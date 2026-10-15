वडिलांनी मुलाला पेट्रोल टाकून जिवंत जाळलं, गुन्हा लपवण्यासाठी मृतदेहाचं केलं दफन
या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी वडिलांवर गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे.
Published : October 15, 2026 at 4:26 PM IST
वाव-थराड : गुजरातमधील वाव-थराड जिल्ह्यातील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथील एका वडिलानं आपल्या 2 वर्षांच्या आपल्या मुलावर पेट्रोल ओतून त्याला जिवंत जाळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मुलाच्या मृत्यूनंतर, वडिलांनी आपला गुन्हा आणि मृत्यूचं खरं कारण लपवण्यासाठी मुलाचा मृतदेह स्मशानभूमीत नेऊन दफन केला. दरम्यान, या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी वडिलांवर गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे.
पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, सुईगाममधील रावलवास येथील रहिवासी अशोक रावल यानं 13 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1 ते 2 च्या दरम्यान आपला अडीच वर्षांचा मुलगा नवघन याच्यावर पेट्रोल ओतून त्याला पेटवून दिलं. यानंतर मुलाला रुग्णालयात नेलं. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मुलाच्या मृत्यूनंतर वडिलांनी आपला गुन्हा आणि मृत्यूचं खरं कारण लपवण्यासाठी मृतदेह स्मशानभूमीत नेऊन दफन केला. या घटनेनंतर ज्यावेळी अशोक रावळ याच्या काकांना याबाबत समजले. त्यावेळी त्यांनी अशोक रावळ याच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
तक्रार मिळाल्यानंतर, स्थानिक पोलीस गावातील स्मशानभूमीत आले, त्यांनी मुलाचा मृतदेह बाहेर काढला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. तसंच पोलिसांनी आरोपी अशोक रावलविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 103(1) (खून) आणि 238 (पुरावा नष्ट करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अशोक रावलनं आपल्या मुलाची हत्या केल्याची कबुली दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अशोक रावलचं लग्न हिम्मतनगर इथं झालं होतं, परंतु त्याची पत्नी काही काळापासून माहेरी राहत होती. परिणामी, अशोक रावलला आपल्या अडीच वर्षांच्या मुलाची काळजी घेणं आणि त्याला वाढवणे दिवसेंदिवस कठीण जात होत. त्याची काळजी घेण्यासाठी दुसरं कोणीही नव्हते. त्यामुळं अशोक रावलनं आपल्याच मुलाला ओझं मानून हा गुन्हा केला. दरम्यान, या घटनेमुळं सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा :