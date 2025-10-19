केरळमधील अनोखं पोस्ट ऑफिस; माकडं अन् सापांची भीती, तरीही का स्थलांतरित केलं जात नाही?
विशेष म्हणजे या पोस्ट ऑफिसमध्ये पोस्टल सेव्हिंग्ज, आरडी, पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स आणि ग्रामीण पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स अंतर्गत 200 हून अधिक व्यवहार केले जातात.
कासरगोड : सध्याच्या ई-मेल, मोबाईल फोनच्या जमान्यात पोस्ट ऑफिस देखील कित्येक वर्षांपासून आपलं अस्तित्व टिकवून आहे. पोस्ट ऑफिसकडून डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण उचलत अनेक योजना आणल्या आहेत. त्यामुळं आजही पोस्ट ऑफिस चर्चेत असतं. अशातच केरळमधील एका छोट्याशा गावात एक अनोखे पोस्ट ऑफिस आहे, जिथं उड्या मारणारी माकडं, डुकरांची रहदारी आणि सरपटणाऱ्या सापांची भीती नेहमीच असते. तरीही अशा ठिकाणी पोस्ट ऑफिस आपली सेवा देण्याचं काम कधीही थांबवत नाही.
स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न, पण... : जंगलाच्या परिसरात असलेल्या या पोस्ट ऑफिसमध्ये तिरुअनंतपुरमहून आलेले पोस्टमास्टर जगदीश आणि पोस्टमन श्रीशिवरम हे आपले दैनंदिन कर्तव्य मोठ्या धीरानं पार पाडतात. विशेष म्हणजे या पोस्ट ऑफिसमध्ये प्रत्येक आधुनिक टपाल सेवा उपलब्ध आहेत. हे पोस्ट ऑफिस कर्नाटकपासून फक्त 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कासारगोड जिल्ह्यातील पड्रे गावात आहे. वन्य प्राण्यांच्या भीतीमुळं आलेल्या तक्रारींनंतर, पोस्ट विभागानं हे पोस्ट ऑफिस स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु याला गावकऱ्यांच्या विरोधाला सामोरं जावं लागलं होतं.
बरेच लोक पत्र पाठवण्यासाठी येत असत : गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, पोस्ट ऑफिस 75 वर्षांपासून त्यांच्या सुख-दु:खाचा भाग आहे. त्यामुळं स्थानिकांची मागणी लक्षात घेता, विभागानं हे पोस्ट ऑफिस स्थलांतर करण्याचा निर्णय मागे घेतला. पोस्टमास्तर जगदीश सांगतात की, ते लहानपणापासून इथं राहत आहेत. बरेच लोक पत्र पाठवण्यासाठी आणि काही आपली पेन्शन घेण्यासाठी येत असत. तसंच त्यांनी स्पष्ट केलं की पोस्ट ऑफिसच्या अधिकार क्षेत्रात जवळपास 350 घरांचा समावेश आहे. पूर्वीची स्थिती आणि आधुनिक सुविधांचा अभाव असूनही, या पोस्ट ऑफिसची कार्यक्षमता अजूनही अप्रभावित आहे.
"मी 24 वर्षांपासून इथं आहे. इमारत जुनी आहे, पण कोणत्याही मोठ्या समस्या नाहीत. स्थानिक लोकांचं प्रेम सर्वात महत्त्वाचं आहे. जेव्हा श्री शिवराम इथं आले, तेव्हा त्यांना काही आव्हानांचा सामना करावा लागला. कारण घरं एकमेकांपासून थोडी दूर आहेत. हे कर्नाटकजवळील सीमावर्ती गाव असल्यानं, याठिकाणी पत्र देखील कन्नड भाषेमध्ये येतात. मी त्यांना पत्ते इंग्रजीत सांगतो. जंगलाच्या सौंदर्याचा आनंद घेत इथं काम करणं हे एक भाग्य आहे," असं पोस्टमास्टर जगदीश सांगतात.
पोस्ट विभागाकडून 200 रुपये मासिक भाडे : हे पोस्ट ऑफिसचे एक शाखा कार्यालय आहे, परंतु स्पीड पोस्ट आणि नोंदणीकृत मेलसह सर्व सेवा इथं उपलब्ध आहेत. पोस्टमास्टर म्हणाले की, "इथं पोस्टल सेव्हिंग्ज, आरडी, पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स आणि ग्रामीण पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स अंतर्गत 200 हून अधिक व्यवहार केले जातात. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या सेवा देखील उपलब्ध आहेत. रामकृष्ण भट्ट यांच्या मालकीच्या या इमारतीला पोस्ट विभागाकडून 200 रुपये मासिक भाडे मिळते."
