आकाशवाणी भवनात राहुल आणि प्रियंका गांधींचा ठिय्या; काँग्रेस-एनएसयूआयच्या 100 कार्यकर्त्यांना घेतलं ताब्यात
आंदोलकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे.
Published : October 6, 2026 at 8:08 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 8:17 PM IST
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी इंडिया आघाडीनं संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत काढलेल्या मोर्चानंतर मंगळवारी दिल्लीत तणावपूर्ण वातावरण झालं. पोलिसांनी मोर्चा थांबवल्यानंतर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे खासदार प्रियंका गांधी यांच्यासोबत आकाशवाणी भवन परिसरातील एका वडाच्या झाडाखाली ठिय्या आंदोलनाला बसले. त्यांच्या या ठिय्या आंदोलनानंतर, काँग्रेस आणि नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाच्या (एनएसयूआय) कार्यकर्त्यांकडून आकाशवाणी भवनाबाहेर घोषणाबाजी करण्यात आली.
100 हून अधिक कार्यकर्त्यांना घेतलं ताब्यात : आंदोलकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. पोलीस सातत्यानं काँग्रेस आणि एनएसयूआयच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन बसमध्ये बसवत आहेत. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत 100 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. मात्र, ताब्यात घेतलेल्या लोकांच्या संख्येचा अधिकृत आणि अचूक आकडा संध्याकाळपर्यंत जाहीर केला जाईल, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
विश्वासार्हतेवर चर्चा आवश्यक : विरोधी पक्षांची मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याशी संबंधित असल्याचं राज्यसभा खासदार राजीव शुक्ला यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "मतदार यादीबाबत उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांमुळं निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर चर्चा करणं आवश्यक झाले आहे. विरोधी पक्षांची मागणी आहे की, मतदार यादीतून कथितरित्या वगळलेल्या नावांची फेरतपासणी व्हावी आणि ज्यांच्या मतांवर परिणाम झाला आहे, त्यांचे हक्क पुनर्संचयित केले जावेत." तसंच राजीव शुक्ला यांनी एसआयआर प्रक्रियेच्या फेरसर्वेक्षणाचीही मागणी केली.
जनतेमध्ये गंभीर प्रश्न : मतदारांचे हक्क आणि लोकशाही व्यवस्थेशी संबंधित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं राज्यसभा खासदार प्रमोद तिवारी यांनी आंदोलनादरम्यान सांगितलं. ते म्हणाले की, "जर लोकांना त्यांच्या मतांबद्दल शंका असेल, तर परिस्थिती स्पष्ट करणं ही संस्थांची जबाबदारी आहे. विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर आंदोलन सुरूच ठेवेल."
बिहार आणि आसामचा मुद्दा उपस्थित : खासदार पप्पू यादव यांनीही मतदार यादी आणि निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. मोठ्या प्रमाणावर अनियमिततेचे आरोप समोर आल्यास त्यांची चौकशी झाली पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं. तसंच पप्पू यादव यांनी बिहार आणि आसामसारख्या राज्यांमधील निवडणूक प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, जिथं मतदार याद्या आणि निवडणुकीशी संबंधित मुद्द्यांवरून राजकीय वाद निर्माण झाले आहेत.
नेत्यांना ताब्यात घेऊन बसमधून नेण्यात आलं : मंगळवारी सकाळी 11 वाजता संसदेपासून सुरू झालेला इंडिया आघाडीचा मोर्चा निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे जात होता. पोलिसांनी आकाशवाणी भवनजवळ बॅरिकेड्स लावून मोर्चा अडवला. त्यानंतर, अनेक विरोधी खासदार आणि नेत्यांना ताब्यात घेऊन बसमधून वेगवेगळ्या ठिकाणी नेण्यात आलं. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनाही पोलिसांनी बसमध्ये बसवले, परंतु नंतर ते उतरून आकाशवाणी भवनच्या दिशेनं निघाले. दीपेंद्र हुडा देखील राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासोबत परिसरात पोहोचले.
कार्यकर्त्यांना घेतलं ताब्यात : आकाशवाणी भवनच्या परिसरात पोहोचल्यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सुरक्षा घेरा आणि बंद गेटमुळं त्यांना आयोगाच्या मुख्यालयात जाता आलं नाही. त्यानंतर ते आवारातच बसले. राहुल गांधी वडाच्या झाडाखाली बसल्यानंतर, तिथं काँग्रेस कार्यकर्त्यांची गर्दी जमू लागली. बाहेर असलेले कार्यकर्ते घोषणाबाजी करत राहिले, तर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन बसमधून वेगवेगळ्या ठिकाणी नेलं.
सुरक्षा दलांची तैनाती : सुरक्षेच्या कारणास्तव निवडणूक आयोगाच्या इमारतीभोवती दिल्ली पोलीस, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि इतर सुरक्षा दलांची मोठी तुकडी तैनात करण्यात आली आहे. आकाशवाणी भवन आणि निवडणूक आयोग यांच्यामध्ये बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. आंदोलकांना आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी पटेल चौकासह विविध दिशांनी निवडणूक आयोगाकडे येणारे रस्तेही बंद करण्यात आले आहेत. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी या परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. पाच किंवा अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यास परवानगी नाही, असा इशारा देणाऱ्या वारंवार घोषणा पोलीस करत आहेत. ते लोकांना मिरवणुका आणि निदर्शनांवरील बंदीबद्दलही माहिती देत आहेत.
पारदर्शकतेच्या अभावाचा आरोप : इंडिया आघाडीनं आयोजित केलेल्या मोर्चात राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी खासदारांनी सहभाग घेतला. दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा, एसआयआर प्रक्रिया रद्द करणे आणि मतदार यादीतून कथितरित्या वगळलेली नावं पुन्हा समाविष्ट करणे, या विरोधी पक्षांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. एसआयआर प्रक्रियेत अनियमितता आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. मात्र निवडणूक आयोगानं हे आरोप फेटाळले आहेत.
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