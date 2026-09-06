गुजरातमधील राजकोटमध्ये एका बंधाऱ्यात आंघोळीसाठी गेलेल्या चार मुलांचा बुडून मृत्यू
गुजरातच्या राजकोट जिल्ह्यातील पडधारी तालुक्यात असलेल्या दहिसरडा गावात एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली.
Published : September 6, 2026 at 5:10 PM IST
राजकोट : गुजरातच्या राजकोट जिल्ह्यातील पडधारी तालुक्यात असलेल्या दहिसरडा गावात एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. गावातील पट हनुमान मंदिरामागील बंधाऱ्यात चार मुलांचा बुडून मृत्यू झाला. गावकऱ्यांना बंधाऱ्याजवळ मुलांचे कपडे सापडले आणि त्यानंतर दोन मुलांचे मृतदेह आढळले. यानंतर अग्निशमन दल आणि पोलिसांना माहिती देण्यात आली आणि रात्री उशिरा एकूण चार मृतदेह बाहेर काढण्यात आले.
बंधाऱ्यात आंघोळ करण्यासाठी गेले होते : दहिसरडा गावातील एकाच शाळेत शिकणारे तीन मित्र आणि जन्माष्टमी साजरी करण्यासाठी जामनगरच्या ध्रोलहून आपल्या मामाच्या घरी आलेला एक मुलगा, हे 5 सप्टेंबर रोजी शनिवारी दुपारी गावातील पट हनुमान मंदिरामागील बंधाऱ्यात आंघोळ करण्यासाठी गेले होते. खूप उकाडा असल्यानं, पटकन आंघोळ करून परत यावं, असं त्यांना वाटलं. पण बंधाऱ्याच्या खोल पाण्याचा त्यांना अंदाज आला नाही आणि त्यामुळं ती बुडाली. या मुलांचं वय 12 ते 15 वर्षांच्या दरम्यान होते.
मुलांचे कपडे पाहून कुटुंबीयांना धक्का : संध्याकाळपर्यंत मुलं घरी परत आली नाहीत. त्यामुळं त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध सुरू केला. धरणाजवळ त्यांचे कपडे आणि चपला पडलेल्या पाहून कुटुंबीयांना धक्काच बसला. गावकऱ्यांनी पाण्यात शोध घेतला असता, त्यांना दोन मुलांचे मृतदेह सापडले. यानंतर राजकोट महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला तत्काळ सतर्क करण्यात आले. अग्निशमन दलाचे पथक, अग्निशमन कर्मचाऱ्यांसह, घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी शोधमोहीम सुरू केली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आठ तास शोधमोहीम राबवली आणि रात्री साडेअकरा वाजता इतर दोन मुलांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. यानंतर चारही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले.
तीन मुलांवर एकत्र अंत्यसंस्कार : आज सकाळी दहिसरडा गावात तीन मुलांवर एकत्र अंत्यसंस्कार करण्यात आले, तर आपल्या मामाला भेटायला आलेल्या त्या निष्पाप मुलाचा अंत्यविधी त्याच्या मूळ गावी, ध्रोल इथं होणार आहे. या घटनेबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना, मेटोडा पोलीस स्टेशनचे पीआय महावीर सिंह परमार म्हणाले, "पडधारी तालुक्यातील दहिसरडा अजी गावातील एका चेक डॅममध्ये (पाझर बंधारा) चार मुलं बुडाल्याची माहिती काल संध्याकाळी आम्हाला समजली. यानंतर आमचे पथक तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले. प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, एकाच गल्लीत राहणारी तीन मुलं आणि जामनगरच्या ध्रोल येथून मामाला भेटायला आलेला त्यांचा भाचा, हे दुपारी आंघोळ करायला गेले असता त्यांचा बुडून मृत्यू झाला."
हेही वाचा :