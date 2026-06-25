इंडियाज बॅटल अगेन्स्ट अॅडिक्शन : केरळमध्ये सायंकाळी 4:20 वाजता होणाऱ्या अमली पदार्थांच्या गुप्त पार्ट्यांमुळे नवी चिंता
केरळभर गुप्त 'संध्याकाळी 4.20 वाजता' होणाऱ्या ड्रग्ज पार्ट्या वाढत असून, तस्कर ऑनलाइन तरुणांना लक्ष्य करत आहेत, असे सी. एस. सिद्धार्थन यांनी वृत्त दिलं आहे.
Published : June 25, 2026 at 8:49 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरळमधील अमली पदार्थांच्या वापराचे चित्र पारंपरिक गांजाच्या वापराकडून एमडीएमए (MDMA) सारख्या कृत्रिम अमली पदार्थांकडे वळत आहे, ज्याला सामान्यतः 'पार्टी ड्रग्ज' म्हणून ओळखले जाते. अशा वेळी राज्यातील तरुणांमध्ये गुप्तपणे होणाऱ्या '4.20 पीएम' (4.20 PM) ड्रग्ज पार्ट्यांचा उदय हा राज्याच्या अमली पदार्थ विरोधी अंमलबजावणी यंत्रणांसाठी एक मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. गुप्तचर माहिती मिळाल्यानंतर पाळत वाढवण्यात आली असली तरी अमली पदार्थ विरोधी तपासाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते ही समस्या सध्याच्या अंदाजापेक्षा खूपच मोठी आहे.
अमली पदार्थांचा मोठा ग्राहकवर्ग निर्माण : अधिकाऱ्यांच्या मते, ज्याप्रमाणे काही परदेशी देशांमध्ये अमली पदार्थांचा मोठा ग्राहकवर्ग निर्माण झाला आहे, त्याचप्रमाणे तरुणांमध्येही हा ट्रेंड वाढत आहे आणि त्याचा संबंध मनोरंजनासाठी होणाऱ्या अमली पदार्थांच्या सेवनाशी जोडला गेला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या धोक्याचे कारण सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव आहे, ज्यामुळे तस्करांना एकमेकांशी संपर्क साधण्यास आणि तरुणांची भरती करण्यास मदत होते, तसेच ऑनलाइन ग्रुप्समध्ये '4.20' (4.20) सारखे सांकेतिक संदर्भ वाढत्या प्रमाणात दिसून येत आहेत.
मोठी तस्करी नेटवर्क्सदेखील उघडकीस : गुप्तचर अहवालांनुसार, या धोक्याचा सामना करण्यासाठी पोलीस, उत्पादन शुल्क विभाग आणि अमली पदार्थ विरोधी पथक यांच्यात, विशेषतः शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, रिसॉर्ट्स आणि अल्प-मुदतीच्या भाड्याच्या मालमत्तांच्या परिसरात अधिक जवळचा समन्वय साधण्याचे सुचवण्यात आलंय. अधिकाऱ्यांना भीती आहे की, सिंथेटिक ड्रग्सना कार्यक्षमता वाढवणारे पदार्थ म्हणून दर्शवणारी चुकीची माहिती विद्यार्थ्यांमध्ये प्रयोग करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. या संपूर्ण कारवाईमुळे आंतरराज्यीय कॉरिडॉर, हवाई मार्ग आणि सागरी मार्गांमार्फत कार्यरत असलेली मोठी तस्करी नेटवर्क्सदेखील उघडकीस आली आहेत. अंमलबजावणी यंत्रणा आपली कारवाई अधिक व्यापक करत असताना, केरळमधील सिंथेटिक ड्रग्सचे वाढते आव्हान हे 'भारत अगेन्स्ट ड्रग्स' अभियानांतर्गत अमली पदार्थांविरुद्धच्या देशव्यापी लढ्यात एक महत्त्वपूर्ण आघाडी बनले आहे.
'4.20' वाजता पार्टी करणाऱ्यांवर नजर : ज्यांना याबद्दल माहिती नाही, त्यांच्यासाठी अधिकारी सावध करत आहेत. जर मित्र किंवा ओळखीच्या व्यक्तींच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवर "4.20" गट दिसले, तर त्यांच्या जाळ्यात अडकू नका, कारण हा कोड सहसा ड्रग्जशी संबंधित नेटवर्क्सशी जोडलेला असतो. अंमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या अहवालानंतर पोलीस आणि उत्पादन शुल्क अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात आलेत. या अहवालानुसार, केरळच्या काही भागांमध्ये ‘4.20 PM’ पार्ट्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या गुप्त सेवनाच्या सभांमध्ये वाढ होत आहे. गुप्तचर माहितीनुसार, यातील काही कारवाया महाविद्यालयीन परिसर, विद्यार्थी वसतिगृहे आणि आयटी क्षेत्रातील वर्तुळांजवळ केंद्रित झाल्या आहेत. उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, केरळमधील वापरकर्त्यांमध्ये अंमली पदार्थांच्या सेवनाची पद्धत गांजाकडून कृत्रिम अंमली पदार्थांकडे बदलत आहे.
