काकीनाडा ते महाराष्ट्र पहिल्यांदाच वूड पल्पची रेल्वेद्वारे वाहतूक!
यापूर्वी वूड पल्पची वाहतूक रस्तेमार्गे केली जात होती.
Published : September 20, 2026 at 6:17 PM IST|
Updated : September 20, 2026 at 6:56 PM IST
काकीनाडा : आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा बंदरातून शनिवारी महाराष्ट्रातील भिगवणपर्यंत पहिल्यांदाच वूड पल्पची (Wood pulp) रेल्वेद्वारे वाहतूक करण्यात आली. यापूर्वी वूड पल्पची वाहतूक रस्तेमार्गे केली जात होती. दरम्यान, रेल्वेच्या इतिहासातील हा एक नवीन टप्पा असल्याचं नमूद करत, 'साउथ कोस्ट रेल्वे'च्या (SCoR) अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "गेल्या 15 वर्षांपासून महाराष्ट्रातील कागद उद्योगांसाठी 1,061 किमीचे अंतर कापून रस्तेमार्गे वूड पल्पची वाहतूक केली जात होती."
अलीकडेच अधिकाऱ्यांनी उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती : मालवाहतूक रेल्वेमार्गे केल्यास रेल्वेला अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो, हे लक्षात घेऊन रेल्वे अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच उद्योग प्रतिनिधींशी या विषयावर चर्चा केली होती. दरम्यान, एका वॅगनमध्ये वूड पल्पची क्षमता 45 ते 50 टन असतानाही रेल्वेनं त्यासाठी 65.1 टनांचे शुल्क आकारलं होतं. यामुळं हा खर्च एक बोजा असल्याचं सांगत उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी रस्ते मार्गाचा पर्याय निवडला होता. त्यामुळं या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, वूड पल्पच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव जुलै महिन्यात रेल्वे बोर्डाकडे सादर करण्यात आला होता.
दरवर्षी 20 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज : या प्रस्तावाच्या आधारे, वूड पल्पचा समावेश वस्तू दरपत्रक वर्ग 110 अंतर्गत एक वस्तू म्हणून करण्यात आला आणि वाहतूक शुल्कात लक्षणीय घट करण्यात आली, ज्यामुळं उद्योग प्रतिनिधींनी रेल्वे वाहतुकीचा पर्याय निवडला. प्रत्येक रेकपासून (रेल्वेच्या मालगाडीच्या डब्यांच्या संचापासून) मिळणारे उत्पन्न जवळपास 40 लाख रुपये असले, तरी दरवर्षी 1.5 लाख टन वूड पल्पची अतिरिक्त वाहतूक केल्यानं 20 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांचं कौतुक : दरम्यान, साउथ कोस्ट रेल्वेचे महाव्यवस्थापक संदीप माथूर, प्रधान मुख्य परिचालन व्यवस्थापक विनीत कुमार, प्रधान वाणिज्य व्यवस्थापक के. संबाशिव राव आणि विजयवाडा विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक मोहित सोनाकिया यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांचं कौतुक केलं आहे.
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