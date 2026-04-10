सातपुडा जंगलात वाघाने एका आदिवासी व्यक्तीला जिवंत खाल्ले; मोहफुलांच्या मोहापायी पीडित व्यक्तीने गाठले होते 'कोअर झोन'
Published : April 10, 2026 at 1:19 PM IST
नर्मदापुरम : मध्य प्रदेशातील सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पातून (STR) एक हृदयद्रावक घटना समोर आलीय. या प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात (Core Zone) मोहफुले गोळा करण्यासाठी गेलेल्या एका गावकऱ्यावर भुकेल्या असलेल्या वाघाने हल्ला केलाय. वाघाने त्या व्यक्तीला नखांनी आणि दातांनी लचके तोडत ठार केले आणि त्यानंतर त्याला जिवंतच खाऊन टाकले. वाघाने सुधाराज चौहान (वय 49) यांचा बळी घेतला आणि त्यांच्या संपूर्ण शरीराची अत्यंत विद्रूप अवस्था केली; त्यानंतर जंगलात त्याचा धडावेगळं झालेलं शिर आणि शरीराचा उर्वरित भाग आढळून आला. घटनास्थळाच्या परिसरात रक्ताचे डाग आणि मानवी हाडे विखुरलेली आढळली.
रात्रभर बेपत्ता; पहाटे जंगलात आढळले मृतदेहाचे विद्रूप अवशेष : मृत व्यक्तीचे भाऊ रघुवर चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी दुपारी सुधाराज हा मोहफुले गोळा करण्यासाठी तावा नदी ओलांडून सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात (Core Zone) गेले होते. सायंकाळपर्यंत तो घरी परतला नाही, तेव्हा गुरुवारी सकाळी त्यांच्या कुटुंबीयांनी जंगलाच्या दिशेने शोधमोहीम सुरू केली. थोड्याच अंतरावर शोध घेतल्यावर त्यांना प्रचंड धडकी भरली; कारण अवघ्या काही अंतरावरच सुधाराजचा मृतदेह पडलेला होता आणि वाघ अगदी त्याच्या शेजारीच बसून होता. गावकऱ्यांनी हिंमत एकवटली, मोठा आरडाओरडा केला आणि वाघाला तिथून पळवून लावण्यात यश मिळवले. मात्र, वाघ निघून गेल्यावर तिथे जे दृश्य उरले होते, ते त्याहूनही अधिक भयानक आणि विदारक होते.
पोलीस आणि वनविभागाच्या पथकांनी मृतदेहाचे अवशेष ताब्यात घेतले : गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे, केसला पोलीस ठाण्याचे पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्याच वेळी तपास करण्यासाठी वनविभागाचे एक पथकही तिथे पोहोचले. घटनास्थळाच्या परिसरात मृत व्यक्तीचे तुकडे आणि शरीराचे विविध अवशेष विखुरलेले आढळले. यावरून वाघ अत्यंत भुकेला होता आणि याच तीव्र भुकेमुळे त्याने सुधाराजला आपले भक्ष्य बनवले हे स्पष्ट झाले. मृतदेहाजवळच पडलेले आधार कार्ड मिळाल्यामुळे पीडित व्यक्तीची ओळख पटली. पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (SHO) मदन लाल पवार यांनी सांगितले, "हा हल्ला दुपारच्या सुमारास झाला असावा असे दिसते; पीडित व्यक्तीचे शीर (चेहरा) काळे पडले होते. मृत व्यक्तीची ओळख सुधाराज (पिता हजारी चौहान, रा. चनागढ झुंकर) अशी पटली आहे. शवविच्छेदन (Post mortem) पूर्ण झाल्यानंतर मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला असून, त्यांनी त्यानंतर मृत व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार केलेत."
गावकऱ्यांचे कोअर क्षेत्रात अनधिकृत प्रवेश करून मृत्यूला आमंत्रण : या घटनेला दुजोरा देताना सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालिका राखी नंदा म्हणाल्या की, "जलाशयाच्या पाणलोट क्षेत्रात एका वाघाने एका आदिवासी गावकऱ्याची शिकार केलीय. ही घटना कोअर क्षेत्रात घडली की बफर क्षेत्रात हे निश्चित करण्यासाठी सध्या तपास सुरू आहे. कोअर क्षेत्रात परवानगीशिवाय प्रवेश करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा असून, अत्यंत धोकादायक कृत्य आहे, यावर भर देण्यासाठी वनविभाग वारंवार इशारे देत असते आणि जनजागृती मोहिमा राबवत असते. या सर्व प्रयत्नांनंतरही मोहफुलांच्या हंगामात गावकरी आपला जीव धोक्यात घालणे सुरूच ठेवतात."