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लालू प्रसाद यादव यांना दिलासा, चारा घोटाळा प्रकरणात जामीन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

Lalu Prasad Yadav
लालू प्रसाद यादव (File Photo - IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 3:52 PM IST

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पाटणा : सर्वोच्च न्यायालयानं चारा घोटाळा प्रकरणात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना मोठा दिलासा दिला आहे. चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना मंजूर झालेला जामीन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी नकार दिला. तसंच सहा वर्षांनंतर त्यांच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं.

दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे युक्तिवाद : सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सीबीआयचे प्रतिनिधित्व केले. ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी खंडपीठासमोर लालू प्रसाद यादव यांच्या वतीनं आपला युक्तिवाद केला.

जामीन आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार : लालू प्रसाद यादव यांना जामीन मिळून आठ वर्षे उलटली आहेत, असं खंडपीठानं नमूद केलं. तसंच उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची आपली इच्छा नाही, असं खंडपीठानं सांगितले. मात्र, सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध लालू प्रसाद यादव आणि सीबीआयनं दाखल केलेल्या मुख्य अपिलांची सुनावणी जलदगतीनं घ्यावी, अशी विनंती केली.

जलद सुनावणीचा आदेश : हे अपील 2018 सालचे असल्याने, न्यायालयानं उच्च न्यायालयाला लालू प्रसाद यादव यांच्या शिक्षेविरुद्धच्या अपीलावर त्वरित सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला. खंडपीठानं पुढं असंही म्हटलं की, उच्च न्यायालयाला या अपीलाची सुनावणी शक्यतो सहा महिन्यांच्या आत त्वरित घेण्याची विनंती करणे उचित ठरेल.

सीबीआयचे वकील एस. व्ही. राजू यांचा युक्तिवाद : सुनावणीदरम्यान सीबीआयचे वकील एस. व्ही. राजू यांनी सांगितलं की शिक्षेच्या निलंबनाचा अर्ज गुणवत्तेच्या आधारावर दोन वेळा फेटाळण्यात आला होता. तसंच सीबीआयचे वकील एस. व्ही. राजू यांनी असा युक्तिवाद केला की, लालू प्रसाद यादव यांनी आपली 50 टक्के शिक्षा पूर्ण केली आहे, या कारणास्तव उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला होता, जे वस्तुतः चुकीचं होतं.

सीबीआयला उत्तर देताना : सीबीआयचे वकील एस. व्ही. राजू यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले की, "लालू प्रसाद यादव यांना दुसरी शिक्षा सुनावण्यापूर्वी त्यांनी पहिली शिक्षा भोगायला हवी होती, हा संपूर्ण युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. न्यायाधीशांनी एकसमान निकष लावला आणि तो पूर्णपणे न्यायाधीशांच्या विवेकाधीन निर्णय होता."

कलम 427 चा हवाला : कलम 427 चा हवाला देत ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी यावर जोर दिला की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 427, जे एकाच वेळी आणि एकापाठोपाठ एक शिक्षा देण्याशी संबंधित आहे, ते केवळ अंतिम निर्णयाच्या टप्प्यावरच लागू होते. तसंच त्यांनी पुढं असंही सांगितलं की, शिक्षेच्या अंतरिम निलंबनाचा विचार करताना हा नियम लागू होणार नाही.

जलदगतीने सुनावणी : जामीन आदेशावर पुनर्विचार करण्याऐवजी अपिलावर जलदगतीने सुनावणी करण्याकडे आपला अधिक कल असल्याचे खंडपीठानं सांगितलं. न्यायालयानं सांगितलं की, खटल्याची सुनावणी जलद करणे आवश्यक आहे. तसंच न्यायालयानं सूचित केलं की, ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.

कपिल सिबल काय म्हणाले? : जेव्हा खंडपीठानं विचारले की, अपीलाला गती दिल्यास त्यांचे काय मत आहे, तेव्हा सिबल यांनी उत्तर दिलं, "जर न्यायालयाला असा आदेश द्यायचा असेल, तर मी त्यात अडथळा आणू शकत नाही." त्यानंतर न्यायालयानं सुनावणी पुढं सुरू केली.

सीबीआयचे मुख्य आव्हान : सीबीआयनं 1992-93 दरम्यान झालेल्या 37.62 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याशी संबंधित, ऑक्टोबर 2020 मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशालाही आव्हान दिलं आहे. जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयानं 'अर्धी शिक्षा' (half-sentence) या तत्त्वाचा चुकीच्या पद्धतीनं वापर केला, असा युक्तिवाद सीबीआयनं केला आहे.

चारा घोटाळा प्रकरण काय आहे? : चारा घोटाळा 1996 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या कार्यकाळात उघडकीस आला होता. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सीबीआयने 1997 मध्ये आरोपपत्र दाखल केले. तपासात असे उघड झाले की, 1990 मध्ये पशुसंवर्धन विभागाने जनावरांचे खाद्य आणि औषधांच्या खरेदीतून बेकायदेशीरपणे पैसे काढले होते.

चारा आणि औषध घोटाळा : जनावरांचे खाद्य, औषधे आणि कृत्रिम रेतन यांच्या खरेदीसाठी सरकारी तिजोरीतून ही बेकायदेशीर रक्कम काढण्यात आली होती. या घोटाळ्यातील बेकायदेशीर काढलेल्या रकमेची एकूण रक्कम 950 कोटी रुपये होती. जवळपास पाच वर्षे लपून राहिलेले हे संपूर्ण प्रकरण अचानक सार्वजनिकरित्या उघडकीस आले होते.

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TAGGED:

लालू प्रसाद यादव
चारा घोटाळा प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालय
सीबीआय
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