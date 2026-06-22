इंडियाज बॅटल अगेन्स्ट अॅडिक्शन : दारूबंदीपासून ते 'ड्राय ड्रग्ज'पर्यंत अमली पदार्थांच्या संकटात अडकलेली बिहारची युवा पिढी
दारूबंदी लागू होऊन दहा वर्षे उलटल्यानंतरही बिहारसमोर अमली पदार्थांच्या वाढत्या संकटाचे आव्हान उभे राहिले आहे.
Published : June 22, 2026 at 7:01 AM IST
पाटणा: बिहारमध्ये पूर्ण दारूबंदी लागू होऊन एक दशक उलटले असले तरी राज्य व्यसनांपासून पूर्णपणे मुक्त झालेले नाही. दारूऐवजी आता अमली पदार्थ आणि कृत्रिम (सिंथेटिक) ड्रग्जचा गैरवापर हे एक मोठे आव्हान बनलंय. समाजसेवक आणि व्यसनातून बाहेर पडलेल्या व्यक्तींच्या मते, हेरॉइन, स्मॅक, ब्राउन शुगर, गांजा, कोडीन-युक्त खोकल्याची औषधे (कफ सिरप), अमली पदार्थांची इंजेक्शन्स आणि सिंथेटिक ड्रग्ज यांसारखे पदार्थ सहज उपलब्ध होत असल्याने तरुण पिढी व्यसनाच्या आहारी जात आहे.
व्यसनमुक्तीची प्रक्रिया कठीण : हाजीपूरचे रहिवासी असलेले राज कुमार गेल्या पाच महिन्यांपासून एका व्यसनमुक्ती केंद्रात उपचार घेत आहेत. त्यांना 'स्मॅक'चे व्यसन जडले आहे; ते काम करत असलेल्या एका पोल्ट्री फार्ममधील सहकाऱ्याने त्यांना या व्यसनाच्या नादाला लावलं होतं. "मी सुरुवातीला बिडी ओढायचो, पण नंतर माझ्या सहकाऱ्यांच्या प्रभावामुळे 'स्मॅक'चे सेवन करू लागलो," असे त्यांनी सांगितले. व्यसनमुक्तीची प्रक्रिया कठीण असली, तरी त्याचा आपल्याला फायदा झाल्याचे त्यांनी मान्य केले.
दारूबंदीमुळे बिहारमधील अमली पदार्थांच्या सेवनाच्या पद्धतीत बदल : एका व्यसनमुक्ती केंद्राशी संबंधित असलेले समाजसेवक रास बिहारी यांनी सांगितले की, दारूबंदीमुळे बिहारमधील अमली पदार्थांच्या सेवनाच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. "दारू मिळणे कठीण झाल्यामुळे अनेक तरुणांनी 'ड्राय ड्रग्ज'कडे (कोरड्या अमली पदार्थांकडे) वळणे पसंत केले. आता व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये दारूच्या व्यसनापेक्षा स्मॅक, ब्राउन शुगर आणि इतर अमली पदार्थांचे व्यसन असलेल्या रुग्णांची संख्या अधिक आढळते," अशी माहिती त्यांनी दिली. बिहारी यांच्या मते, केवळ व्यसनमुक्ती उपचारांनी हे संकट सुटू शकत नाही; त्यासाठी पालक, शिक्षक, सामाजिक संस्था आणि प्रशासन यांच्या स्तरावर जनजागृती मोहिमा राबवण्याची गरज आहे.
2025 मध्ये 37.75 लाख लिटर दारू जप्त : बिहार सरकारच्या 'मद्यनिषेध आणि उत्पादन शुल्क विभागा'च्या (Prohibition and Excise Department) माहितीनुसार, दारूबंदी असूनही दारू जप्त करण्याचे प्रकार अजूनही सुरूच आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, अधिकाऱ्यांनी 2016-17 मध्ये 21.25 लाख लिटर आणि 2025 मध्ये 37.75 लाख लिटर दारू जप्त केली. केवळ मे 2026 मध्येच 17.36 लाख लिटर दारू जप्त करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, दरमहा जप्त केल्या जाणाऱ्या दारूच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. 2024 च्या तुलनेत 2025 मध्ये सरासरी मासिक जप्तीमध्ये 9 टक्क्यांनी वाढ झाली आणि 2026 च्या पहिल्या पाच महिन्यांत त्यात आणखी 18 टक्क्यांनी वाढ झाली.
