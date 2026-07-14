होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये भारतीय खलाशांच्या मृत्यूमुळे भारत संतप्त, इराणी राजदूतांना बोलावले
परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी इराणी मिशनचे उप मिशन प्रमुख (DCM) मोहम्मद जवाद हुसैनी आणि इतर राजदूतांना बोलावले आहे.
Published : July 14, 2026 at 1:32 PM IST
नवी दिल्ली: अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा सुरू झाला आहे. अमेरिकेने इराणी तळांवर हल्ले केले. प्रत्युत्तर म्हणून इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) दोन टँकर्सना लक्ष्य केले. टँकर्सवरील क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यात भारतीय खलाशाच्या मृत्यूवर भारताने तीव्र भूमिका घेतलीय. परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी इराणी मिशनचे उप मिशन प्रमुख (DCM) मोहम्मद जवाद हुसैनी आणि इतर राजदूतांना बोलावले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली असून, त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर लगेचच मोहम्मद जवाद हुसैनी यांच्यासह इराणी राजदूत राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालयातून बाहेर पडताना दिसले.
दोन इराणी क्रूझ क्षेपणास्त्रांकडून लक्ष्य : मंगळवारी सकाळी संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) संरक्षण मंत्रालयाने केलेल्या अधिकृत घोषणेनंतर हे उच्चस्तरीय राजनैतिक पाऊल उचलण्यात आलंय. या घोषणेनुसार, ओमानच्या सागरी हद्दीतील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या दक्षिणेकडील मार्गावरून जात असताना UAE ध्वजांकित 'मोम्बासा' आणि 'बाहिया' या टँकर्सना इराणी क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्य केले होते. UAE संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ओमानच्या सागरी हद्दीतील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या दक्षिणेकडील मार्गावरून जात असताना दोन इराणी क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी राष्ट्रीय टँकर्स (मोम्बासा) आणि (बाहिया) यांना लक्ष्य केले.
एक भारतीय नागरिक ठार आणि इतर आठ खलाशी जखमी : 'मोम्बासा'ला लक्ष्य करून झालेल्या या प्राणघातक हल्ल्यात एक भारतीय नागरिक ठार झाला आणि इतर आठ खलाशी जखमी झाले. जखमींपैकी चौघांवर गंभीर जखमांमुळे वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत, ज्यात एकूण सहा भारतीय नागरिक आणि दोन युक्रेनियन नागरिकांचा समावेश आहे. नागरिकांच्या जीवितहानीव्यतिरिक्त क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे दोन्ही व्यापारी जहाजांना आग लागली, ज्यामुळे मालाचे मोठे नुकसान झाले, परंतु आपत्कालीन पथकांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन आणि स्पष्ट भंग : या सागरी हल्ल्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत UAE ने या घटनेचा निषेध केला आणि याला "आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन आणि स्पष्ट भंग" म्हटले. अबू धाबीने तीव्र इशारा दिला आहे की, आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्युत्तर देण्याचा आणि सर्व आवश्यक प्रोटोकॉल लागू करण्याचा अधिकार ते राखून ठेवते. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या वाढत्या तणावाला प्रतिसाद देण्याचा आणि आपल्या प्रदेशांचे, लोकांचे आणि रहिवाशांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याचा अधिकार राज्य राखून ठेवते. याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाने म्हटले आहे की त्यांचे सैन्य उच्च सतर्कतेवर आहे आणि नागरिकांना अद्ययावत माहितीसाठी केवळ सरकारी माध्यमांवर अवलंबून राहण्याचे आवाहन केले आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हल्ला : जगातील सर्वात सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा हल्ला झाला आहे. या घटनेपूर्वी, इराणच्या निम-सरकारी तस्निम वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले होते की, इराणी सैन्याने जलमार्गातील अनेक "उल्लंघन करणाऱ्या" जहाजांना लक्ष्य केले होते. दरम्यान, इराणच्या सरकारी प्रसारक आयआरआयबीने, एका अज्ञात लष्करी सूत्राचा हवाला देत, नौदलाने "अमेरिकन शत्रूच्या जहाजावर" क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागल्याची पुष्टी केली.
हेही वाचाः
नागालँडमध्ये आसाम रायफल्सच्या ताफ्याजवळ IED स्फोट; एक जवान हुतात्मा, 4 जण जखमी
पोलीस कॉन्स्टेबलनं पत्नीची गोळ्या झाडून केली हत्या, गुन्हा दाखल