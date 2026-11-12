जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांचे मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत सापडले
मृत जवानांची सर्व्हिस शस्त्रे घटनास्थळी सापडली नाहीत, ज्यामुळे या घटनेमागे दहशतवादी कारस्थान असण्याची शक्यता निर्माण झालीय.
Published : November 12, 2026 at 12:24 PM IST
जम्मू: जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यात गुरुवारी सकाळी दोन बेपत्ता विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांचे (SPOs) मृतदेह सापडले. त्यांच्या शरीरावर गोळ्यांच्या अनेक जखमा होत्या. खरं तर हे दोन्ही अधिकारी आदल्या दिवशी दुर्गम 'दच्छन' (Dachhan) भागातून बेपत्ता झाले होते. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत जवानांची सर्व्हिस शस्त्रे घटनास्थळी सापडली नाहीत, ज्यामुळे या घटनेमागे दहशतवादी कारस्थान असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मृतांची ओळख बॉबी चंद (57) आणि रशपाल कुमार (45) अशी पटली आहे.
दोघे या परिसरात सुरक्षा आणि गस्तीच्या कामात गुंतलेले : विशेष म्हणजे हे दोघे दच्छन परिसरातील 'कियार' (Kiar) गावात स्थानिक पोलिसांच्या 'स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप' (SOG) मध्ये तैनात होते. बुधवारी ते आपल्या छावणीतून दच्छन-मरवाह भागातील एका लष्करी चौकीकडे जात असताना बेपत्ता झाले होते. हा भाग अत्यंत दुर्गम आणि डोंगराळ आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे दोघे या परिसरात सुरक्षा आणि गस्तीच्या कामात गुंतलेले होते. खरं तर ते बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळताच संबंधित सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले. सुरक्षा दल आणि पोलीस पथकांनी परिसरातील दुर्गम, डोंगराळ आणि जंगलमय भागात मोठ्या प्रमाणावर शोधमोहीम राबवली, जेणेकरून त्यांचा शोध घेता येईल आणि ते कसे बेपत्ता झाले, हे स्पष्ट होऊ शकेल.
शोध घेण्यासाठी श्वानपथकाची मदत घेण्यात आली : या शोधमोहिमेत दुर्गम आणि जंगलमय भागावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात आला, तर जमिनीवरील पथकांना शोध घेण्यासाठी श्वानपथकाची मदत घेण्यात आली. किश्तवाडमधील दुर्गम आणि जंगलमय भागात लपून बसलेल्या उर्वरित दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून सातत्याने मोहिमा राबवल्या जात आहेत. दहशतवादविरोधी कारवायांच्या परिणामी अनेक सक्रिय दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला असून, जिल्ह्यात त्यांची उपस्थिती लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाली आहे. मात्र, येथील कठीण भौगोलिक रचना आणि विस्तीर्ण जंगल परिसर सुरक्षा यंत्रणांसमोर आजही आव्हाने उभी करत आहेत. अलीकडच्या काही वर्षांत येथे दहशतवादाशी संबंधित अनेक घटना समोर आल्या आहेत.
2026 मध्ये दहशतवादाशी संबंधित घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू : उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2026 मध्ये दहशतवादाशी संबंधित घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला, ज्यामध्ये चार दहशतवादी आणि एका लष्करी जवानाचा समावेश होता. 2025 मध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात तीन दहशतवादी आणि एका लष्करी जवानाचा समावेश होता. तसेच 2024 मध्ये तीन सुरक्षा कर्मचारी आणि दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. ही घटना आज दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात सीआरपीएफ चौकीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर घडली आहे. संशयित दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफ चौकीवर गोळीबार केल्यामुळे दलाचे तीन जवान जखमी झाले. दुपारी सव्वा दोनच्या सुमारास हल्लेखोरांनी सीआरपीएफच्या 46 व्या बटालियनच्या जवानांना लक्ष्य केले. हा हल्ला अशा वेळी झाला, जेव्हा जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हे सरकारी डिग्री कॉलेजमध्ये आयोजित 'वेशो महोत्सवा'ला उपस्थित राहणार होते.