी पाण्याचा प्रवाह कायम राखला जाईल, जेव्हा जम्मू आणि काश्मीरमधील जलविद्युत उत्पादन 100 मेगावॅटपर्यंत कमी होते.
वर्षभर नदीचा प्रवाह नियंत्रित होऊ शकतो : 'साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल'चे समन्वयक हिमांशू ठक्कर यांनी सांगितले की, तुलबुल प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश झेलम नदीतील जलवाहतूक आहे आणि त्यामुळे तो सिंधू पाणी कराराचे (IWT) उल्लंघन करत नाही. ते पुढे म्हणाले, "जलवाहतुकीमुळे माशांचे उत्पादन वाढू शकते आणि वर्षभर नदीचा प्रवाह नियंत्रित होऊ शकतो. परंतु साठवणूक आणि जलवाहतूक हे दोन वेगवेगळे प्रकल्प आहेत. ते एकमेकांच्या विरोधात आहेत."
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