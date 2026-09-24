बिहारच्या समस्तीपूरमध्ये जमुईसारखी घटना! अल्पवयीन मुलीची छेडछाड कॅमेऱ्यात कैद; 4 जणांना अटक
कर्पुरीग्राम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत काही तरुणांनी एका अल्पवयीन मुलीची छेडछाड केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरत आहे.
Published : September 24, 2026 at 12:01 PM IST
समस्तीपूर: जमुईमध्ये एका अल्पवयीन शाळकरी मुलीसोबत गैरवर्तन झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आता समस्तीपूरमध्येही अशीच एक घटना समोर आली आहे. कर्पुरीग्राम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत काही तरुणांनी एका अल्पवयीन मुलीची छेडछाड केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरत आहे. हा व्हिडिओ समोर येताच पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि कारवाई सुरू केली.
मुलगी 'रील' बनवत असतानाच समाजकंटकांनी तिला घेरले : स्थानिकांच्या माहितीनुसार, एक अल्पवयीन मुलगी एका बांधाजवळ (embankment) आपल्या मोबाईलवर 'रील' रेकॉर्ड करत होती. त्याच वेळी काही तरुण तिथे आले आणि त्यांनी तिची छेडछाड करण्यास सुरुवात केली. व्हिडिओमध्ये ती मुलगी स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. गावकऱ्यांनी सांगितले की, मुलीने त्या तरुणांचा प्रतिकार केला आणि मदतीसाठी आरडाओरडा करत आपल्या भावाला बोलावण्याची विनंती केली. असे आरोप आहेत की, तरीही त्या तरुणांनी तिला बळजबरीने ओढून नेण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले, जे नंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.
व्हिडिओ व्हायरल होताच पोलीस सक्रिय झाले : पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, व्हिडिओ निदर्शनास येताच कर्पुरीग्राम पोलीस पथक सक्रिय झाले आणि फुटेजच्या आधारे संशयितांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. कारवाई करत पोलिसांनी पाच तरुणांना ताब्यात घेतले असून, त्यांची चौकशी केली जात आहे. घटनेच्या वेळी कोण उपस्थित होते आणि व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या तरुणांची नेमकी भूमिका काय होती, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
'व्हिडिओच्या आधारे कारवाई' : समस्तीपूरचे पोलीस अधीक्षक (SP) अरविंद प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, काही तरुणांनी अल्पवयीन मुलीची छेडछाड केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरत आहे. एसपींच्या मते, व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पोलिसांनी त्वरित कारवाई केली. पाच तरुणांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे आणि तपासाच्या आधारे कठोर पावले उचलली जात आहेत. पोलिसांना एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
"काही तरुणांनी अल्पवयीन मुलीची छेडछाड केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे; याची दखल घेत पोलिसांनी त्वरित कारवाई केली आणि चौकशीसाठी पाच तरुणांना ताब्यात घेतले आहे. पोलीस या प्रकरणात कठोर पावले उचलत असून एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तपास सुरू आहे." – अरविंद प्रताप सिंग, पोलीस अधीक्षक, समस्तीपूर
पीडित पक्षाने पोलिसांशी संपर्क साधलेला नाही : पोलीस आता व्हायरल झालेल्या व्हिडिओची सत्यता पडताळत आहेत, त्यातील व्यक्तींची ओळख पटवत आहेत आणि घटनेच्या संपूर्ण परिस्थितीची तपासणी करत आहेत. घटना घडली तेव्हा तिथे आणखी कोण उपस्थित होते, हे शोधण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. आतापर्यंत पीडित पक्ष पोलिसांसमोर आलेला नाही.
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