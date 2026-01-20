अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर भारत चौथी सर्वात मोठी संरक्षण शक्ती; पाकिस्तान पहिल्या १० देशांमध्येही नाही
आपलं संरक्षण बजेट किती आहे? कोणता देश सर्वात शक्तिशाली आहे? पाकिस्तान आणि बांगलादेशची परिस्थिती काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरं शोधणारा हा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : January 20, 2026 at 3:36 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 3:44 PM IST
हैदराबाद (संभव पांडे) : एक काळ असा होता जेव्हा भारताला बंदुकीच्या एका गोळीसाठीही इतर देशांवर अवलंबून राहावं लागत असे. मात्र, आता भारत लहानसहान शस्त्रांपासून ते मोठ्या शस्त्रास्त्रांचं उत्पादन करत आहे आणि १०० हून अधिक देशांमध्ये त्याची निर्यात करत आहे. भारताच्या संरक्षण शक्तीला जागतिक स्तरावरही मान्यता मिळत आहे.
ग्लोबल फायरपॉवर (GFP) निर्देशांकानुसार, अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात शक्तिशाली संरक्षण शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. अहवालात म्हटलं आहे की, ऑपरेशन सिंदूरनं भारताच्या यशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या ऑपरेशनद्वारे, देशानं ड्रोनविरोधी ऑपरेशन्सद्वारे जगासमोर आपली संरक्षण तयारी दाखवली.
याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय संरक्षण करारांमुळे देशाच्या स्वावलंबनाच्या दिशेनं प्रगतीला आणखी वेग आला आहे. ईटीव्ही भारतच्या या स्पेशल रिपोर्टमध्ये जाणून घेऊया की वारंवार आपलं वर्चस्व दाखवणाऱ्या पाकिस्तानची आणि अहंकारी राहिलेल्या बांगलादेशची संरक्षण शक्ती काय आहे. तसंच, भारत चौथी सर्वात मोठी शक्ती कशी बनली. भारत कोणती शस्त्रे तयार आणि निर्यात करत आहे?
भारताची संरक्षण शक्ती किती आहे? - GFP निर्देशांकानुसार, भारत जगातील पहिल्या ५ लष्करी शक्तींमध्ये आहे. २०२५ साठी, वार्षिक GFP पुनरावलोकनात समाविष्ट असलेल्या १४५ देशांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. देशाचा पॉवर इंडेक्स स्कोअर ०.११८४ आहे. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की ०.००० चा स्कोअर सर्वोत्तम मानला जातो.
या निर्देशांकानुसार, सर्वोत्तम लष्करी शक्ती असलेल्या पहिल्या पाच देशांमध्ये अनुक्रमे अमेरिका, रशिया, चीन, भारत आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश आहे. पाकिस्तान १२ व्या आणि बांगलादेश ३५ व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे हे देश भारतापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमकुवत असल्याचं सिद्ध होतं.
पाकिस्तान आणि बांगलादेशची लष्करी ताकद किती आहे? - भारत ०.११८४ च्या पॉवर इंडेक्ससह जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर आहे. ०.२५१३ च्या स्कोअरसह पाकिस्तान १२ व्या क्रमांकावर आहे. ०.६०६२ च्या स्कोअरसह बांगलादेश ३५ व्या क्रमांकावर आहे. निर्देशांकानुसार, हा स्कोअर सर्वात कमकुवत श्रेणीत येतो. पॉवर इंडेक्समध्ये भारताची स्थिती पाकिस्तान आणि बांगलादेशपेक्षा एकूणच मजबूत आणि लष्करीदृष्ट्या प्रभावी असल्याचं मानलं जातं.
भारतात पाकिस्तानपेक्षा दुप्पट सैनिक आहेत - भारताची प्रचंड लोकसंख्या पाकिस्तानपेक्षा दुप्पट आणि बांगलादेशपेक्षा आठ पट आहे. सक्रिय लष्करी बळाच्या बाबतीत, भारताकडे पाकिस्तानपेक्षा दुप्पट सैनिक आहेत आणि बांगलादेशपेक्षा जवळजवळ १० पट जास्त सैनिक आहेत.