3.48 लाख अमली पदार्थांच्या गोळ्या जप्त : 'नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस' (NDPS) कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या संख्येतही गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये NDPS कायद्यांतर्गत 697 गुन्हे दाखल झाले होते. त्याचप्रमाणे 2020 मध्ये 964, 2021 मध्ये 1469, 2022 मध्ये 1823, 2023 मध्ये 2126 आणि 2024 मध्ये 2411 गुन्हे दाखल झालेत. यासोबतच अमली पदार्थांच्या जप्तीमध्येही वाढ झाली आहे. 2015 मध्ये हेरॉइन आणि गांजाचा अल्प साठा जप्त करण्यापासून ते 2025 मध्ये 28 हजार किलो गांजा, 2400 किलो अफू आणि पोस्त (poppy straw), 3.25 लाखांहून अधिक कोडीन-युक्त खोकल्यावरील औषधाच्या बाटल्या आणि 3.48 लाख अमली पदार्थांच्या गोळ्या जप्त करण्यापर्यंत ही वाढ दिसून आली आहे.
गांजा, चरस आणि कोडीन सिरप देखील हस्तगत : 23 एप्रिल 2026 पर्यंत अधिकाऱ्यांनी 21000 किलोहून अधिक गांजा, 54 किलो चरस, जवळपास 52 किलो हेरॉइन, ब्राऊन शुगर आणि स्मॅक, 59 किलोहून अधिक अफू, नऊ लाखांहून अधिक अमली पदार्थांच्या गोळ्या व कॅप्सूल, 3.45 लाख इंजेक्शन आणि जवळपास 2.83 लाख खोकल्यावरील औषधाच्या बाटल्या जप्त केल्या होत्या. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशभरात जप्त करण्यात आलेल्या 2.75 लाख अमली पदार्थांच्या इंजेक्शनपैकी 63,000 हून अधिक इंजेक्शन बिहारमध्ये जप्त करण्यात आली; हे प्रमाण देशातील एकूण जप्तीच्या जवळपास एक-चतुर्थांश इतके आहे. केवळ पाटणामध्येच 2023 ते फेब्रुवारी 2026 या काळात 137 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त हेरॉइन, स्मॅक आणि ब्राऊन शुगर जप्त करण्यात आली. या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात गांजा, चरस आणि कोडीन सिरप देखील हस्तगत करण्यात आले.
नेपाळ आणि म्यानमारमधून ईशान्येकडील भागामार्गे भारतात अमली पदार्थांची एन्ट्री : तपास यंत्रणांच्या मते, बिहारचे भौगोलिक स्थान हे वाहतुकीचा एक मुख्य मार्ग (ट्रान्झिट रूट) असल्याने नेपाळ आणि म्यानमारमधून ईशान्येकडील भागामार्गे भारतात अमली पदार्थ येतात. तस्कर रेल्वेद्वारे अमली पदार्थांची वाहतूक करतात आणि पकडले जाणे टाळण्यासाठी लहान गटांच्या (मॉड्यूल्स) माध्यमातून काम करतात. अटक करण्यात आलेल्या तस्करांनी कबूल केले आहे की, ते अनेकदा आत काय आहे हे माहित नसतानाही सीलबंद पाकिटे पोहोचवतात आणि ती स्वीकारणाऱ्यांची ओळख केवळ सांकेतिक संवादाद्वारे पटवली जाते.
एप्रिलच्या मध्यापर्यंत अधिकाऱ्यांनी 20 गुन्हे दाखल : सीमावर्ती जिल्हे हे देखील अमली पदार्थांच्या तस्करीचे केंद्र बनले आहेत; कारण या वर्षी जानेवारी ते एप्रिलच्या मध्यापर्यंत अधिकाऱ्यांनी 20 गुन्हे दाखल केले, 30 तस्करांना अटक केली आणि 404 किलो गांजा तसेच ब्राऊन शुगर, स्मॅक आणि मॉर्फिनच्या गोळ्या जप्त केल्या. पाटणा, मुझफ्फरपूर, पूर्णिया, कटिहार, गया, भागलपूर, सीतामढी आणि पूर्व चंपारण यांसारख्या भागांतही अमली पदार्थांची तस्करी होत असल्याचे समोर आले आहे.
सामायिक सुयांद्वारे अनेकांना संसर्ग : यात 'झोम्बी ड्रग्ज'चाही समावेश आहे. यामध्ये 'झायलाझिन' (xylazine) असलेल्या पदार्थांचा समावेश होतो, जे मुळात घोडे आणि गाईंसारख्या मोठ्या प्राण्यांसाठी वापरले जाणारे भूल देणारे औषध (sedative) आहे. हे पदार्थ मेंदू आणि मज्जासंस्थेवर परिणाम करतात. याचे सेवन करणाऱ्यांना आपल्या शरीराच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवता येत नाही आणि त्यामुळे दीर्घकाळासाठी हालचाल अशक्य होऊ शकते. बिहार राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 1.06 लाख एचआयव्ही (HIV) रुग्णांपैकी 11,836 रुग्ण अमली पदार्थांच्या सेवनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सामायिक सुयांद्वारे (shared needles) अनेकांना संसर्ग झाला. अमली पदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेकदा वापरकर्ते एकाच सिरिंजचा वापर करतात, ज्यामुळे एचआयव्ही (HIV) आणि रक्ताद्वारे पसरणाऱ्या इतर आजारांचा धोका वाढतो.
