देशाची पहिली डिजिटल जनगणना आजपासून सुरू, तुमच्या स्मार्टफोनवर स्व-गणनेची सुविधा उपलब्ध
Published : April 1, 2026 at 5:10 PM IST
नवी दिल्ली: देशातील जनगणने (Census 2027) चा पहिला टप्पा आज बुधवार (1 एप्रिल) पासून सुरू होत आहे. ही जगातील सर्वात मोठी जनगणना प्रक्रिया ठरणार असून यावेळी प्रथमच जनगणना ही पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीनं केली जाणार आहे. ही भारताची 16वी जनगणना असून स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना आहे.
या वेळी, जनगणनेत 'स्व-गणना' (Self-enumeration) सुविधा देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे. ज्यामुळे नागरिकांना त्यांची माहिती स्वतःच ऑनलाइन भरता येईल. जनगणना 2027 साठीची संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 रोजीची मध्यरात्री (00:00 वाजता) असेल. तथापि, लडाख तसेच जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातील बर्फाच्छादित व 'असकालिक' (non-synchronous) क्षेत्रांसाठी, ही संदर्भ तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 रोजीची मध्यरात्री निश्चित करण्यात आली आहे.
जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार :
- पहिला टप्पा - हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग जनगणना (HLO) : पहिल्या टप्प्यात 'घर सूचीकरण' (House Listing) आणि 'गृहगणना' (Housing Census) ज्याला 'HLO' म्हणूनही ओळखलं जातं. हा टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या 6 महिन्यांत पूर्ण केला जाईल. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या सोयीप्रमाणे 30 दिवसांच्या कालावधीत हे काम पूर्ण करतील. यापूर्वी 15 दिवसांची स्व-गणना ' (Self-enumeration) कालावधी देखील दिला जाईल.
या टप्प्यात घरांची स्थिती, उपलब्ध सुविधा आणि घराशी संबंधित मालमत्तेबाबत माहिती गोळा केली जाईल. या संदर्भातील प्रश्नांची अधिसूचना जानेवारी 2026 मध्येच जारी करण्यात आली आहे.
- दुसरा टप्पा- लोकसंख्या गणना: हा टप्पा फेब्रुवारी 2027 मध्ये पार पडेल. तर लडाख, जम्मू-काश्मीरमधील काही भाग, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये हा टप्पा सप्टेंबर 2026 मध्ये होईल. या टप्प्यात जातीनिहाय जनगणना देखील केली जाणार आहे. यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक, स्थलांतर आणि प्रजननाशी संबंधित माहिती गोळा केली जाईल.
स्व-गणना (Self Enumeration) करण्यासाठी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
स्टेप 1
[https://se.census.gov.in](https://se.census.gov.in) या संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा लॉगिन करा.
आपले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश निवडा आणि कॅप्चा भरा.
स्टेप 2
कुटुंबप्रमुखाचं नाव, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी टाका.
लक्षात ठेवा: एकदा फॉर्म सबमिट केल्यावर घरप्रमुखाचे नाव बदलता येणार नाही.
प्रत्येक कुटुंबासाठी एकच मोबाईल नंबर वापरावा.
स्टेप 3
आपली पसंतीची भाषा निवडा आणि मोबाईल नंबर नोंदणीसाठी OTP टाका.
स्टेप 4
आपला पत्ता भरा जिल्हा, तालुका, शहर/गाव/स्थानिक भाग आणि पिनकोड.
स्टेप 5
डिजिटल नकाशावर आपलं घर अचूकपणे दाखवा.
लाल मार्कर ड्रॅग करून आपल्या इमारतीचे स्थान निश्चित करा आणि कन्फर्म करा.
स्टेप 6
प्रश्नावली पूर्ण भरा.
मदतीसाठी टूलटिप्स, FAQs आणि आवश्यक माहिती दिलेली असेल.
स्टेप 7
आपण भरलेली सर्व माहिती तपासा (Preview).
गरज असल्यास बदल करा आणि ड्राफ्ट सेव्ह करून नंतर सबमिट करू शकता.
स्टेप 8
सर्व माहिती योग्य असल्याची खात्री करून फॉर्म सबमिट करा आणि लॉक करा.
एकदा सबमिट केल्यावर कोणतेही बदल करता येणार नाहीत.
स्टेप 9
सबमिशननंतर तुम्हाला Self Enumeration ID (SE ID) मिळेल.
हा आयडी SMS आणि ईमेलद्वारे पाठवला जाईल, भविष्यासाठी सुरक्षित ठेवावा.
राज्यनिहाय वेळापत्रक : अंदमान-निकोबार बेटं, दिल्ली (नवी दिल्ली महानगरपालिका परिषद आणि दिल्ली कॅन्टोनमेंट बोर्ड), गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिझोरम, ओडिशा आणि सिक्कीम येथे 16 एप्रिल ते 15 मे दरम्यान हाऊस लिस्टिंग जनगणना होईल. तसेच 1 ते 15 एप्रिल दरम्यान स्व-गणनेची सुविधा उपलब्ध असेल.
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, छत्तीसगड आणि हरियाणा या ठिकाणी 1 मे ते 30 मे दरम्यान हाऊस लिस्टिंग जनगणना होईल. यासाठी 16 एप्रिल ते 30 एप्रिल दरम्यान स्व-गणनेची सुविधा दिली जाईल.
डिजिटल पद्धतीचा वापर : केंद्र सरकारनं जनगणना 2027 साठी 11,718.24 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. अधिकृत माहितीनुसार, ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. गणक (enumerator) स्मार्टफोनच्या मदतीनं मोबाईल अॅपद्वारे थेट माहिती गोळा करून जमा करतील.
याशिवाय, दोन्ही टप्प्यांत नागरिकांसाठी ऑनलाइन स्व-गणनेची सुविधा उपलब्ध असेल. मोबाईल अॅप आणि स्व-गणना पोर्टल हिंदी व इंग्रजीसह 16 भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.
जनगणनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्व-गणना (Self Enumeration) ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना स्वतःच ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरता येतो.
या प्रक्रियेत नागरिकांना जनगणना पोर्टलवर लॉगिन करून आपल्या घराबाबतची माहिती जसं की घराची स्थिती, मालमत्ता, उपलब्ध सुविधा स्वतः भरता येते.
कर्नाटक येथील जनगणना संचालनालय, अधिकाऱ्यांच्या मते, "ही सुविधा लोकांना सशक्त करेल, वेळ वाचवेल आणि जनगणनेचा डेटा लवकर प्रकाशित करण्यात मदत करेल."
यात महत्त्वाचं म्हणजे, एकदा फॉर्म अंतिम सबमिट केल्यानंतर काही माहिती जसं की, कुटुंब प्रमुखाचं नाव बदलता येणार नाही.