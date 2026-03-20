भारतात प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात वाढ, आजपासून नवे दर लागू

ही दरवाढ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. आजपासून हे दर लागू करण्यात आले आहेत.

India Hikes Premium Petrol Prices By Rs 2 Per Litre; Check Latest Rates
भारतात प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात वाढ, आजपासून नवे दर लागू (IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 4:23 PM IST

नवी दिल्ली : इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धसदृश परिस्थितीमुळं इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. भारतात एलपीजी सिलिंडरचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत आता तेल कंपन्यांनी प्रीमियम पेट्रोलच्या किमती (Petrol Price Hike) वाढवल्या आहेत. तेल कंपन्यांच्या रिपोर्टनुसार, स्पीड आणि पॉवर सारख्या प्रीमियम पेट्रोल ब्रँडच्या दरात प्रति लिटर 2.09 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. ही दरवाढ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. आजपासून हे दर लागू करण्यात आले आहेत.

दरात दोन रुपयांपेक्षा जास्त वाढ : तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) 20 मार्च 2026 पासून प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. तेल कंपन्यांच्या रिपोर्टनुसार, ही दरवाढ प्रति लिटर 2 रुपयांपासून 2.30 रुपयांपर्यंत असणार आहे. त्यानुसार, बीपीसीएलच्या स्पीड, एचपीसीएलच्या पॉवर आणि आयओसीएलच्या एक्सपी 95 च्या दरात प्रति लिटर 2.09 ते 2.35 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. यामुळं उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात दोन रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली असून, आता पेट्रोलचा दर 103.92 रुपये प्रति लिटर झाला आहे. तर, पुण्यात प्रीमियम पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 113.77 रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

उच्च दर्जाच्या ब्रँडेड इंधनांवर दरवाढीचा परिणाम : जागतिक स्तरावर, इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 119 डॉलरच्या पुढं गेल्या आहेत. रिपोर्टनुसार, या इंधन दरवाढीचा परिणाम प्रामुख्यानं या उच्च दर्जाच्या ब्रँडेड इंधनांवर झाला आहे. यामध्ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) चे 'पॉवर' पेट्रोल आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) चे 'एक्सपी 95' यांसारख्या प्रमुख नावांचा समावेश आहे. या दरवाढीनंतर, मासिक इंधन खर्चात नक्कीच थोडी वाढ होईल.

सामान्य पेट्रोलच्या दरात कोणताही बदल नाही : दरम्यान, ही दरवाढ केवळ उच्च दर्जाच्या प्रीमियम पेट्रोलपुरतीच मर्यादित आहे. जर तुम्ही तुमच्या रोजच्या प्रवासासाठी वाहनात रेग्युलर (सामान्य) पेट्रोल भरत असाल, तर तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. तेल कंपन्यांनी (OMCs) स्पष्ट केलं आहे की, रेग्युलर पेट्रोलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही.