भारताचे संरक्षण बजेट पाकिस्तान आणि बांगलादेशपेक्षा खूपच जास्त - भारताचे संरक्षण बजेट ७५ अब्ज डॉलर (रु. ६.८१ लाख कोटी) पाकिस्तानपेक्षा आणि बांगलादेशच्या ४.४ अब्ज डॉलरपेक्षा खूप जास्त आहे. या प्रचंड बजेटमुळे २०२६ पर्यंत स्वदेशी क्षेपणास्त्रे, आधुनिक पाणबुड्या, शस्त्रे आणि इतर उत्पादनांचा विकास होईल.
गेल्या पाच वर्षांत संरक्षण बजेटमध्ये स्थिर वाढ दिसून - संरक्षण बजेटमध्ये २०१३-१४ मध्ये २.५३ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये ६.८१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत स्थिर वाढ झाली आहे. ही वाढ भारताची लष्करी शक्ती मजबूत करते. या आकडेवारीमागे एक मजबूत, सुरक्षित आणि स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण करण्याचं स्वप्न आहे. स्वदेशी प्लॅटफॉर्म, नवीन तंत्रज्ञान आणि संरक्षण कॉरिडॉरचा विकास सरकारच्या संरक्षण क्षेत्रातील तयारीबद्दलच्या गांभीर्याचं प्रदर्शन करतो.
विक्रमी संरक्षण करार - २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, संरक्षण मंत्रालयानं संरक्षण करारांमध्ये आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला. मंत्रालयानं सुमारे २,०९,०५० कोटी रुपये (अंदाजे २५ अब्ज डॉलर) किमतीचे १९३ करार विक्रमी केले. यापैकी १७७ करार (९२%) देशांतर्गत उद्योगांना देण्यात आले, ज्यांचे मूल्य १,६८,९२२ कोटी रुपये आहे. यामध्ये हे प्रमुख करार समाविष्ट आहेत.
- एलसीएच प्रचंड : मार्च २०२५ मध्ये एचएएल सोबत १५६ अटॅक हेलिकॉप्टरसाठी ६२,७०० कोटी रुपयांचे दोन करार करण्यात आले.
- ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र : मार्च २०२४ मध्ये भारतीय नौदलासाठी १९,५१८ कोटी रुपयांचा मोठा करार करण्यात आला.
- मिग-२९ इंजिन : आरडी-३३ एअरो-इंजिनसाठी ५,२४९ कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला.
- एएलएच ध्रुव : लष्कर आणि तटरक्षक दलासाठी ३४ हेलिकॉप्टर ८,०७३ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले.
एचएएल सोबत लढाऊ विमानांचा करार - २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी, संरक्षण मंत्रालयानं भारतीय हवाई दलासाठी ९७ हलक्या लढाऊ विमानांच्या (एलसीए) एमके-१ए आणि संबंधित उपकरणांच्या खरेदीसाठी एचएएल सोबत ६२,३७० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा करार केला. या विमानांची डिलिव्हरी २०२७-२८ दरम्यान सुरू होईल आणि सहा वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होईल.
फ्रान्ससोबत राफेल करार - एप्रिल २०२५ मध्ये, भारत आणि फ्रान्स सरकारनं भारतीय नौदलासाठी २६ राफेल विमानं (२२ सिंगल-सीटर आणि ४ टू-सीटर) खरेदी करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली. या विमानांची डिलिव्हरी २०३० पर्यंत पूर्ण होईल. क्रू फ्रेंच-भारतीय प्रशिक्षण घेईल.
शक्ती सॉफ्टवेअरसाठी करार - भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडनं नौदलासाठी आधुनिक गस्त जहाजे आणि कॅडेट प्रशिक्षण जहाजांसाठी शक्ती सॉफ्टवेअर आणि EON-51 (इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम) तयार करण्यासाठी स्वाक्षरी केली आहे. तटरक्षक दलासाठी सॉफ्टवेअर-परिभाषित रेडिओ आणि भारतीय सैन्यासाठी हवाई संरक्षण अग्नि नियंत्रण रडार अपग्रेड करण्यासाठी देखील करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली.
