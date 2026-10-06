INDIA bloc MPs March : दिल्लीत इंडिया आघाडीचा निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा, राहुल गांधींचा ठिय्या, ज्ञानेश कुमारांविरोधात घोषणाबाजी
इंडिया आघाडीच्या सर्व खासदारांनी एकत्र येत नवी दिल्लीत केंद्र सरकारविरोधात तसंच निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा काढला.
Published : October 6, 2026 at 10:59 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 11:16 AM IST
नवी दिल्ली - इंडिया आघाडीच्या सर्व खासदारांनी एकत्र येत नवी दिल्लीत केंद्र सरकारविरोधात तसंच निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा काढला. संसद भवन ते निवडणूक आयोग कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात खासदार राहुल गांधी, खासदार प्रियंका गांधी, खासदार संजय राऊत, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अरविंद सावंत यांच्यासह विरोधी पक्षातील सर्वच खासदार सहभागी झाले आहेत.
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi, along with INDIA bloc MPs, marches to the Election Commission of India https://t.co/OwLWdXvhoo— ANI (@ANI) October 6, 2026
निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, तसंच एसआयआर प्रक्रिया रद्द करावी, रद्द केलेल्या मतदारांची नावं जाहीर करावीत, अशा मागण्या घेवून इंडिया आघाडीने निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा काढला. यावेळी विरोधी पक्षातील खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
#WATCH | Delhi | Congress MP Priyanka Gandhi and NCP-SP MP Supriya Sule, along with many INDIA MPs, protest march to Election Commission of India https://t.co/LhDoWNQYxO— ANI (@ANI) October 6, 2026
सरकार मनमानी पद्धतीने निवडणूक आयोगाचा वापर करत आहे. एसआयआर प्रक्रिया देशातील लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा आरोप विरोधी खासदारांनी केला.
#WATCH | Delhi | INDIA bloc MPs begin their protest march to the Election Commission of India from Parliament's Makar Dwar https://t.co/K2E0RgbutT— ANI (@ANI) October 6, 2026
इंडिया आघाडीच्या मोर्चावेळी दिल्ली पोलिसांनी मोठा फौजफाटा परिसरात तैनात केला. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी विविध पोलिसांच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाकडून राबवल्या जाणाऱ्या SIR प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आणि गडबड असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाने ‘फॉर्म ६’ मध्ये बदल करून भाजपाला धार्जिणी भूमिका घेतली, असा आरोप राहुल गांधी यांनीही केला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.