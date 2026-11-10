...म्हणून सोनिया गांधी 2004 मध्ये पंतप्रधान झाल्या नाहीत, 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह' या पुस्तकातून खुलासा
पुस्तकात सोनिया गांधी यांनी 2004 मधील त्या घटनाक्रमाचे वर्णन केले आहे, जेव्हा यूपीए (UPA) सरकार सत्तेत आले होते आणि त्यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
Published : November 10, 2026 at 2:26 PM IST
नवी दिल्ली: काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या (CPP) अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह' हे पुस्तक सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. खरं तर हे पुस्तक आज मंगळवारी 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी देशभर प्रकाशित झाले. सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या या आत्मचरित्रातील काही अंश शेअर केलेत. 'द इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखाचा संदर्भ देत सोनिया गांधी यांनी 2004 मधील त्या घटनाक्रमाचे वर्णन केले आहे, जेव्हा यूपीए (UPA) सरकार सत्तेत आले होते आणि त्यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
राहुल गांधी बोलला, हा अगदी योग्य निर्णय आहे : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (X) वर ही पोस्ट शेअर करताना त्या लिहितात की, "अचानक, माझ्या मनातील शेवटची शंकाही दूर झाली. जणू मी स्वतःलाच सांगत होते, 'सोनिया, स्वतःशी प्रामाणिक राहा. तुला हे आधीपासूनच माहीत होते. आता हे सोडून दे!' काही तासांनंतर मी उठले, थेट माझ्या मुलाच्या खोलीत गेले आणि दरवाजा ठोठावला. मी त्याला सांगितले की, मी माझा निर्णय घेतला आहे आणि मी माझ्या निर्णयावर ठाम राहीन. तो जवळ आला, मला मिठी मारली आणि म्हणाला की, हा अगदी योग्य निर्णय आहे." त्या पुढे त्या प्रसंगाचे वर्णन करतात की, "मी जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात हॉलमध्ये प्रवेश केला. संसद सदस्य आपापल्या जागेवरून उठले आणि त्यांच्या समोरील लाकडी टेबलांवर थाप मारू लागले. मी पक्षनेत्यांसाठी राखीव असलेल्या लांब टेबलाच्या मध्यभागी माझ्या जागेवर पोहोचते आणि जोपर्यंत कोणी थांबण्याचा इशारा करत नाही, तोपर्यंत उभी राहते; त्यानंतर आम्ही सर्वजण आपापल्या जागी बसतो."
हे काही राजकीय पुस्तक नसून एक वैयक्तिक पुस्तक : त्याच पोस्टमध्ये सोनिया गांधी स्पष्ट करतात की, हे काही राजकीय पुस्तक नसून एक वैयक्तिक पुस्तक आहे. त्या लिहितात की, "माझ्या कुटुंबाबद्दल खूप काही लिहिले गेले आहे, परंतु ते खरोखर कोण होते, त्यांच्या कार्यामागची प्रेरणा, त्यांनी केलेले संघर्ष आणि त्यांच्यातील मानवी त्रुटी या गोष्टींची सखोल समज फार कमी लेखनांत दिसून येते. मला त्यांना प्रामाणिकपणे अशा व्यक्तींच्या रूपात मांडायचे होते ज्यांना मी ओळखत होते आणि ज्यांच्यावर माझे प्रेम होते." 'द हिंदू'मध्ये मी 'बिलॉन्गिंग'च्या निर्मितीप्रक्रियेबद्दल लिहिले आहे. हे पुस्तक सोनिया गांधींच्या प्रवासाचा आढावा घेते, युद्धोत्तर इटलीमधील त्यांचे बालपण, राजीव गांधींसोबतची त्यांची प्रेमकथा, भारतातील त्यांचे आयुष्य आणि अशा काही वैयक्तिक शोकांतिका ज्यांनी देशासोबतच्या त्यांच्या संबंधांना एक नवीन वळण दिले. यात इटलीमधील त्यांची सुरुवातीची वर्षे, केंब्रिजमध्ये असताना राजीव गांधींसोबतचे त्यांचे नाते, तसेच त्यांच्या सासू आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि त्यांचे पती राजीव गांधी यांच्या हत्यांच्या घटनांचा समावेश आहे.
19 वर्षांच्या विद्यार्थिनी असताना पहिल्यांदा राजीव गांधींना भेटल्या : यापूर्वी 18 ऑगस्ट रोजी प्रकाशक 'अल्फ्रेड ए. नॉफ' (Alfred A. Knopf) यांनी 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह' (Belonging: A Journey of Love) हे पुस्तक 10 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार असल्याची घोषणा केली होती. इटलीमध्ये जन्मलेल्या सोनिया गांधी 1965 मध्ये केंब्रिज, इंग्लंड येथे 19 वर्षांच्या विद्यार्थिनी असताना पहिल्यांदा राजीव गांधींना भेटल्या होत्या. या जोडप्याचा विवाह 25 फेब्रुवारी 1968 रोजी झाला.
मंगळवारी पुस्तक देशभरातील पुस्तकविक्रेत्यांकडे उपलब्ध : सोनिया गांधींचे आत्मचरित्र 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह' मंगळवारी देशभरातील पुस्तकविक्रेत्यांकडे उपलब्ध झाले आहे. हे पुस्तक आता देशभर विविध दुकानांमध्ये उपलब्ध आहे; ज्यामध्ये चेन्नईमधील 'हिगिनबॉथम्स' (Higginbothams), दिल्लीतील 'बहरीसन्स' (Bahrisons) आणि 'मिडलँड' (Midland), मुंबईतील 'द व्हाईट क्रो' (The White Crow) आणि 'टायटल वेव्हज' (Title Waves), केरळमधील 'मातृभूमी बुक्स' (Mathrubhumi Books), कर्नाटकधील 'ब्लॉसम्स' (Blossoms) आणि 'द बुकवर्म' (The Bookworm) यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर, तेलंगणा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि केरळमधील 'क्रॉसवर्ड' (Crossword) स्टोअर्समध्येही हे पुस्तक उपलब्ध आहे.
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