३ वर्षांत संरक्षण उत्पादन दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट - २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताचे वार्षिक संरक्षण उत्पादन १.५१ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले. ही कामगिरी मागील आर्थिक वर्षातील १.२७ लाख कोटी रुपये उत्पादनापेक्षा १८% वाढ दर्शवते. २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील ७९,०७१ कोटी रुपयाच्या तुलनेत ही ९०% वाढ आहे. भारताने आता २०२९ पर्यंत संरक्षण उत्पादनासाठी १.२७ लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारने या क्षेत्रातील उत्पादन ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.
भारताची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात किती असेल? - २०२४-२५ मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात २३,६२२ कोटी रुपये (अंदाजे २.७६ अब्ज डॉलर) या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मागील आर्थिक वर्षात, संरक्षण निर्यात २१,०८३ कोटी रुपये (अंदाजे २.७६ अब्ज डॉलर) होती. ही २,५३९ कोटी रुपयाची (१२.०४%) वाढ दर्शवते.
भारत किती देशांमध्ये संरक्षण उत्पादने निर्यात करतो? - भारत युनायटेड स्टेट्स, फ्रान्स आणि आर्मेनियासह १०० हून अधिक देशांमध्ये संरक्षण उत्पादने निर्यात करतो. सरकारनं आता २०२९ पर्यंत ३ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन आणि ५०,००० कोटी रुपयांची निर्यात साध्य करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. यामुळे जागतिक संरक्षण उत्पादन केंद्र म्हणून भारताची भूमिका मजबूत होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
भारतातील संरक्षण उत्पादन उत्पादक कंपन्या - भारतातील प्रमुख संरक्षण उत्पादन उत्पादक कंपन्यांमध्ये HAL, BEL, BDL, Mazagon Dock (MDL) आणि कोचीन शिपयार्ड यांचा समावेश आहे. लार्सन अँड टुब्रो (L&T), भारत फोर्ज (कल्याणी ग्रुप), टाटा ऍडव्हान्स्ड सिस्टम्स आणि महिंद्रा डिफेन्स सिस्टम्स विमाने, इलेक्ट्रॉनिक्स, नौदल जहाजे, क्षेपणास्त्रे, तोफखाना आणि आर्मर्ड वाहने तयार करतात. म्युनिशन्स इंडिया (MIL) आणि अवनी (आर्मर्ड व्हेइकल्स कॉर्पोरेशन) सारख्या नवीन OFB युनिट्स देखील दारूगोळा आणि वाहन उत्पादनात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.
संरक्षण उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक धोरणात्मक बदल केले - संरक्षण उत्पादन वाढवण्यासाठी भारत सरकारने अनेक धोरणात्मक बदल केले आहेत. प्रथम, स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 5,500 हून अधिक वस्तूंवर आयात निर्बंध लादण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील संरक्षण कॉरिडॉरमध्ये गुंतवणुकीसाठी 280 हून अधिक करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या उपक्रमांचे उद्दिष्ट सशस्त्र दलांना तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत, लढाऊ-तयार दलात रूपांतरित करणे आहे जे बहु-डोमेन एकात्मिक ऑपरेशन्स करण्यास सक्षम आहे.
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्थळांना आधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज करणे - २०२५ मध्ये, 'एक्स' वरील एका पोस्टमध्ये, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लिहिलं की, 'ऑपरेशन सिंदूर' द्वारे दहशतवाद्यांचा खात्मा करणे असो, 'मिशन सुदर्शन चक्र' द्वारे देशाच्या पायाभूत सुविधा सुरक्षित करण्याची योजना असो किंवा 'हाय-पॉवर डेमोग्राफिक मिशन' द्वारे भारताला घुसखोरांपासून मुक्त करण्याचा संकल्प असो, मोदी सरकार देशाला मजबूत आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्यदिनी 'मिशन सुदर्शन चक्र' लाँच करून एक ऐतिहासिक घोषणा केली. या मिशन अंतर्गत, २०३५ पर्यंत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय स्थळांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शक्तिशाली शस्त्र प्रणालींनी सुसज्ज केले जाईल. या मिशनचे उद्दिष्ट केवळ शत्रूंचे हल्ले निष्प्रभ करणे नाही तर सुदर्शन चक्राप्रमाणेच प्रभावी प्रतिहल्ला करणे देखील आहे. हे पाऊल सुरक्षा अभेद्य आणि शत्रूंविरुद्ध प्रतिहल्ला करण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल.
