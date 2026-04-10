ETV Bharat / bharat

उज्जैनमध्ये 3 वर्षांचा भगीरथ 70 फूट खोल बोअरवेलमध्ये पडला; गुरुवारी रात्री सुरू झालेली बचाव मोहीम अजूनही सुरूच

मुलाला बोअरवेलमधून बाहेर काढण्यासाठी सध्या एक बचाव पथक शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे.

Bhagirath fell into a 70 foot deep borewell
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 10, 2026 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: गुरुवारी रात्री साधारण 8.30 वाजता बडनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'झलारिया' गावात एका 3 वर्षांच्या मुलाचा खुल्या बोअरवेलमध्ये पडून अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा मुलगा बोअरवेलमध्ये साधारण 70 फूट खोलीवर अडकलेला आहे. या अपघाताची बातमी मिळताच पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. मुलाला बोअरवेलमधून बाहेर काढण्यासाठी सध्या एक बचाव पथक शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे.

बोअरवेलमध्ये एक कॅमेरा सोडण्यात आला : जिल्हाधिकारी रोशन कुमार सिंह आणि पोलीस अधीक्षक (SP) प्रदीप शर्मा हेसुद्धा घटनास्थळी उपस्थित आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्री 10.30 वाजेपर्यंत 30 फूट खोलीपर्यंतचे उत्खनन पूर्ण झाले होते. मुलाला ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी आरोग्य विभागाचे कर्मचारीही सज्ज ठेवण्यात आलेत. मुलाचे नेमके ठिकाण निश्चित करण्यासाठी बोअरवेलमध्ये एक कॅमेरा सोडण्यात आला आहे. गुरुवारी रात्री 9 वाजता सुरू झालेली ही बचाव मोहीम शुक्रवारच्या सकाळपर्यंतही अविरतपणे सुरूच आहे. पाच 'पोकलेन' (Poclain) यंत्रांच्या साहाय्याने SDERF आणि NDRF ची पथके मदत आणि बचाव कार्यात सक्रियपणे सहभागी झालीत.

मुलगा आपल्या कुटुंबासह राजस्थानहून आला होता : पोलीस निरीक्षक (TI) अशोक पाटीदार यांनी सांगितले की, "राजस्थानमधील 'पाली' येथून काही लोक आपल्या मेंढ्यांच्या कळपासह झलारिया (बडनगर) येथे आले होते. शुक्रवारी या छावणीतील काही सदस्य आपल्या मेंढ्या चरण्यासाठी झलारिया परिसरात घेऊन गेले होते; त्याच वेळी 3 वर्षांचा भगीरथ हा मुलगा शेतातील एका खुल्या बोअरवेलमध्ये पडला. या घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच संपूर्ण गाव घटनास्थळी जमा झाले." दरम्यान, उज्जैनचे जिल्हाधिकारी रोशन कुमार सिंह हे पहाटे 3 वाजेपर्यंत घटनास्थळी उपस्थित होते आणि त्यांनी बचाव मोहिमेसंदर्भात आवश्यक त्या सूचना दिल्या. या कालावधीत 'ETV भारत'च्या एका पथकाने त्यांच्याशी संवाद साधला.

मुलाला वाचवण्याच्या बचाव पथकाच्या प्रयत्नांमध्ये मदत : गेल्या रात्रीपासूनच घटनास्थळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ जमलेले आहेत. स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेजारच्या परिसरातील रहिवासी मुलाला वाचवण्याच्या बचाव पथकाच्या प्रयत्नांमध्ये मदत करीत आहेत; बोअरवेलची खोली अत्यंत जास्त असल्यामुळे मुलाला अद्याप सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आलेले नाही. गावकरी त्या मुलाच्या सुखरूप सुटकेसाठी प्रार्थना करत आहेत, तर त्याचे कुटुंबीय तो लवकरच सुखरूप बाहेर येईल या आशेवर अत्यंत चिंतेने वाट पाहत आहेत.

मुलाच्या आईने सांगितला घटनाक्रम : मुलाची आई जतना हिने सांगितले की, "संध्याकाळी 6 वाजता मेंढ्या चारून आम्ही शेतात परतलो, तेव्हा मी मेंढ्यांचा कळप एका जागी गोळा करण्यासाठी गेले; माझा मुलगा भगीरथ हा देखील धावत माझ्या दिशेने आला. त्यानंतर तो पुन्हा मागे धावला आणि बोअरवेलच्या जागेपाशी पोहोचला. त्याने आत पाहण्यासाठी बोअरवेलचे झाकण उचलले आणि तो थेट आत निसटून पडला." मुलाचे काका प्रताप यांनी पुढे सांगितले, "ज्या क्षणी भगीरथ बोअरवेलमध्ये पडला, आम्ही शेतमालकाला फोन केला; त्यानंतर शेतमालकाने सरपंचांना माहिती दिली आणि त्यानंतर पोलीस प्रशासनाचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मदतीसाठी तत्परतेने हालचाली सुरू केल्या."

प्रशासन घटनास्थळी उपस्थित; बचावकार्य वेगाने सुरू : घटनेची बातमी मिळताच पोलीस आणि प्रशासकीय पथकांचे सदस्य ज्यामध्ये SDM, SDOP आणि पोलीस ठाणे प्रमुखांचा (SHO) समावेश होता, तात्काळ घटनास्थळी धावून आले. मुलाला सुखरूप बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नात बचाव पथक सध्या वेगाने खोदकाम करीत आहे. पहाटे 3 वाजेपर्यंत खोदकामात लक्षणीय प्रगती झाली होती. बोअरवेलच्या परिसरात पाण्याचा साठा आढळल्यामुळे बचावकार्यात आता काही आव्हाने निर्माण होऊ लागली आहेत.

कॅमेऱ्याद्वारे सतत देखरेख सुरू : मुलावर सतत दृश्य देखरेख ठेवण्यासाठी बोअरवेलमध्ये एक कॅमेरा खाली सोडण्यात आलाय आणि त्याच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न अविरतपणे सुरू आहेत. स्थानिक रहिवासी देखील या बचावकार्यात सक्रियपणे मदत करीत आहेत.

TAGGED:

BHAGIRATH FELL DEEP BOREWELL
UJJAIN CHILD RESCUE OPERATION
UJJAIN BOREWELL INCIDENT
BOY FELL INTO OPEN BOREWELL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.