भारतात एचपीव्ही लसीचे 1 कोटीहून अधिक डोस पूर्ण; उत्तर प्रदेश आणि बिहार आघाडीवर, सहा राज्यांनी 100 टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट गाठलं
गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिझोराम, मध्य प्रदेश आणि बिहार या सहा राज्यांनी मोहिमेअंतर्गत त्यांच्या ओळखल्या गेलेल्या लोकसंख्येचे 100 टक्के कव्हरेज साध्य केले आहे.
Published : November 21, 2026 at 8:28 PM IST
नवी दिल्ली : गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या (सर्व्हायकल कॅन्सर) प्रतिबंधाच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठत, भारतानं 'राष्ट्रीय एचपीव्ही (HPV) लसीकरण मोहिमे'अंतर्गत नऊ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस (HPV) लसीचे एक कोटीहून अधिक डोस दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी 2026 मध्ये सुरू केलेली ही देशव्यापी मोहीम, सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये 14 वर्षीय मुलींना पालकांच्या संमतीनं मोफत, सुरक्षित आणि ऐच्छिक एक-डोस एचपीव्ही लस देते.
हा उपक्रम भारताच्या प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा दृष्टिकोनातील एक मोठी प्रगती दाखवत असून त्यामध्ये महिलांच्या भावी पिढ्यांचे आरोग्य आणि कल्याण जपण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 'रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया'च्या 2021 च्या लोकसंख्या अंदाजानुसार, सुमारे 1.2 कोटी मुलींच्या वार्षिक लक्ष्य गटापैकी या मोहिमेनं जवळपास 87 टक्के एकत्रित व्याप्ती गाठली आहे. नऊ महिन्यांत 1 कोटी डोसचा टप्पा गाठणे हे या उपक्रमाची व्याप्ती आणि गती अधोरेखित करते, ज्याला राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, आरोग्यसेवा व्यावसायिक, आघाडीचे कार्यकर्ते, शिक्षक, पालक आणि स्थानिक समुदायांच्या समन्वित प्रयत्नांचे पाठबळ आहे.
सहा राज्यांनी 100 टक्के मिळवलं कव्हरेज
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एचपीव्ही लसीकरण कव्हरेज वाढवण्यात सातत्यपूर्ण प्रगती दाखवली आहे, अनेकांनी त्यांच्या संबंधित ओळखलेल्या लक्ष्यित लोकसंख्येच्या कव्हरेजची उच्च पातळी गाठली आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिझोराम, मध्य प्रदेश आणि बिहार या सहा राज्यांनी मोहिमेअंतर्गत त्यांच्या ओळखल्या गेलेल्या लोकसंख्येचे 100 टक्के कव्हरेज साध्य केले आहे.
इतर उच्च-कार्यक्षम राज्यांमध्ये, आसामने 95.63 टक्के कव्हरेज नोंदवले आहे, त्यानंतर तेलंगणा (95.28 टक्के), कर्नाटक (93.16 टक्के) आणि उत्तराखंड (90.17%) आहे. छत्तीसगड (86.21 टक्के) आणि राजस्थान (85.23 टक्के) यांनी 80 टक्के कव्हरेजचा टप्पा ओलांडला आहे, तर केरळ (77.02 टक्के), तामिळनाडू (76.12 टक्के), ओडिशा (74.90 टक्के) आणि दादरा आणि नगर हवेली केंद्रशासित प्रदेश आणि दमण आणि दीव (72.9 टक्के) पेक्षा जास्त कव्हरेज (72.9 टक्के) गाठले आहे.
या यशाचं स्वागत करताना केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा म्हणाले, "ही उल्लेखनीय प्रगती म्हणजे देशभरातील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, आरोग्य व्यावसायिक, आघाडीचे आरोग्य कर्मचारी आणि पालकांच्या सामूहिक वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे." याचबरोबर, पुढं नड्डा म्हणाले, "सरकारी आरोग्य सुविधा आणि 'यू-विन' प्रणालीद्वारे 14 वर्षे वयोगटातील पात्र मुलींसाठी मोफत, सुरक्षित आणि प्रभावी 'एचपीव्ही' लसीचा एक डोस उपलब्ध करून दिल्यामुळं, भारत आता गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून मुक्त भविष्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे."