परदेशी प्रवृत्ती स्थानिक पातळीवरही दिसून येत आहे : '4.20' संस्कृती अनेक दशकांपूर्वी अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये रुजली असे मानले जाते, जिथे हा शब्द गांजाच्या सेवनाशी जोडला गेला. तपासकर्त्यांच्या मते, ही संकल्पना आता संघटित मेळाव्यांमध्ये विकसित झाली आहे, जिथे सहभागी गट करून अनेकदा पूर्वनिश्चित वेळी मादक पदार्थांचे सेवन करतात. केरळमधील तरुणांमध्ये या संस्कृतीला कथितपणे प्रोत्साहन देणाऱ्या सोशल मीडिया-आधारित गटांचा पोलिसांनी अलीकडेच शोध घेतला. प्राथमिक तपासात असे आढळून आले की, दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमधील काही वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहांमध्ये अशी नेटवर्क कार्यरत होती. अधिकाऱ्यांनी अनेक प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे वृत्त आहे, परंतु त्यांनी तपशील सार्वजनिकरित्या उघड केलेला नाही.
दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांमुळे काही विद्यार्थी प्रभावित : तिरुवनंतपुरममधील एका वसतिगृहाचे प्रभारी वरिष्ठ डॉक्टर म्हणाले की, पहाटेच्या वेळी संशयास्पद अमली पदार्थांच्या सेवनाच्या वारंवार घटना घडल्यानंतर पोलिसांना सतर्क करण्यात आले. "वैद्यकीय इंटर्नशिपसह व्यस्त शैक्षणिक वेळापत्रकादरम्यान सिंथेटिक ड्रग्जमुळे सतर्कता आणि उत्पादकता वाढू शकते, या दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांमुळे काही विद्यार्थी प्रभावित झाले होते," असे त्यांनी सांगितले. तपास अधिकाऱ्यांनी अशी ठिकाणेही शोधून काढली आहेत, जिथे विद्यार्थी एकत्र जमून लोकांच्या नजरेपासून दूर खासगी पार्ट्या आयोजित करण्यासाठी होमस्टे आणि रिसॉर्ट्स भाड्याने घेत असत.
गांजाची जागा कृत्रिम अमली पदार्थ घेत आहेत : अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, कृत्रिम अमली पदार्थ तरुणांमध्ये लोकप्रिय होत आहेत, कारण ते लपवणे सोपे आहे, त्यांची नशा लवकर चढते आणि तस्करांना त्यातून जास्त नफा मिळतो. उदाहरणार्थ, एमडीएमए (MDMA), जे एक्स्टसी, मेथ आणि मॉली या नावांनीही ओळखले जाते, केरळमध्ये सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या कृत्रिम अमली पदार्थांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहे. क्रिस्टल, गोळ्या, पावडर आणि द्रव स्वरूपात उपलब्ध असलेला हा पदार्थ मनोरंजनासाठी किंवा पार्टी ड्रग्ज म्हणून विकला जातो. अधिकाऱ्यांच्या मते, बहुतेक माल परदेशी स्त्रोतांकडून येतो किंवा केरळमध्ये पोहोचण्यापूर्वी इतर भारतीय राज्यांमधून नेला जातो.
फुलांप्रमाणेच हायड्रोपोनिक गांजासुद्धा आता सर्रास उपलब्ध : उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्या केरळमध्ये 10 ग्रॅम एमडीएमएची किंमत किमान 3 हजार रुपये आहे. एमडीएमए हे ॲडम, बीन्स, बिस्कीट, पीस, एक्स, गो, हग, लव्हर्स स्पीड, क्रिस्टल, ग्लास, शार्ड, ब्लू, आइस आणि स्पीड यांसारख्या नावांनीही ओळखले जाते. एमडीएमएची नशा 12 ते 16 तास टिकते. भाज्या आणि फुलांप्रमाणेच हायड्रोपोनिक गांजासुद्धा आता सर्रास उपलब्ध झालाय. त्याची लागवड नियंत्रित प्रयोगशाळेच्या परिस्थितीत केली जाते. अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मते, अलिकडच्या वर्षांत ज्या वारंवारतेने अशा मालाची जप्ती होत आहे, त्या वारंवारतेने पूर्वी तो शोधता येत नव्हता. अधिकाऱ्यांच्या मते, थायलंडसारख्या देशांमधून तस्करी करून आणलेल्या हायड्रोपोनिक गांजाला अमली पदार्थांच्या बाजारपेठेत प्रचंड भाव मिळतो, ज्यामुळे तो संघटित तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांसाठी आकर्षक ठरतो.
