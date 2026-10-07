INDIA Bloc Protest : राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पोलिसांच्या ताब्यात, दिल्लीतील वातावरण तापलं
बस अडवण्यात आल्यामुळं विरोधी खासदार आणि कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळं राजधानी दिल्लीमध्ये वातावरण चांगलंच तापलं आहे.
Published : October 7, 2026 at 5:47 PM IST
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यात येणार होतं. यासाठी खासदार जंतर-मंतरच्या दिशेनं बसेसद्वारे रवाना झाले. मात्र, या बसेस पोलिसांकडून अडवण्यात आल्या. बस अडवण्यात आल्यामुळं विरोधी खासदार आणि कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळं राजधानी दिल्लीमध्ये वातावरण चांगलंच तापलं आहे.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi being detained by the Police near Jantar Mantar. INDIA bloc MPs say they were beaten up by the Police and stopped from moving towards the protest site. (Video: Congress) https://t.co/AzUqdwDDe6— ANI (@ANI) October 7, 2026
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पोलिसांच्या ताब्यात : काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मुद्द्यावर बुधवारी दुपारी बैठक बोलावली होती. या खासदारांच्या बैठकीनंतर काँग्रेसचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी आणि इतर विरोधी खासदारांना घेऊन बस जंतर-मंतरकडे रवाना झाली. परंतु आता या बस पोलिसांनी मध्येच अडवल्या. बस अडवल्यामुळं खासदार आक्रमक झाले असून, जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे. तसंच पोलिसांनी हे कृत्य केल्यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह विरोधी खासदारांचा संताप पाहायला मिळाला. त्यानंतर त्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. त्यानंतर काही वेळानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह इतर नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यांना अक्षरः उचलून पोलिसांच्या गाडीत नेण्यात आलं. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
VIDEO | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) lied down on road, holding a copy of the Constitution in her hands (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/oB3EuMkuvP— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
काय म्हणाल्या प्रियंका गांधी? : काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या, "केवळ निवडणूक आयुक्तांना भेटू इच्छिणाऱ्या खासदारांना ते अशी वागणूक देतात. ते आम्हाला अशी वागणूक देतात. खासदारांना पोलीस मारतात, हे सर्व काय सुरु आहे. आम्हाला फक्त जंतरमंतरवर आंदोलन करायचं होतं. पण तेही का करु देत नाहीत. पोलिसांनी मला सर्वत्र ओरबाडले आहे. त्यांनी आम्हाला जमिनीवर फेकले. आता आम्ही येथून हलणार नाही. त्यांनी आपलं पोलीस दल मागे घ्यावं. मी येथून हलणार नाही." दरम्यान, यावेळी प्रियंका गांधी या रस्त्यावर झोपल्या होत्या.
VIDEO | Visuals show Congress MP Priyanka Gandhi Vadra and other INDIA bloc MPs inside the bus as they head towards Jantar Mantar to protest against CEC Gyanesh Kumar. (Source: Third Party) #CEC #JantarMantar #Delhi https://t.co/HGH0xt9Bax— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
प्रत्येक FIR माझ्यासाठी एक पदक – राहुल गांधी : आपल्याविरोधात आधीच 45 एफआयआर दाखल झाल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे. तसंच 100 एफआयआर दाखल झाले तरी पर्वा नाही. प्रत्येक एफआयआर आपल्यासाठी एक पदक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. "आज आम्ही जंतर मंतरवर आंदोलन करणार आहोत. आम्हाला देशाला सांगायचं आहे की ज्ञानेश कुमार हे वैध मुख्य निवडणूक आयुक्त नाहीत. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे," असं राहुल गांधी म्हणाले. कनॉट प्लेस येथील सागर रत्नामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी काँग्रेस खासदार आणि इंडिया ब्लॉकच्या मित्रपक्षांसाठी आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनानंतर हे विधान आले आहे.
#WATCH | दिल्ली: CEC मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा बुलाई गई विपक्षी सांसदों की बैठक के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों को ले जा रही एक बस जंतर-मंतर की ओर रवाना हुई। https://t.co/v5YesVnJkC— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2026
आपचा मतचोरीच्या मुद्द्यावरून मोर्चा : आपचे नेते आणि कार्यकर्त्यांनी कथित मतचोरीच्या मुद्द्यावर निषेध म्हणून काश्मिरी गेट येथील सिंधी अकादमीपासून मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. या आंदोलनादरम्यान, आप दिल्लीचे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज म्हणाले, "आम्ही मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जाऊ. निवडणुकीत झालेल्या अनियमितता, 2025 मध्ये आपचा झालेला अन्यायकारक पराभव, आणि त्यानंतर सुमारे 50 लाख मतं रद्द करणे, ज्यामध्ये एसआयआरमधील 43 लाख मतं, एसआयआरपूर्वीची 11 लाख मतं आणि ज्यांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती अशा 33 लाख लोकांची मतं समाविष्ट आहेत, यामुळं दिल्लीतील निम्म्याहून अधिक मतं रद्द होतील, जे पूर्णपणे अप्रामाणिकपणाचं आहे."
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