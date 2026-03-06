इराणनं भारतासमोर पसरले हात, इराणी जहाज सुरक्षित डॉकिंगची मागितली परवानगी, कोचीत केलं डॉक
इराणनं त्यांचं आणखी एक जहाज सुरक्षित डॉकिंग करण्यासाठी भारत सरकारला विनंती केल्याची माहिती मिळत आहे.
Published : March 6, 2026 at 10:37 PM IST
नवी दिल्ली - श्रीलंकेच्या किनाऱ्याजवळ अमेरिकेच्या पाणबुडीनं इराणी युद्धनौकेवर हल्ला केला होता. यात अनेकांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्याची अमेरिकेनंही पृष्टी केली होती. श्रीलंकेच्या दक्षिणेस आयआरआयएस देना या इराणी युद्धनौकेवर अमेरिकेनं ड्रोन हल्ला करत ती बुडवली होती. या घटनेनंतर आणखी एका इराणी युद्धनौकेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
या हल्ल्याच्या एका दिवसानंतर भारतानं आणखी एका इराणी जहाजाला कोची येथे लॉक करण्यास परवानगी दिली आहे. इराणनं याबाबतची विनंती भारताला केली होती. सरकारी सूत्रांच्या हवाल्यानं 'एएनआय'नं हे वृत्त दिलं आहे.
Government Sources- " days before the iris dena incident south of sri lanka, india was approached by iran to take in the iranian ship iris lavan, which was also in the region for the international fleet review. this request was received on 28 february 2026, indicating that a… pic.twitter.com/ZHVfKXRDJv— ANI (@ANI) March 6, 2026
"श्रीलंकेच्या दक्षिणेस आयआरआयएस देना हल्ला घटनेच्या काही दिवस आधी इराणनं भारताला इराणी जहाज आयआरआयएस लावन याला आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी संपर्क साधला होता. हे जहाज आंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्ह्यूसाठी याच प्रदेशात होतं. ही विनंती २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्राप्त झाली, ज्यामध्ये असे दिसून आले की जहाजात तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्यामुळं कोची येथे डॉकिंग करणं तातडीचं होतं. १ मार्च रोजी डॉकिंगसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आयआरआयएस लावन ४ मार्च रोजी कोची येथे डॉकिंग केलं. सध्या कोची येथील नौदल सुविधांमध्ये १८३ कर्मचारी आहेत," असं वृत्त सरकारी सूत्रांनी दिलं आहें.
बुधवारी ४ मार्च रोजी सकाळी दक्षिण श्रीलंकेतील गॅलेपासून ४० नॉटिकल मैल अंतरावर असलेल्या इराणी मॉडज-क्लास फ्रिगेट आयआरआयएस देना हे जहाज अमेरिकन पाणबुडीनं टॉर्पेडोनं उडवून दिलं होतं. हल्ला झाला त्यावेळी हे जहाज एमआयएलएएन बहुपक्षीय नौदल सरावात भाग घेतल्यानंतर इराणला परतत होतं. हल्ल्यामुळं जहाज बुडालं आणि श्रीलंकेनं ८७ जणांचे मृतदेह बाहेर काढले असल्याचं सांगितलं.
