भारत आणि युरोपियन युनियन उद्या सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी करारावर करणार स्वाक्षरी
युरोपियन युनियन-भारत सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीवर उद्या स्वाक्षरी केली जाईल. युरोपियन आयोगाच्या उपाध्यक्ष काजा कॅलास यांनी ही माहिती दिली.
By ANI
Published : January 26, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : January 26, 2026 at 10:44 PM IST
नवी दिल्ली - युरोपियन आयोगाच्या उपाध्यक्ष काजा कॅलास यांनी सांगितलं आहे की, युरोपियन युनियन-भारत सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीवर उद्या स्वाक्षरी केली जाईल. युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सँटोस दा कोस्टा आणि युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयन हे भारताच्या दौऱ्यावर आहेत आणि ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते. ते 27 जानेवारी 2026 रोजी होणाऱ्या 16व्या भारत-युरोपियन युनियन शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षस्थान भूषवतील.
कॅलास म्हणाल्या की, भारतासोबत अधिक जवळच्या सहकार्यासाठी एक मजबूत गती निर्माण झाली आहे आणि युरोपियन युनियन त्याचा फायदा घेत आहे. "आज नवी दिल्लीत येऊन आनंद झाला आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याला उपस्थित राहणे हा एक सन्मान आहे," असं त्या म्हणाल्या. दोन्ही देशांमधील वाढत्या संबंधांचे प्रतीक म्हणून, युरोपियन युनियनच्या अटलांटा आणि ॲस्पाइड्स या नौदल मोहिमांमधील कर्मचाऱ्यांनी प्रथमच परेडमध्ये भाग घेतला, असंही त्या म्हणाल्या. "उद्या शिखर परिषदेत, आम्ही युरोपियन युनियन-भारत सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीवर स्वाक्षरी करून आमचे संबंध पुढे नेऊ. यामुळे सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ठोस परिणाम दिसून येतील," असं त्या म्हणाल्या.
प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये भारताची सांस्कृतिक विविधता, येथील लोकांची प्रगती आणि देशाच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याची एक समृद्ध झलक पाहायला मिळाली. प्रथमच, परेडमध्ये भारतीय लष्कराच्या टप्प्याटप्प्याने मांडलेल्या युद्ध रचना (बॅटल ॲरे फॉरमॅट) चे प्रदर्शन करण्यात आलं, ज्यात हवाई घटकांचाही समावेश होता. टेहळणी पथकात सक्रिय लढाऊ गणवेशातील ६१ कॅव्हलरीचा समावेश होता. त्यानंतर हाय मोबिलिटी रिकॉनिसन्स व्हेईकल, भारताचे पहिले स्वदेशी बनावटीचे आर्मर्ड लाइट स्पेशालिस्ट व्हेईकल होते.
हवाई सहाय्यासाठी स्वदेशी ध्रुव ॲडव्हान्स्ड लाइट हेलिकॉप्टर आणि त्याची सशस्त्र आवृत्ती रुद्र 'प्रहार' फॉर्मेशनमध्ये होती, ज्याने रणांगण सज्जतेचं प्रदर्शन केलं. त्यानंतर टी-९० भीष्म आणि मुख्य रणगाडा अर्जुन हे अपाचे एएच-६४ई आणि प्रचंड लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टरच्या हवाई सहाय्याने सलामी मंचावरून पुढे गेले. इतर यांत्रिकी स्तंभांमध्ये बीएमपी-II इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल, तसेच नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली (ट्रॅक्ड) एमके-२ यांचा समावेश होता. त्यानंतर विशेष दलाची एक तुकडी होती, ज्यात अजयकेतू ऑल-टेरेन व्हेईकल, रणध्वज रग्ड टेरेन टॅक्टिकल ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आणि धवनसक लाइट स्ट्राइक व्हेईकल्स यांचा समावेश होता.
त्यांच्यामागे रोबोटिक कुत्रे, मानवरहित जमिनीवरील वाहने आणि वाहनांवर बसवलेली चार स्वायत्त मानवरहित जमिनीवरील वाहने (निग्रह, भैरव, भुविरक्षा आणि कृष्णा) होती. कॉम्बॅट सपोर्ट एलिमेंटमध्ये भारताच्या नवीन पिढीच्या मानवरहित युद्धसामग्रीचा समावेश होता, जी शक्तीबाण आणि दिव्यास्त्रद्वारे प्रदर्शित करण्यात आली होती, आणि ती विशेष हाय मोबिलिटी व्हेइकल्स (HMV 6x6) वर बसवलेली होती. अत्याधुनिक विशेष तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या या प्रणालींनी स्वार्म ड्रोन, टेथर्ड ड्रोन सिस्टीम आणि तोफखान्याच्या माऱ्याच्या दिशानिर्देशनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्वदेशी बनावटीच्या टॅक्टिकल हायब्रीड UAV झोल्टद्वारे प्रगत पाळत ठेवण्याची क्षमता प्रदर्शित केली. त्यांची लक्ष्यभेद करण्याची क्षमता विविध प्रकारच्या एरियल लॉइटरिंग म्युनिशन्स - HAROP, Mini HARPY, Peacekeeper, ATS (विस्तारित श्रेणी), ATS (मध्यम श्रेणी), आणि SKY STRIKER - द्वारे अधिक बळकट केली जाते, ज्यामुळे रणांगणाच्या संपूर्ण क्षेत्रात अचूक लक्ष्यभेद करणे शक्य होते.
हेही वाचा...