भारताकडे पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध, घाबरून खरेदी करण्याची गरज नाही; तेल कंपन्यांचे आश्वासन
पेट्रोल-डिझेल किंवा एलपीजीच्या तुटवड्याबाबतच्या अफवा तेल कंपन्यांनी फेटाळून लावल्या आहेत.
Published : March 25, 2026 at 5:56 PM IST
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील तणावामुळं इंधन पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सरकारी तेल कंपन्यांनी बुधवारी (25 मार्च) स्पष्ट सांगितलं की, भारताकडे इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तसंच, पेट्रोल-डिझेल किंवा एलपीजीच्या तुटवड्याबाबतच्या अफवा त्यांनी फेटाळून लावल्या. देशातील सर्वात मोठी तेल कंपनी 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन'नं (आयओसी) यासंदर्भात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट केली आहे.
There is no shortage of petrol or diesel.— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) March 25, 2026
Rumours circulating online can create unnecessary concern and disrupt normal supply patterns. IndianOil outlets are well-stocked and fully operational.
We urge citizens to avoid panic buying and rely only on verified information.… pic.twitter.com/xWc1L4BpUY
'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन'नं म्हटलं आहे की, "पेट्रोल किंवा डिझेलचा कोणताही तुटवडा नाही. ऑनलाइन पसरणाऱ्या अफवांमुळं अनावश्यक चिंता निर्माण होऊ शकते आणि पुरवठ्याच्या सामान्य पद्धतींमध्ये अडचणी येऊ शकतात. इंडियन ऑइलची विक्री केंद्राकडे (Outlets) पुरेसा साठा उपलब्ध असून ते पूर्णपणे कार्यरत आहेत." याचबरोबर, "घाबरून खरेदी करणं टाळावं आणि फक्त योग्य माहितीवरच अवलंबून राहावं," असं आवाहन लोकांना कंपनीकडून करण्यात आलं आहे. तसंच अफवांमुळं अनावश्यक चिंता निर्माण होऊ शकते आणि पुरवठ्याच्या सामान्य पद्धतींमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो, असा इशारा देखील 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन'नं दिला आहे.
Important update for all citizens— Bharat Petroleum (@BPCLimited) March 25, 2026
Rumors of petrol and diesel shortages are completely unfounded. India has ample fuel reserves and supply chains are running normally.
BPCL is fully operational and committed to uninterrupted fuel supply. Please don't rely on rumors or crowd… pic.twitter.com/9FaOu9Lu1r
दुसरीकडे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) नं देखील आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर अशाच प्रकारचं एक निवेदन जारी केलं आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्याच्या अफवा पूर्णपणे निराधार असल्याचं कंपनीनं म्हटलं आहे. तसंच भारताकडे इंधनाचा पुरेसा साठा असून, पुरवठा साखळी सामान्यपणे सुरू आहे. दरम्यान, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या या निवेदनाचा उद्देश जनतेची चिंता कमी करणं आणि अनावश्यक घबराटीनं होणारी खरेदी टाळणं हा आहे.
In light of current geopolitical disruptions affecting global fuel supply, steps have been taken to enhance LPG production and prioritise its availability for domestic consumers and essential non-domestic sectors such as hospitals and educational institutions.— Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) March 10, 2026
Requests from… pic.twitter.com/jabsTt09rf
याचबरोबर, देशभरात पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही, अशी ग्वाही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं (एचपीसीएल) देखील आपल्या निवेदनाद्वारे ग्राहकांना दिली आहे. "प्रिय ग्राहक, देशभरात पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही. इंधनाचा पुरवठा स्थिर असून, पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तसंच ग्राहकांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये किंवा घाबरून जाऊन अतिरिक्त खरेदी करू नये," असा सल्ला देण्यात येत आहे. याचबरोबर, "कृपया आपला इंधनाचा वापर नेहमीप्रमाणेच सुरू ठेवावा. आपल्या संपूर्ण नेटवर्कमध्ये इंधनाचा अखंड आणि सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी बीपीसीएल कटिबद्ध आहे," असं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं म्हटलं आहे.
