मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात महाभियोगाची तयारी; 'इंडिया' आघाडीची आज दुपारी महत्त्वाची बैठक
'अर्णब चक्रीवादळ’मुळे राजधानी दिल्लीत पाऊस पडत आहे. त्यामुळे काल शुक्रवारी (30 ऑक्टोबर) होणारा हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला होता.
Published : October 31, 2026 at 9:32 AM IST
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या मुद्द्यावर इंडिया आघाडीच्या वतीने आज शनिवारी (31 ऑक्टोबर) दुपारी 3.30 वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी हा कार्यक्रम होणार आहे.
‘अर्णब चक्रीवादळ’मुळे राजधानी दिल्लीत पाऊस पडत आहे. त्यामुळे काल शुक्रवारी (30 ऑक्टोबर) होणारा हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला होता. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी याबाबतची घोषणा केली होती. ज्येष्ठ नेत्यांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी सर्वानुमते कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितलं.
उद्या रामलीला मैदानावर INDIA आघाडीचा मोर्चा :
राहुल गांधी म्हणाले की, पावसात ज्येष्ठ नागरिकांना बसणं योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे सर्वांच्या संमतीने हा कार्यक्रम शनिवारी आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, 1 नोव्हेंबर रोजी INDIA आघाडीतर्फे रामलीला मैदानापर्यंत मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलं आहे. या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी राहुल गांधी यांनी सर्व राजकीय पक्ष, नागरी समाजातील सदस्य, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आवाहन केलं आहे.
ते म्हणाले, "रामलीला मैदानापर्यंत आमचा मोर्चा असेल. विरोधी पक्षांसह राजकीय, बिगरराजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती, सामाजिक कार्यकर्ते, समाजसेवक, नागरी समाजाचे सदस्य आणि पत्रकार या मोर्चात सहभागी होऊ शकतात."
या दोन्ही कार्यक्रमांमागील मुद्दा स्पष्ट करताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगातील त्यांच्या सहकाऱ्यांवर भारतीय लोकशाही कमकुवत करण्याचा आरोप केला. तसेच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे मोर्चात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीला येणाऱ्या लोकांना रोखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगणा आणि पंजाबमधून काँग्रेस कार्यकर्ते तसेच सर्वसामान्य नागरिक दिल्लीला येऊ इच्छित आहेत. मात्र, त्यांना रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला. गृहमंत्री दिल्लीतील लोकांचा प्रवेश रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
रामलीला मैदानावरील सभेला मिळणारा प्रतिसाद जनतेच्या भावना दर्शवेल - राहुल गांधी :
येत्या 1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर होणाऱ्या INDIA आघाडीच्या सभेला मिळणारा प्रतिसाद हा जनतेच्या भावना दर्शवेल, असं काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. लाखो मतदारांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचा आणि त्यांची मतं चोरीला जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी जनतेमध्ये नाराजी असल्याचा दावा केला.
या नियोजित आंदोलनांना विरोधकांचा एकजुटीने केलेला विरोध असं संबोधताना त्यांनी सांगितलं की, संविधान, 'भारताची संकल्पना' आणि नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार यांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत.
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) यांच्या विरोधातील सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम शुक्रवारी दुपारी 3.30 वाजता काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, पावसामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला.
या बैठकीपूर्वी राहुल गांधी, काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा, पक्षाचे नेते पवन खेडा, काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि जयराम रमेश यांच्यासह INDIA आघाडीतील प्रमुख नेते खरगे यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले होते. पावसामुळे कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला असला, तरी तो शनिवारी त्याच वेळेत आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 1 नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर होणाऱ्या सभेत विरोधी पक्षांसह सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि नागरिकांनी सहभागी व्हावं, असं आवाहन राहुल गांधी यांनी केलं आहे.