दरम्यान, परिपूर्ण संख्येच्या बाबतीत, 29.33 लाख 14 वर्षांच्या मुलींचे लसीकरण करून उत्तर प्रदेश देशात आघाडीवर आहे, त्यानंतर बिहारमध्ये 13.70 लाखांपेक्षा जास्त आणि गुजरातमध्ये 7.75 लाखांपेक्षा जास्त मुलींचे लसीकरण झाले आहे. विविध भौगोलिक, जनसांख्यिकीय आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती असलेल्या राज्यांमधील प्रगती मोहिमेची व्यापक पोहोच आणि स्थानिक पातळीवर रुपांतरित अंमलबजावणी धोरणांची प्रभावीता दर्शवते.
केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वयातून देशव्यापी लसीकरण मोहिमेला गती
हा टप्पा केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार यांच्यातील सातत्यपूर्ण समन्वय प्रतिबिंबित करतो, ज्याला जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य संस्था आणि फ्रंटलाइन हेल्थकेअर टीम्सचा पाठिंबा आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ग्रामीण, शहरी, दुर्गम आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक भागात लसीकरणाच्या प्रवेशाचा विस्तार करण्यासाठी अनुकूल पद्धतींचा अवलंब केला आहे. बिहार, तामिळनाडू आणि सिक्कीममधील राज्य-नेतृत्वातील पुढाकार देखील पोहोच आणि अंमलबजावणी मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय मोहिमेशी एकत्रित केले गेले आहेत.
या मोहिमेमध्ये सामुदायिक सहभाग, पालक जागरूकता आणि एचपीव्ही लसीकरणाविषयी विश्वासार्ह, विज्ञान-आधारित माहितीचा प्रसार यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि एम्स सारख्या प्रमुख वैद्यकीय संस्थांमधील तज्ञांसह आरोग्यसेवा व्यावसायिकांनी जागरूकता निर्माण करण्यात आणि लसीच्या सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेबद्दलच्या चिंता दूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
शाळेतील शिक्षक, मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते (ASHAs), सहाय्यक परिचारिका मिडवाइव्हज आणि इतर आघाडीच्या आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांनी देखील माहितीपूर्ण सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि चुकीच्या माहितीचा प्रतिकार करण्यासाठी पालक आणि समुदायांसोबत जवळून काम केले आहे. या सामूहिक प्रयत्नांमुळे लोकांचा आत्मविश्वास मजबूत झाला आहे आणि समाजाच्या विविध वर्गांमध्ये एचपीव्ही लसीकरण स्वीकारण्यास मदत झाली आहे.
'यू-विन' प्लॅटफॉर्मनं रिअल-टाइम मॉनिटरिंग
या देशव्यापी मोहिमेत, डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधा एक महत्त्वाचा घटक ठरल्या आहेत, असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे. 'यू-विन' प्लॅटफॉर्मनं रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, लाभार्थी ट्रॅकिंग आणि डिजिटल लसीकरण नोंदींना समर्थन दिलं आहे, ज्यामुळं अखेरीस पारदर्शकता आणि सुलभता अधिक मजबूत झाली आहे.
"एचपीव्ही लसीकरणाची सर्व सत्रे प्रशिक्षित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली घेण्यात आली, तसेच लसीकरणानंतर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांच्या (AEFI) व्यवस्थापनासाठी 24×7 आरोग्य सेवेची व्यवस्था होती," असे आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे. प्रत्येक पात्र मुलीपर्यंत पोहोचण्याची आणि "प्रतिबंध करण्यायोग्य गर्भाशय ग्रीवा कर्करोगापासून मुक्त" भविष्य घडवण्याची आपली वचनबद्धता मंत्रालयानं पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा :