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भारत आणि बेल्जियमचा संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर विश्वास; 'डी वेव्हर' यांच्यासोबतच्या पत्रकार परिषदेत मोदींचं वक्तव्य

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "आज आम्ही प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवर सविस्तर चर्चा केली. भारत आणि बेल्जियम दोन्ही देशांचा कायद्याचे राज्य, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर विश्वास आहे.

India and Belgium believe in dialogue and diplomacy
भारत आणि बेल्जियमचा संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर विश्वास (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2026 at 5:28 PM IST

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नवी दिल्ली: युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रयत्नांना भारत आणि बेल्जियमचा पाठिंबा आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केले. त्यांनी संवाद, मुत्सद्देगिरी आणि कायद्याचे राज्य (rule of law) यांच्या महत्त्वावर भर दिला. बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेव्हर यांच्यासोबत आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदी बोलत होते.

दोन्ही देशांचा कायद्याचे राज्य, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर विश्वास : पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "आज आम्ही प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवर सविस्तर चर्चा केली. भारत आणि बेल्जियम या दोन्ही देशांचा कायद्याचे राज्य, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर विश्वास आहे. युक्रेन असो किंवा पश्चिम आशिया, संघर्ष लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रयत्नांना आमचा पाठिंबा आहे. दहशतवादाचा सर्व प्रकारांतून नायनाट करणे ही आमची सामायिक बांधिलकी आहे." जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपली गती कायम राखली आहे आणि देशाची आर्थिक प्रगती जगासाठी विश्वासाचा स्रोत ठरत आहे, असेही पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले.

गेल्या तिमाहीत आम्ही 7.8 टक्के विकासदर नोंदवला : ते म्हणाले की, "जग सध्या मोठ्या उलथापालथीच्या काळातून जात आहे. जगाच्या विविध भागांत संघर्षाची परिस्थिती आहे आणि अनिश्चिततेचा परिणाम अन्नधान्य आणि इंधनापासून ते पुरवठा साखळीपर्यंतच्या क्षेत्रांवर होत आहे. या आव्हानात्मक परिस्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपली गती कायम राखली आहे; गेल्या तिमाहीत आम्ही 7.8 टक्के विकासदर नोंदवला. आज भारताची प्रगतीची गाथा जगासाठी आत्मविश्वास आणि नवीन संधींचा स्रोत बनत आहे." संयुक्त पत्रकार परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) उल्लेख केला. ते म्हणाले की, "जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही शक्तींमधील या अभूतपूर्व सहकार्यामुळे जागतिक स्थिरता, विकास आणि सामायिक समृद्धी अधिक बळकट होणार आहे."

अक्षय ऊर्जेबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी : पंतप्रधान मोदींनी उच्च तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील वाढीव सहकार्याबाबत दोन्ही देशांच्या प्राधान्यक्रमांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, "स्वच्छ ऊर्जेचे भविष्य आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी ही आमची सामायिक प्राधान्ये आहेत. आज अक्षय ऊर्जेबाबत स्वाक्षरी करण्यात आलेला सामंजस्य करार (MoU) आमच्या दृढ सहकार्याला नवी गती देईल." त्यांनी पुढे सांगितले की, "महत्त्वाच्या खनिजांबाबत (critical minerals), आम्ही प्रक्रिया आणि पुनर्वापर (रिसायकलिंग) क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात बेल्जियमचे कौशल्य आणि भारताची क्षमता (प्रमाण) एकमेकांना पूरक ठरतात."

बेल्जियमचे पंतप्रधान म्हणून 'डी वेव्हर' यांची ही पहिलीच भारत भेट : बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेव्हर हे भारताच्या तीन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. बेल्जियमचे पंतप्रधान म्हणून 'डी वेव्हर' यांची ही पहिलीच भारत भेट आहे; त्यांनी फेब्रुवारी 2025 मध्ये हे पद स्वीकारले होते. तसेच गेल्या दोन दशकांमधील बेल्जियमच्या पंतप्रधानांची ही पहिलीच भारत भेट आहे. 'डी वेव्हर' यांच्यासोबत एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आले आहे, ज्यामध्ये बेल्जियमचे संरक्षण मंत्री 'थिओ फ्रँकेन', वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योगपतींचा (बेल्जियमच्या संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रतिनिधींसह) समावेश आहे.

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TAGGED:

INDIA AND BELGIUM DIALOGUE
INDIA BELGIUM TIES
WEST ASIA CONFLICTS
भारत आणि बेल्जियम संवाद
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