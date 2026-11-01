इंडिया आघाडीचा दिल्लीत आज महामोर्चा; एसआयआर विरोधासह ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याकरिता विरोधकांचे आंदोलन
विरोधी पक्षांची आघाडी 'इंडिया' (INDIA) आघाडीकडून आज दिल्लीतील रामलीला मैदानावर महारॅली काढण्यात येत आहे.
Published : November 1, 2026 at 11:55 AM IST
नवी दिल्ली- निवडणुकीतील कथित अनियमिततेच्या विरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी विविध राज्यांतील विरोधी पक्षांचे नेते आणि समर्थक राष्ट्रीय राजधानीत दाखल झाले. इंडिया' आघाडीच्या दाव्यानुसार, रामलीला रॅलीला मैदानावर 10 लाख लोक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर, नोएडा-दिल्ली सीमेवर सुरक्षा आणि देखरेख वाढवण्यात आली आहे. नोएडा पोलीस आणि दिल्ली पोलिसांची संयुक्त पथके विविध सीमावर्ती ठिकाणांवर कसून तपासणी करत आहेत. चिल्ला सीमेवर पोलीस आणि निमलष्करी दलाकडून वाहनांची तपासणी केली जात आहे. दिल्लीत प्रवेश करणाऱ्या वाहनांची तपासणी केली जात आहे. 'इंडिया' आघाडीतील पक्षांच्या प्रतिनिधींसाठी रामलीला मैदानावर विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनं कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांनी मिंटो रोडपासून रामलीला मैदानापर्यंत मोर्चा काढण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानंतर येथे विरोधी पक्षांची जाहीर सभा होईल.
4 हजारांहून अधिक पोलीस कर्मचारी-'इंडिया' आघाडीच्या रॅलीसाठी अत्यंत कडक सुरक्षा असून रामलीला मैदानावर 4 हजारांहून अधिक पोलीस कर्मचारी आहेत. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) कंपन्या तैनात करण्यात येणार आहेत. संपूर्ण परिसरातील 14 झोनमध्ये 200 हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. ड्रोन आणि अंगावर लावलेल्या कॅमेऱ्यांच्या (body-worn cameras) माध्यमातूनही आंदोलकांवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
सरकारचं एक मोठे कारस्थान - 'इंडिया' आघाडीच्या महा-रॅलीवर भाष्य करताना काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत म्हणाले की, लोकशाही सुरळीत चालण्यासाठी निवडणूक आयोगानं निष्पक्ष निवडणुका घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. संसदेत कायदा मंजूर करून निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध कोणताही कायदेशीर खटला दाखल करता येणार नाही, असा कायदा करण्यात आला. पंतप्रधानांनाही अशा प्रकारच्या कायद्याचं संरक्षण नाही. मग, त्यांच्यासाठी असा कायदा का आणला गेला? हे सरकारचं एक मोठे कारस्थान होतं.
राजीनाम्याशिवाय पर्याय नाही-'इंडिया' आघाडीच्या या महासभेबाबत बोलताना दिल्ली काँग्रेसचे अध्यक्ष देवेंद्र यादव म्हणाले की, जनता आता राजकीयदृष्ट्या जागरूक झाली आहे. लोकांना आता आपल्या मताचे महत्त्व समजलं आहे. त्यांची मते चोरणाऱ्यांनाही त्यांनी ओळखलं आहे. मोदी आणि शाह यांच्या हातातील बाहुले बनलेले ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे. याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.
संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आंदोलनाला परवानगी- पोलिसांच्या माहितीनुसार, रॅलीसाठी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंतची परवानगी देण्यात आली आहे. मैदानावर प्रवेश करण्यासाठी 2, 3, 7 आणि 8 क्रमांकाचे दरवाजे, तसेच एक विशेष 'व्हीआयपी' (VIP) दरवाजा निश्चित करण्यात आला आहे. उपस्थितांच्या विविध गटांसाठी प्रवेशाचे स्वतंत्र मार्ग ठरवून देण्यात आले आहेत. रॅलीला येणाऱ्या लोकांसाठी पाणी, प्रथमोपचार आणि इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करण्याच्या सूचना आयोजकांना देण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी पक्षाला स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यास सांगण्यात आले आहे.
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