INDIA Bloc Protest : राहुल गांधी विरोधी खासदारांसह राजघाटावर पोहोचले, परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या इतर नेत्यांनी राजघाट इथं हजेरी लावली आहे.
Published : October 8, 2026 at 6:04 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत राजकीय वातावरण तापलं आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (एसआयआर) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात इंडिया आघाडीनं मोर्चा उघडला आहे. आजही इंडिया आघाडीचे खासदार आक्रमक झाले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या इतर नेत्यांनी राजघाट इथं हजेरी लावली आहे.
आंदोलनाचा आज सलग तिसरा दिवस : मतदार याद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नावं वगळल्याच्या मुद्द्यावरून इंडिया आघाडीनं ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगावर दबाव वाढवला असून, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या तीव्र आंदोलनाचा आज सलग तिसरा दिवस आहे. दरम्यान, याआधी आज, ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात शांततापूर्ण धरणं आंदोलन करण्यासाठी राजघाटकडे जाण्यापूर्वी इंडिया आघाडीचे खासदार दुपारच्या जेवणासाठी कनॉट प्लेस इथं एकत्र आले होते. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आयोजित केलेल्या या जेवणाच्या कार्यक्रमाला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, के. सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, विवेक तन्खा, माणिकम टागोर, जोतिमणी, राजीव शुक्ला आणि दीपेंद्र हुड्डा आदी नेते उपस्थित होते.
INDIA bloc's protest march against #CECGyaneshKumar continues on its third day in Delhi. Several leaders, including #RahulGandhi, have reached Raj Ghat to press their demands. 📷 PTI https://t.co/N1Q86HRubV— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 8, 2026
परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी विरोधी पक्षाच्या खासदारांसह राजघाटावर दाखल झाले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी इंडिया आघाडीचे खासदार आल्यामुळं राजघाटाबाहेर मोठी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. राजघाटावर विद्यार्थी संघटना आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी उपस्थित आहे. राहुल गांधी म्हणाले की, "सुमारे 300 राज्यसभा आणि लोकसभा खासदार शांततेनं आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दोन दिवसांपासून आम्हाला आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे. काल आम्हाला जंतर मंतरवर रोखण्यात आलं आणि आमच्या लोकांना मारहाण करण्यात आली. सत्य हे आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार आणि मोहन भागवत यांनी एका गुन्हेगारी कटाद्वारे भारताला हायजॅक केलं आहे. संविधान नष्ट केलं आहे आणि मतं चोरली आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की, कारवाई केली जाईल, त्यांना शिक्षा दिली जाईल, ही आमची गॅरंटी आहे."
#WATCH दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "राज्यसभा और लोकसभा के लगभग 300 सांसद शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। 2 दिनों से हमें विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है...कल हमें जंतर मंतर पर रोका गया, हमारे लोगों को मारा गया। सच्चाई यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भागवत ने आपराधिक षड्यंत्र करके हिंदूस्तान को हाइजैक किया है, संविधान को नष्ट किया है, वोट चोरी की है और हम आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, उन्हें सज़ा दिलाई जाएगी और यह हमारी गारंटी है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 8, 2026
पोलिसांकडून गैरवर्तन झाल्याचा आरोप : दरम्यान, मतदार याद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात निदर्शने करण्यासाठी जंतर-मंतरच्या दिशेनं जात असताना, बुधवारी दिल्ली पोलिसांनी इंडिया आघाडीच्या खासदारांना अडवले. तसंच त्यावेळी पोलिसांनी काही नेत्यांना ताब्यात घेतलं. या कारवाईवरून विरोधक आणि दिल्ली पोलिसांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. प्रियंका गांधी यांनी पोलिसांकडून गैरवर्तन झाल्याचा आरोप केला, तर पोलिसांनी आंदोलनादरम्यान कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई केल्याचं सांगितलं. याचबरोबर, या आंदोलनादरम्यान पोलिसांना कथित धक्काबुक्की आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी तीन एफआयआर दाखल केले आहेत. तसंच दिल्ली पोलिसांनी इंडिया आघाडीचे इतर नेते व कार्यकर्त्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले आहेत.
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