केवळ पाटण्यातच 20 हून अधिक केंद्रे : दरम्यान, मद्यपान बंदी लागू झाल्यापासून व्यसनमुक्ती केंद्रांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. 2016 पूर्वी बिहारमध्ये केवळ 13-14 पुनर्वसन केंद्रे होती. आज केवळ पाटण्यातच 20 हून अधिक केंद्रे आहेत, तर संपूर्ण राज्यात जवळपास 200 सरकारी आणि खासगी पुनर्वसन केंद्रे कार्यरत असल्याची नोंद आहे. अमली पदार्थ व्यसनमुक्ती जनजागृती मोहिमेत कार्यरत असलेले समाजसेवक अंकुर कुमार यांनी सांगितले की, दरवर्षी व्यसनमुक्ती केंद्रे शोधण्यासाठी गुगलवर 8 हजार ते 15 हजार वेळा शोध (searches) घेतला जातो. "व्यसन जडल्यानंतर लोक अनेकदा आक्रमक आणि हिंसक बनतात. व्यसनासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी अनेकजण चोरी किंवा हिसकावून वस्तू नेण्यासारखे (snatching) गुन्हे करतात; काही प्रकरणांमध्ये तर ते स्वतःच्याच कुटुंबातील सदस्यांकडूनही चोरी करतात," असे कुमार म्हणाले.
तीन ते सहा महिने पुनर्वसन प्रक्रियेची गरज : त्यांनी पुढे सांगितले की, 12 ते 75 वयोगटातील लोकांना त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संमतीने व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल केले जाते आणि त्यांना साधारणपणे तीन ते सहा महिने पुनर्वसन प्रक्रियेची गरज असते. "त्यांना केंद्रातून सोडल्यानंतर आम्ही कुटुंबीयांना सल्ला देतो की त्यांनी त्यांच्याशी प्रेमाने वागावे आणि त्यांच्या जुन्या चुकांची सतत आठवण करून देऊ नये. ज्या कुटुंबांनी भावनिक आधार दिला आहे, तिथे जवळपास 100 टक्के यश दिसून आले आहे," असे कुमार म्हणाले.
भारतात 2669 कोटी रुपये किमतीचा गांजा जप्त : डॉ. विकास यांच्या मते, 2023 मध्ये संपूर्ण भारतात 2669 कोटी रुपये किमतीचा गांजा जप्त करण्यात आला, ज्यापैकी 91 कोटी रुपयांचा गांजा बिहारमध्ये जप्त करण्यात आला. त्याचप्रमाणे देशभरात 2000 कोटी रुपये किमतीचे हेरॉईन जप्त करण्यात आले, ज्यातील 40 कोटी रुपयांचे हेरॉईन बिहारमध्ये जप्त झाले. "सरकार आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी अमली पदार्थ विरोधी कायद्यांची अधिक कडक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, शैक्षणिक संस्थांनी अमली पदार्थांच्या गैरवापराबाबत संशोधन करावे आणि सरकारने त्या निष्कर्षांवर आधारित पुराव्यांवर आधारित धोरणे आखावीत," असे डॉ. विकास म्हणाले.
45 कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ जप्त : माजी आयपीएस अधिकारी प्रांतोष कुमार दास यांनी सांगितले की, स्थानिक पातळीवरील अमली पदार्थांचे जाळे मोडून काढण्यासाठी 'कम्युनिटी पोलिसिंग' (समुदाय-आधारित पोलीसिंग) महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. दुसरीकडे, अर्थतज्ज्ञ पुराव्यांवर आधारित धोरण निर्मितीची मागणी करत आहेत. पाटणा पोलिसांनी सांगितले की, अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात आली असून गेल्या तीन ते चार महिन्यांत जवळपास 45 कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी अलीकडेच विधानसभेत माहिती दिली की, 2025 मध्ये एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत 2161 गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि 3520 जणांना अटक करण्यात आली. अमली पदार्थविरोधी कारवाया अधिक बळकट करण्यासाठी सप्टेंबर 2025 मध्ये 'राज्य अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो'ची (State Narcotics Bureau) स्थापना करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. बिहारचे मद्यनिषेध आणि उत्पादन शुल्क मंत्री मदन सहनी यांनी सांगितले की, मद्यनिषेध कायदा लागू राहील आणि अमली पदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यापारात गुंतलेल्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.
(संकलन : रणजित कुमार आणि राजीव पाठक)
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