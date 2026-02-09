भारताने मत्स्यव्यवसायात प्रस्थापित केला विक्रम, 10 वर्षांत उत्पादन 9.5 दशलक्ष टनांवरून 19.7 दशलक्ष टनांवर पोहोचले
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी विविध योजनांअंतर्गत आतापर्यंत 13 हजार कोटींहून अधिक किमतीचे कर्ज मंजूर करण्यात आलंय.
मुंबई : भारताच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राने गेल्या दशकात लक्षणीय यश मिळवलंय. देशातील मत्स्य उत्पादन 2013-14 मध्ये 9.579 दशलक्ष टनांवरून 2024-25 मध्ये 19.7 दशलक्ष टन इतकं वाढलंय. या काळात सरकारने आर्थिक मदत आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर दिलाय.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला 13 हजार कोटींहून अधिक किमतीचे कर्ज मंजूर : मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी विविध योजनांअंतर्गत आतापर्यंत 13 हजार कोटींहून अधिक किमतीचे कर्ज मंजूर करण्यात आलंय. जून 2025 पर्यंत 4.76 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करण्यात आलेत, ज्यातून 3214.32 कोटी रुपये वितरित करण्यात आलेत, अशी माहिती सरकारनं दिलीय.
केसीसी योजनेतून परवडणारे कर्ज : मत्स्यव्यवसायासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2018-19 मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना अल्पकालीन कर्जाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. या योजनेअंतर्गत 7 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध आहे, जे वेळेवर परतफेड केल्यास 4 टक्क्यां पर्यंत कमी होते.
पायाभूत सुविधा विकासाला चालना : मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (FAIDF) अंतर्गत जुलै 2025 पर्यंत 178 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलीय. या प्रकल्पांसाठी 6369 कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे कर्ज मंजूर करण्यात आलंय. या निधीचा एकूण आकार 7522.48 कोटी आहे आणि त्याची मुदत मार्च 2026 पर्यंत वाढविण्यात आलीय. तो 3 टक्के व्याज अनुदान देखील देतो.
बँक जोखीम कमी करण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड : बँकांना कर्ज देण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी 750 कोटींचा क्रेडिट गॅरंटी फंड तयार करण्यात आलाय, ज्याचे व्यवस्थापन NABSanrakshan द्वारे केले जाते. या निधीमध्ये 12.5 कोटींपर्यंतच्या असुरक्षित कर्जांचा समावेश आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे कर्ज प्रक्रिया सुलभ : 12 राष्ट्रीयीकृत बँकांना राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी एकत्रित करण्यात आलंय. या प्लॅटफॉर्मद्वारे आतापर्यंत हजारो कर्ज अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात आलीय. या प्लॅटफॉर्मवर 19 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांनी अर्ज केलेत, त्यापैकी 350 जणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. कर्जाची रक्कम 15 हजार ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.
निर्यात आणि रोजगार वाढणार : 2025-26 या आर्थिक वर्षापर्यंत माशांचे उत्पादन 22 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे अंदाजे 3 कोटी लोकांच्या उपजीविकेला आधार मिळेल. 2024-25 या आर्थिक वर्षात मासेमारीची निर्यात 62,408 कोटी रुपयांची झाली, ज्यामध्ये गोठवलेले कोळंबी हे आघाडीचे उत्पादन होते. अमेरिका आणि चीन हे प्रमुख निर्यात बाजारपेठ होते.
कृषी अर्थव्यवस्थेचं महत्त्वपूर्ण योगदान : मासेमारी क्षेत्र कृषी सकल मूल्यवर्धित (GVA) मध्ये 7.26 टक्के योगदान देते. तसेच प्रमुख माशांच्या उत्पादनांवरील GST 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के कमी केल्याने देशांतर्गत वापर आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता दोन्ही सुधारलीय.
