शिवछत्रपतींची महती सांगणाऱ्या दिल्लीतील संग्रहालयाचं नितीन गडकरींच्या हस्ते लोकार्पण
दिल्लीतील कुतुब इन्स्टिट्यूशनल एरियामधील या संग्रहालयाचं उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आलं.
Published : April 9, 2026 at 7:39 PM IST
नवी दिल्ली : रयतेचे स्वराज्य स्थापन करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची महती सांगणाऱ्या आधुनिक संग्रहालयाचं (छत्रपती शिवाजी महाराज इमर्सिव्ह मल्टी-डायमेंशनल म्युझियम) गुरुवारी (9 एप्रिल) लोकार्पण करण्यात आलं. दिल्लीतील कुतुब इन्स्टिट्यूशनल एरियामधील या संग्रहालयाचं उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी दक्षिण दिल्लीचे खासदार रामवीर बिधुरी हेही उपस्थित होते.
13 डी इमर्सिव्ह तंत्रज्ञान : जवळपास 27,000 चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेले हे भव्य संग्रहालय, इतिहास आणि तंत्रज्ञानाचा संगम असून ते पर्यटकांना थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात घेऊन जातं. अनोख्या पद्धतीनं पर्यटकांना इतिहास दाखवण्यासाठी हे संग्रहालय सज्ज आहे. या संग्रहालयाचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे 13 डी इमर्सिव्ह तंत्रज्ञान. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून, पर्यटकांना केवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवनच पाहता येणार नाही, तर त्यांचा संघर्ष, रणनीती आणि ऐतिहासिक लढाया जवळून अनुभवता येतील.
रायगड किल्ल्याची इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकृती : संग्रहालयात प्रवेश करताच पर्यटकांना एका वेगळ्याच जगात आल्यासारखं वाटतं. एका डार्क राईडमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील महत्त्वाचं क्षण दाखवण्यात आले आहेत. याचबरोबर, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे दालन, प्राचीन चित्रांचा संग्रह आणि रायगड किल्ल्याची इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकृती ही देखील येथील प्रमुख आकर्षणे आहेत. याचबरोबर, प्रत्येक विभागाची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की, पर्यटकांना केवळ इतिहास पाहता यावा, असं नाही. तर तो समजून घेता, यावा आणि त्याच्याशी एकरूप होता यावं.
काय म्हणाले नितीन गडकरी? : या भव्य संग्रहालयाचं उद्घाटन करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो, असं उद्घाटनावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवन हे शौर्य, नेतृत्व आणि देशभक्तीचे उदाहरण आहे आणि हे संग्रहालय येणाऱ्या पिढ्यांना त्यांच्याकडून प्रेरणा घेण्याची संधी देईल. हे संग्रहालय केवळ एक पर्यटन स्थळ नसून, तरुणांना त्यांच्या इतिहासाशी जोडण्याचा एक प्रयत्न आहे."
इतिहास एका नवीन आणि मनोरंजक पद्धतीनं समजू शकेल : दरम्यान, विद्यार्थी आणि तरुणांना डोळ्यासमोर ठेवून, संग्रहालयातील प्रत्येक सादरीकरण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलं आहे, जेणेकरून त्यांना इतिहास एका नवीन आणि मनोरंजक पद्धतीनं समजू शकेल. दिल्लीतील रहिवासी तसंच भारत आणि परदेशातील पर्यटक इथं येऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शौर्य, रणनीती आणि अतुलनीय नेतृत्व याबद्दल अधिक जवळून जाणून घेऊ शकतील.
संग्रहालय कधी खुलं होणार? : हे संग्रहालय दर शुक्रवारी सकाळी 10 वाजता पर्यटकांसाठी खुलं करण्यात येईल. पर्यटक सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत भेट देऊ शकतात. तिकिटाची किंमत प्रति व्यक्ती 400 रुपये आहे, तर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी 100 रुपये शुल्क आकारलं जाणार आहे. दरम्यान, इतिहास आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम साधणारा हा उपक्रम केवळ दिल्लीच्या पर्यटनालाच चालना देणार नाही, तर भावी पिढ्यांना तिच्या गौरवशाली भूतकाळाशीही जोडणार आहे.
