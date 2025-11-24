दिल्ली गेटसमोर नक्षलवाद्यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करणाऱ्या २२ आंदोलकांना अटक; पोलिसांनी काय सांगितलं?
इंडिया गेटसमोर काही तरुणांनी रविवारी तीव्र आंदोलन करताना मिरची स्प्रे फवारून पोलिसांवर हल्ला केला. या प्रकरणात पोलिसांनी २२ आंदोलकांना अटक केली.
Published : November 24, 2025 at 4:58 PM IST
नवी दिल्ली- इंडिया गेटसमोर दिल्लीतील प्रदूषणाच्या समस्येवर उपाययोजना करण्याची मागणी करत आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर पोलिसांनी आज मोठी कारवाई केली. पोलिसांनी आंदोलनात हिंसाचार करणाऱ्या २२ जणांना अटक केली आहे.
दिल्ली पोलिसांची आंदोलकांवर कारवाई- सोमवारी दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. दिल्ली पोलिसांनी सुमारे २२ आंदोलकांना अटक केली आहे. दिल्लीच्या कर्तव्यपथ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून ६ पुरुष आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे. तर दुसरा गुन्हा संसद मार्गावरील पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे.
#WATCH | Delhi: DCP Devesh Kumar Mahla says, " this matter is also under thorough investigation, and strict action will certainly be taken... an fir has been registered under various sections, including against the use of force against the police, road blockades, and the use of… https://t.co/ngCtWlLdaN pic.twitter.com/HmtejFlULl— ANI (@ANI) November 24, 2025
नवी दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त देवेश कुमार महला म्हणाले, काही आंदोलक सी-हेक्सागनमध्ये घुसले. रहदारी नियंत्रित ठेवण्याकरिता लावलेले बॅरिकेड्स ओलांडून जाण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना समजाविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या पाठीमागे रुग्णवाहिका थांबली होती. आपत्कालीन मदत करण्याची त्यांना गरज होती. मात्र, आंदोलकांनी अत्यंत आक्रमकपणा दाखविला. पोलिसांसोबत त्यांचा वाद सुरू असताना त्यांना मागे हटण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र, त्यांनी मागे हटण्यास नकार दिला. त्यांनी बॅरिकेड तोडून रस्त्यावर जमा होण्यास सुरुवात केली. रस्त्यावरच ठाण मांडून बसले. आमच्या पथकानं त्यांना तेथून हटविण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांच्यावर मिरची स्प्रे फवारून हल्ला केला. तीन ते चार जणांना जळजळीचा त्रास झाला. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
#WATCH | Delhi: A group of protesters holds a protest at India Gate over air pollution in Delhi-NCR. They were later removed from the spot by police personnel pic.twitter.com/DBEZTeET0U— ANI (@ANI) November 23, 2025
- आंदोलकांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांवर रविवारी मिरचीचे स्प्रे फवारून त्यांच्यावर हल्ला केला. तर काही आंदोलकांनी नक्षली कमांडर माडवी हिडमाच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली. तर काही जणांनी ठार झालेल्या नक्षलवादी कमांडर हिडमाचे हातात फलकदेखील घेतले होते.
आम्हीदेखील प्रदूषणाबाबत खूप गंभीर- रविवारी तरुणांच्या आंदोलनात नक्षलवाद्यांच्या समर्थनाचे फलक लागल्यानं भाजपानं जोरदार टीका केली. दिल्ली सरकारमधील मंत्री आणि भाजपा नेते कपिल मिश्रा यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटलं, दिल्लीमध्ये काल झालेल्या आंदोलनाचं सत्य पाहा. हातात प्रदूषणाचे फलक आणि लाल सलामची घोषणाबाजी...दिल्लीनं अशा विचारसरणीला जोरदार धडा शिकविला आहे. तुम्ही प्रदूषणाविरोधात आंदोलन केले तर आम्ही मनाई करणार नाही. आम्हीदेखील प्रदूषणाबाबत खूप गंभीर आहोत. मात्र, प्रदूषणाच्या नावानं तुम्ही केवळ लाल सलाम आणि एखाद्या राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीचा प्रचार करणार असेल तर ते घडणार नाही.
दिल्लीमधील हवाच झाली आरोग्याला हानिकारक- दिल्लीमधील हवेचं प्रदूषण अत्यंत धोकादायक पातळीवर पोहोचलं आहे. सामान्य लोकांना श्वास घेणंदेखील अत्यंत कठीण होत आहे. जवळपास संपूर्ण नोव्हेंबर महिन्यात, हवेची गुणवत्ता गंभीर किंवा अत्यंत खराब श्रेणीत नोंदवण्यात आली आहे. रविवारी राजधानीतील हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीत राहिली. एकूण हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ३९१ होता. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) डेटावरून असे दिसून येते की सोमवारीदेखील हवेची गुणवत्ता गंभीर श्रेणीत राहू शकते. सोमवार ते बुधवारपर्यंत दिल्लीची हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीत राहण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-