ETV Bharat / bharat

खासदार पप्पू यादव यांना 31 वर्ष जुन्या प्रकरणात अटक : बिहारच्या राजकारणात मोठी खळबळ

पूर्णियाचे खासदार पप्पू यादव यांना मध्यरात्री पाटणा पोलिसांनी अटक केली. खासदार पप्पू यादव यांनी अटकेबाबत गंभीर आरोप केले.

Pappu Yadav Arrested In Patna
खासदार पप्पू यादव यांना अटक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाटणा : पूर्णियाचे अपक्ष खासदार पप्पू यादव यांना मध्यरात्री अटक करण्यात आल्यानं बिहारच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. पोलीस शुक्रवारी उशिरा त्यांच्या पाटणा येथील निवासस्थानी पोहोचले. पोलिसांनी 31 वर्ष जुन्या प्रकरणात खासदार राजेश रंजन, उर्फ पप्पू यादव यांना अटक केली. ही कारवाई पाटण्याच्या मंदिरी परिसरात करण्यात आली. यावेळी पोलीस अधीक्षक (शहर) भानु प्रताप सिंह आणि एसएसपी कार्तिकेय शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील पथकानं केली. यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

"हा 1995 चा जुन्या आयपीसी अंतर्गत खटला आहे, जो आता बीएनएस (भारतीय दंड संहिता) ने बदलला आहे. यामध्ये कलम 419, 420, 468, 448 506 आणि 120 ब समाविष्ट आहेत. या कलमांखाली अटक केली जात आहे. तो नियोजित तारखेला न्यायालयात हजर झाला नाही. म्हणून, त्याला अटक केली जात आहे." - भानु प्रताप सिंह, पाटणा एसपी शहर

पोलिसांचे पथक त्यांच्या पोहोचलं घरी : लोकसभा अधिवेशन संपल्यानंतर पप्पू यादव दिल्लीहून पाटणा येथे परतले. तेव्हा पोलिसांचं पथक त्यांच्या घरी पोहोचलं. साध्या वेशातील अधिकारी आणि पाच पोलीस ठाण्यातील पथकांनी वॉरंट दाखवून त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला. पप्पू यादव यांनी सुरुवातीला विरोध केला. यावेळी त्यांनी "मी शनिवारी सकाळी न्यायालयात हजर होईल," असं सांगितलं. यावेळी त्यांच्या समर्थकांमध्ये आणि पोलिसांमध्ये वाद झाला. पप्पू यादव यांनी हे लोक मला मारण्यासाठी आले आहेत, असं ओरडून सांगितलं. अटक वॉरंट दाखवण्याऐवजी मालमत्ता जप्तीचे कागदपत्र सादर करण्यात आले, असंही ते म्हणाले. पाटण्यातील NEET विद्यार्थ्याच्या मृत्यू आणि मुलींच्या वसतिगृहांशी संबंधित मुद्द्यांवर सरकारवर टीका केली, म्हणूनच माझा आवाज दडपला जात आहे. मला पोलीस स्टेशनमध्ये नाही, तर थेट न्यायालयात जायचं आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

31 वर्षापूर्वीचं आहे प्रकरण : हा संपूर्ण वाद 1995 चा असून तो पटना येथील गरदानीबाग पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या खटला क्रमांक 552/1995 शी संबंधित आहे. तक्रारदार घरमालक विनोद बिहारी लाल यांनी याबाबत आरोप केला आहे. पप्पू यादव यांनी त्यांचं घर वैयक्तिक वापरासाठी असल्याचा दावा करून ते राजकीय कार्यालयात रूपांतरित केलं. घरमालकाला हे कळले तेव्हा वाद निर्माण झाला. या आरोपांमध्ये फसवणूक, बनावटगिरी, घरात घुसखोरी, गुन्हेगारी धमकी आणि कट रचणे यांचा समावेश होता. जुन्या आयपीसीच्या कलम 419, 420, 468, 448, 506 आणि 120 ब अंतर्गत खटला सुरू होता. पटना येथील खासदार-आमदार विशेष न्यायालयात खटला सुरू होता. मात्र पप्पू यादव वारंवार सुनावणीसाठी हजर राहू शकले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयानं अटक वॉरंट जारी केले. पोलिसांच्या मते, नियोजित तारखेला हजर न राहिल्यानं ही कारवाई करण्यात आली. दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयानं जप्तीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे पोलिसांना कारवाई करण्यास भाग होते.

हेही वाचा :

  1. अगोदर 24 तासात लॉरेन्स टोळीला संपवण्याची भाषा, मग पप्पू यादवांनी मागितलं संरक्षण; ब्रिजभूषण सिंहांचा संताप
  2. तुरुंगात पिण्यासाठी पाणी अन् कमोड नाही; पप्पू यादव बसले उपोषणाला
  3. बिहार निवडणूक : पप्पू यादवांचे भाषण सुरू असताना अचानक मंच कोसळला

TAGGED:

PAPPU YADAV
PURNEA MP PAPPU YADAV ARRESTED
पप्पू यादव
खासदार पप्पू यादव
PAPPU YADAV ARRESTED IN PATNA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.