आरोग्याला गंभीर धोके : एमडीएमए (MDMA) धोकादायक आहे, कारण ते मज्जासंस्थेला मोठ्या प्रमाणात उत्तेजित करते, असा इशारा दिला जातो. वापरकर्त्यांना शरीराचे तापमान वाढणे, रक्तदाब वाढणे आणि दीर्घकाळ नशा चढणे यांसारखे अनुभव येऊ शकतात. दीर्घकाळ सेवन केल्यास हृदय आणि रक्तवाहिन्यांसंबंधी गुंतागुंत, मूत्रपिंडाचे नुकसान, चिंता विकार, नैराश्य, हिंसक वर्तन आणि आत्महत्येची प्रवृत्ती निर्माण होऊ शकते. आरोग्य व्यावसायिक 'मेथ माउथ' (meth mouth) नावाच्या स्थितीबद्दल सावध करतात, ज्यामध्ये मेथाम्फेटामाइन (methamphetamine) असलेल्या पदार्थांच्या सेवनामुळे दातांची गंभीर झीज होते. तरुणांची अशी दिशाभूल केली जात आहे की कृत्रिम (synthetic) ड्रग्स हे निरुपद्रवी मनोरंजनात्मक पदार्थ आहेत, परंतु त्यांना हे माहीत नाही की हे पदार्थ कायमस्वरूपी शारीरिक आणि मानसिक हानी पोहोचवू शकतात, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
सागरी मार्ग आणि आंतरराज्यीय मार्ग : अंमलबजावणी संस्थांचा दावा आहे की, पारंपरिक भूमार्गांवरील तपासणी अधिक कडक होत असल्याने तस्कर मालवाहतुकीसाठी सागरी मार्गांचा वाढत्या प्रमाणात वापर करत आहेत. केंद्रीय संस्थांच्या मूल्यांकनानुसार, केरळच्या किनारपट्टीवरील आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांचा वापर अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी केला जात आहे. बंदरे, विमानतळे आणि आंतरराज्यीय महामार्गांमार्फत असलेल्या कनेक्टिव्हिटीमुळे तपासकर्त्यांनी कोची आणि कोझिकोड प्रदेशांना प्रमुख संक्रमण केंद्रे म्हणून ओळखले आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशसह केरळला शेजारील राज्यांशी जोडणाऱ्या मलबार कॉरिडॉरवर, तस्करीच्या नेटवर्कसाठी असलेल्या लॉजिस्टिकल फायद्यांमुळे बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
डार्क वेबवरील ऑर्डर्स आणि क्रिप्टोकरन्सीद्वारे पेमेंट : अधिकाऱ्यांच्या मते, काही तस्करी टोळ्या आता एनक्रिप्टेड मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म आणि डार्क वेब चॅनेलद्वारे कार्यरत आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना ऑनलाइन ऑर्डर्स देता येतात. पेमेंट अनेकदा क्रिप्टोकरन्सीद्वारे स्वीकारले जाते, ज्यामुळे व्यवहारांचा माग काढणे कठीण होते. तपासकर्त्यांच्या निदर्शनास अशीही प्रकरणे आली आहेत, ज्यात तस्करांनी पकडले जाण्यापासून वाचण्यासाठी बनावट नोंदणी क्रमांक असलेल्या सुपरबाईक्सचा वापर केला आणि तरुण जोडप्यांचे सोंग घेतले. या नवीन युक्त्यांमुळे अंमलबजावणीचे प्रयत्न गुंतागुंतीचे झाले आहेत आणि एजन्सींना सायबर-मॉनिटरिंग आणि गुप्तचर माहितीवर आधारित कारवायांमध्ये सुधारणा करण्यास भाग पाडले आहे.
ड्रग्जच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ : गेल्या दशकात केरळमध्ये अमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. संसदेत सादर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यात अमली पदार्थांशी संबंधित 85 हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, जी देशात सर्वाधिक आहेत. उत्पादन शुल्क आयुक्त जे. किशोर कुमार यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, ही वाढ केवळ तक्रारींच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे नसून, तीव्र अंमलबजावणी आणि सुधारित शोधप्रणालीमुळे झाली आहे. "इतर राज्यांमधून होणारा अमली पदार्थांचा शिरकाव रोखण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय तस्करी टोळ्यांशी संबंधित नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी तपासणी अधिक कडक करण्यात आली आहे," असेही ते म्हणाले. संघटित अमली पदार्थ पुरवठा साखळ्या आणि त्यांच्या परदेशी संबंधांबाबत तपास सुरू आहे.
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