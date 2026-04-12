चीनच्या नामबदल करण्याच्या 'खोडकर कृती'ला भारताचे सणसणीत प्रत्युत्तर: "अरुणाचल आमचं होतं आणि आमचंच राहील"
अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावं बदलण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना भारतानं ठामपणे फेटाळून लावलंय. अशानं वस्तुस्थिती बदलत नाही, हा प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असं भारतानं स्पष्ट केलं.
Published : April 12, 2026 at 7:25 PM IST
नवी दिल्ली : चीननं पुन्हा एकदा अरुणाचल प्रदेशातील काही भागांची नावं बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतानं यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि सदैव राहील, असं ठामपणे स्पष्ट केलं आहे.
वास्तविक, चीननं पुन्हा एकदा अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांना मनमानी नावं दिली आहेत. ही बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये समोर आल्यानंतर, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांना या प्रकरणाबाबत विचारणा करण्यात आली. यावर भारतानं अत्यंत थेट आणि ठाम शब्दांत प्रत्युत्तर दिलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केलं की, चीनचा हा प्रयत्न भारत पूर्णपणे फेटाळून लावतो. त्यांनी ठामपणे सांगितलं की, चीननं दिलेली ही नावं पूर्णपणे काल्पनिक आणि खोटी आहेत. या नावांमुळे खऱ्या वस्तुस्थितीत कोणताही बदल होणार नाही.
'अरुणाचल प्रदेशसह ही सर्व ठिकाणं भारताचीच' : भारतानं हे ठामपणे स्पष्ट केलं आहे की, अरुणाचल प्रदेशसह ही सर्व ठिकाणं भारताचीच आहेत. ती नेहमीच भारताची राहिली आहेत आणि भविष्यातही ती भारताचा अविभाज्य भाग म्हणूनच कायम राहतील. केवळ नावं बदलल्यानं हे वास्तव कदापि बदलणार नाही.
Our response to media queries regarding China giving fictitious names to places
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 12, 2026
🔗 https://t.co/j6WPzitrh2 pic.twitter.com/NDK1ZACyUZ
चीन असं का करतो? : चीन अरुणाचल प्रदेशला भारताचा भाग म्हणून मान्यता देत नाही. तो या प्रदेशाचा उल्लेख 'दक्षिण तिबेट' असा करतो आणि त्यावर आपलाच हक्क असल्याचा दावा करतो. आपला हा दावा बळकट करण्यासाठी, चीन अरुणाचल प्रदेशातील विविध भाग, पर्वत, नद्या आणि गावांना वेळोवेळी चिनी किंवा तिबेटी नावे देतो. या कृतीला 'नामबदल' (renaming) असे म्हटले जाते. चीननं यापूर्वी अनेकदा अशी कारनामे केली आहे.
भारतानं चीनला कोणता इशारा दिला? : भारतानं असंही स्पष्ट केलं की, चीनची ही कृती दोन्ही देशांमधील संबंध पूर्ववत करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना बाधा आणणारी आहे. गेल्या काही काळापासून भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंधांमध्ये कटुता निर्माण करणाऱ्या कृती थांबवाव्यात, असं आवाहन भारतानं चीनला केलं आहे.
याचा परिणाम काय होतो? : नावं बदलल्यानं प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीत कोणताही फरक पडत नाही. अरुणाचल प्रदेश पूर्णपणे भारताच्याच नियंत्रणाखाली आहे. तथापि, या पद्धतीचा वापर करून, आपण या प्रदेशावर आपला दावा सांगत आहोत, हे जगाला दर्शवण्याचा चीन प्रयत्न करतो. तर प्रत्येक वेळी या दाव्याचं खंडन करून, अशा निराधार दाव्यांतून काहीही निष्पन्न होणार नाही, हा संदेश भारत देतो.