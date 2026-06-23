अमली पदार्थांविरुद्ध भारताचा लढा| नवा 'गोल्डन ट्रँगल' आकारास येत आहे का? ईशान्य भारत अमली पदार्थांच्या वाढत्या जाळ्यात अडकला
प्रतिबंधित पदार्थांची जप्ती आणि अटकसत्रांमुळे भारताच्या ईशान्य भागाला गोल्डन ट्रँगलशी जोडणाऱ्या वाढत्या अमली पदार्थ मार्गांविषयीची चिंता वाढली आहे.
Published : June 23, 2026 at 10:19 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 9:21 AM IST
दिसपूर - आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी पाच वर्षांत 2919 कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ जप्त केल्याची आणि 23000 हून अधिक जणांना अटक केल्याची धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर गुवाहाटीजवळ अलीकडेच सापडलेल्या हेरॉईन आणि अफूमुळे ईशान्येकडील राज्ये आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी एक महत्त्वाचा मार्ग (कॉरिडॉर) बनत असल्याचे संकेत मिळताहेत. मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनीही अमली पदार्थांच्या तस्करीचे जाळे मणिपूरकडे वळवण्याच्या प्रयत्नांबाबत अशीच चिंता व्यक्त केली होती. या आकडेवारीमुळे म्यानमारला लागून असलेल्या भारताच्या संवेदनशील सीमावर्ती भागांकडे पुन्हा लक्ष वेधलं गेलंय, जिथे बेकायदेशीर अमली पदार्थांच्या तस्करीने आपले पाय घट्ट रोवले आहेत.
क्रिप्टोकरन्सी आधारित व्यवहारांच्या वाढत्या वापराबाबतही धोक्याचा इशारा : सुरक्षा यंत्रणांच्या मते, तस्कर दुर्गम भूप्रदेश, सहज ओलांडता येण्याजोग्या सीमा आणि मणिपूर, मिझोरामपासून आसाम, त्यापलीकडे पसरलेल्या आंतरराज्यीय वाहतूक मार्गांचा गैरफायदा घेतात; त्याच वेळी तपास यंत्रणांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि क्रिप्टोकरन्सी आधारित व्यवहारांच्या वाढत्या वापराबाबतही धोक्याचा इशारा दिला आहे. म्यानमार, लाओस आणि थायलंडचा समावेश असलेल्या कुख्यात 'गोल्डन ट्रँगल'शी हे मार्ग जोडलेले असल्याने ईशान्य भारताला आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थांच्या तस्करीचा मोठा मार्ग बनण्यापासून रोखण्यासाठी सीमांवरील कडक देखरेख आणि समन्वित कारवाई आवश्यक असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिलाय.
2919 कोटींचे अमली पदार्थ जप्त, 23000 हून अधिक जणांना अटक : बिस्वा सरमा यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत राज्यात 2919 कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक (मानसिक स्थितीवर परिणाम करणारे) पदार्थ जप्त करण्यात आले असून, त्यापैकी सुमारे 2170 कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ नष्टही करण्यात आले आहेत. अमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित 23000 हून अधिक व्यक्तींना अटक करण्यात आलीय. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, केवळ 2025 मध्ये 'नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस' (NDPS) कायद्यांतर्गत 3013 गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि 4453 जणांना अटक करण्यात आली. ही आकडेवारी सुरक्षा यंत्रणांसाठी चिंताजनक परिस्थिती दर्शवते आणि भारताचा ईशान्य भाग कशा प्रकारे अमली पदार्थांच्या तस्करीचा एक प्रमुख मार्ग म्हणून वापरला जात आहे, हे स्पष्ट करते.
'गोल्डन ट्रँगल' (सुवर्ण त्रिकोण) म्हणजे काय? : 'गोल्डन ट्रँगल' म्हणजे असा प्रदेश जिथे म्यानमार, लाओस आणि थायलंड या देशांच्या सीमा मेकाँग आणि रुआक नद्यांजवळ एकत्र येतात. अनेक दशकांपासून हा परिसर बेकायदेशीर अफू आणि कृत्रिम अमली पदार्थांच्या (सिंथेटिक ड्रग्ज) उत्पादनाचे प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून कुख्यात झाला आहे. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांच्या सीमा म्यानमारशी जोडलेल्या आहेत आणि त्या बऱ्याच लांब आणि दुर्गम आहेत; यामुळे 'गोल्डन ट्रँगल'मधून (सुवर्ण त्रिकोण) चालणाऱ्या अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या जाळ्याचा धोका या राज्यांना निर्माण झाला आहे. मणिपूर आणि मिझोराम ही राज्ये प्रवेशाची प्रमुख ठिकाणे ठरली आहेत, तर नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्या सीमाही म्यानमारला लागून आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, म्यानमारच्या शान आणि काचिन भागांतून येणारे हेरॉइन आणि मेथाम्फेटामाइनच्या गोळ्या या मार्गांनी भारतात आणल्या जातात आणि त्यानंतर आसाम आणि पश्चिम बंगालमार्गे देशाच्या इतर भागांत पोहोचवल्या जातात. तस्कर सागरी मार्गांचाही वापर करतात.
अमली पदार्थांच्या तस्करीचा विस्तारणारा मार्ग चिंतेचा विषय : 14 मे रोजी गुवाहाटीमधील अमिंगावजवळ मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ जप्त केल्यानंतर मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून चिंता व्यक्त केली. मणिपूरचा वापर आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी 'गोल्डन ट्रँगल'मधील अमली पदार्थांच्या तस्करीचे जाळे या राज्याकडे वळवण्याच्या कटाबद्दल इशारा दिला. तसेच त्यांनी अफूची लागवड, जंगलतोड आणि तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली.
अलीकडील जप्तीच्या घटनांमुळे धोक्याची घंटा : 28 मे रोजी आसाममधील बारपेटा पोलिसांनी एका ट्रकमधून 671.15 ग्रॅम संशयास्पद हेरॉइन आणि 22000 गोळ्या जप्त केल्या. जप्त केलेल्या या मालाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मूल्य 2.44 कोटी रुपये इतके होते. त्याआधी 23 मे रोजी पोलिसांनी कोक्राझार जिल्ह्यातील गोसाईगाव भागात बेकायदेशीर कोडीन सिरपच्या 30 हजार बाटल्या जप्त केल्या होत्या. 14 मे रोजी पोलिसांनी गुवाहाटीमधील अमिंगावजवळ मणिपूरमधील काकचिंग येथून येणारी एक बस अडवली. झडती घेतली असता वाहनात लपवून ठेवलेल्या हेरॉइनने भरलेल्या 197 साबणाच्या वड्या (सोप केसेस) आणि आठ किलो अफू सापडली. जप्त केलेल्या या मालाचे मूल्य सुमारे 21 कोटी रुपये होते.
ईशान्येकडून जाणारे तस्करीचे प्रमुख मार्ग : आसाम पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, मिझोराममधील चम्फाई जिल्हा आणि मणिपूरमधील चुराचांदपूर जिल्हा हे आता तस्करांसाठी महत्त्वाचे मार्ग (कॉरिडॉर) बनले आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, तस्कर देखरेखीपासून वाचण्यासाठी डोंगराळ भाग, दाट जंगले आणि दुर्गम सीमाभागाचा फायदा घेतात. ईटीव्ही भारतशी बोलताना मणिपूर प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष केइशम मेघचंद्र सिंह यांनी या गोष्टीवर प्रकाश टाकला की, तेंगनौपाल जिल्ह्यातील भारत-म्यानमार सीमेवर वसलेले मोरेह हे भारतात अमली पदार्थांच्या प्रवेशासाठी एक प्रमुख प्रवेशद्वार बनले आहे. त्यांच्या मते, मणिपूर आणि शेजारील राज्यांमध्ये वितरीत करण्यापूर्वी अमली पदार्थ मोरेह मार्गे आणले जातात.
जंगल आणि डोंगराळ मार्ग : सुरक्षा यंत्रणांची नजर चुकवण्यासाठी तस्कर तेंगनौपाल, कामजोंग, उखरुल आणि चुराचांदपूर जिल्ह्यांमधील वनक्षेत्रांचाही वापर करत असल्याचे मानले जाते.
इम्फाळ-दिमापूर मार्ग : नागालँडमधून जाणारा हा मार्ग अंमली पदार्थांची देशाच्या अंतर्गत भागात वाहतूक करण्यासाठी एक प्रमुख मार्ग मानला जातो.
कचार-सिलचर-गुवाहाटी कॉरिडॉर : तस्कर अंमली पदार्थांचा साठा गुवाहाटी आणि देशाच्या इतर भागांत नेण्यापूर्वी कचार आणि सिलचरमधून जाणाऱ्या मार्गांचा वापर करतात.
मिझोराम दुवा : पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्यानमार आणि बांगलादेशच्या सीमेजवळ असल्यामुळे मिझोराममधील कोलासिब जिल्हाही संवेदनशील बनला आहे. या भागातून येणारे अंमली पदार्थ कचार आणि हैलाकांडीमार्गे आसाममध्ये पोहोचतात आणि त्यानंतर धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या 'चिकन्स नेक' (Chicken’s Neck) कॉरिडॉरमधून भारताच्या इतर भागांत पाठवले जातात. अधिकाऱ्यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत याचे प्रमाण कमी झाले असले तरी हा व्यापार पूर्णपणे थांबलेला नाही.
दुर्गम भूप्रदेशाची आव्हाने : अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या टोळ्या (सिंडिकेट्स) आणि ईशान्य भारत यांच्यातील संबंध तोडण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा आता कडक पावले उचलत आहेत; ही बाब चिंतेचा विषय बनली आहे. तज्ञांच्या मते, सीमांवरील कडक देखरेख, राज्या-राज्यांमधील सुधारित समन्वय, आधुनिक देखरेख तंत्रज्ञानाचा वापर आणि लोकांमध्ये वाढलेली जागरूकता यांशिवाय या धोक्याचा सामना करणे शक्य नाही.
नार्को-टेररिझम (अंमली पदार्थ आणि दहशतवाद यांचे साटेलोटे) बाबत चिंता : उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक ए. के. जैन यांनी सांगितले की, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये "नार्को-टेररिझम"शी संबंधित हालचाली दिसून आल्या आहेत. "आंतरराष्ट्रीय सीमांमुळे अंमली पदार्थांची तस्करी होत आहे. सरकारकडून वेळोवेळी कारवाई केली गेली आहे आणि अनेक उपाययोजनांची अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे," असे ते म्हणाले.
अंमली पदार्थांचा व्यापार 'डार्क वेब'कडे : अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे जाळे आता अधिकाधिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा आधार घेत आहे. उत्तर प्रदेशातील एका वरिष्ठ आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्याने सांगितले की, या व्यापारासाठी 'डार्क वेब'वर आधारित गटांचा वापर केला जात आहे आणि तस्करी करणाऱ्या टोळ्या विशिष्ट प्रणाली व 'एनक्रिप्टेड ब्राउझर्स'द्वारे आपले कामकाज चालवत आहेत. "व्यवहारांसाठी 'क्रिप्टोकरन्सी'चा वापर केला जातो, ज्यामुळे पैशांचा मागोवा घेणे अत्यंत कठीण होते," असे त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
ट्रान्झिट पॉइंट्स (मध्यवर्ती केंद्रे) म्हणून विमानतळांचा वापर : तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, तस्कर अंमली पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी अत्याधुनिक पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. एका आयपीएस अधिकाऱ्याने सांगितले की, मोठ्या विमानतळांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था असल्याने आता लहान विमानतळांचा वापर वाढला आहे. जून 2024 मध्ये, लखनौच्या चौधरी चरण सिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बँकॉकहून आलेल्या एका प्रवाशाकडून 15.46 किलो हायड्रोपोनिक गांजा (किंमत 15 कोटी रुपये) जप्त करण्यात आला. त्याचप्रमाणे ऑगस्ट 2025 मध्ये आणखी 23.9 किलो उच्च दर्जाचा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त करण्यात आला. अधिकारी म्हणतात की, ही प्रकरणे अंमली पदार्थांच्या तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांनी (सिंडिकेट्सनी) स्वीकारलेल्या बदलत्या पद्धतींवर प्रकाश टाकतात.
नेपाळमार्गे होणारी तस्करी : अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमांमध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मते, नेपाळमार्गे होणारी तस्करी हे देखील एक आव्हान आहे. अंमली पदार्थ विरोधी कारवायांशी संबंधित एका 'डेप्युटी एसपी' (Deputy SP) यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशची नेपाळसोबत सुमारे 600 किलोमीटरची सीमा लागून आहे. महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपूर खेरी आणि पीलीभीत यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये चरस, औषधी स्वरूपातील अंमली पदार्थ आणि कृत्रिम (सिंथेटिक) अंमली पदार्थ जप्त करण्याच्या घटना वारंवार घडतात.
NCRB ची आकडेवारी आव्हानाची व्याप्ती दर्शवते : NCRB च्या आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये देशभरात सुमारे 2 हजार कोटी रुपये किमतीचे 1.3 लाख किलोग्रॅम अवैध अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. याच कालावधीत, अंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये गुंतलेल्या 994 जणांना अटक करण्यात आली. केवळ उत्तर प्रदेशातच, अंमली पदार्थांच्या व्यापाराचे मूल्य वार्षिक सुमारे 3 हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
ईशान्य भारत हा सध्या केवळ एक 'पारगमन मार्ग' : सुरक्षा यंत्रणांसमोरील आव्हान केवळ अंमली पदार्थ जप्त करणे किंवा अटक करणे यापुरते मर्यादित नसून त्यापलीकडचे आहे. अंमली पदार्थांचे माफिया आंतरराष्ट्रीय सीमा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि विविध वाहतूक मार्गांचा शोध घेऊन त्यांचा गैरवापर करत आहेत. अशा परिस्थितीत ईशान्य भारत हा सध्या केवळ एक 'पारगमन मार्ग' (ट्रान्झिट रूट) आहे; तो प्रादेशिक अंमली पदार्थ अर्थव्यवस्थेतील एक मोठे केंद्र (हब) बनू नये, यासाठी कठोर देखरेख आणि विविध राज्ये व केंद्रीय यंत्रणांमधील समन्वय यांबाबतचे निरंतर प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
(संकलन- सुनील कुमार सिंग)
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