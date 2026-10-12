केरळ विधानसभेत CEC ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केरळ विधानसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
Published : October 12, 2026 at 2:26 PM IST
तिरुवनंतपुरम : मतदार याद्यांमधील एसआयआर प्रक्रियेतील गडबड, कथित मतचोरी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सध्या विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला आहे. अशात देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केरळ विधानसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवणं, हे संविधानाचे उघड उल्लंघन असल्याचं मत केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी हा ठराव विधानसभेत मांडताना व्यक्त केलं. या ठरावात फॉर्म 6 आणि फॉर्म 7 मध्ये केलेल्या गंभीर बदलांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसंच निवडणूक आयोगानं घेतलेल्या अनेक निर्णयांना आयोगाच्या इतर सदस्यांचा पाठिंबा नव्हता, असं मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावात म्हटलं आहे.
याचबरोबर, केंद्र सरकारनं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना लवकरात लवकर पदावरून हटवावं, असा आग्रह या ठरावात करण्यात आला आहे. दरम्यान, भाजपाचे आमदार बी. गोपाकुमार आणि व्ही. मुरलीधरन यांनी ठरावात दुरुस्त्या सुचवल्या. तर साजी चेरियन यांनीही एक दुरुस्ती सादर केली, ज्यात 24 लाख मतदारांना वगळण्याची आणि 'ईसीडॉट नेट' नावाचे सॉफ्टवेअर तयार करण्याची मागणी केली. मात्र, सरकारनं भाजपा सदस्य आणि दोन सीपीएम आमदारांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या फेटाळून लावल्या.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते पिनाराई विजयन यांनी सुचवलेली तोंडी दुरुस्ती सरकारनं स्वीकारली, ज्यात 'लाखो मतदार वगळले' हा शब्दप्रयोग बदलून 'कोटी मतदार' असा करण्याची मागणी केली होती. या ठरावात पुढं मागणी करण्यात आली की, मतदार याद्या तयार करण्यासाठी आणि त्यांची पडताळणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी दूर करून सर्व पात्र नागरिकांचे मतदानाचे हक्क तत्काळ पुनर्संचयित करावेत.
याचबरोबर, सध्याचे काम हे लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 आणि मतदार नोंदणी नियम, 1960 यांचे उघड उल्लंघन असल्याचं ठरावात म्हटलं आहे. तसंच, तांत्रिक फेरफार करून वंचित समुदाय, अल्पसंख्याक, स्थलांतरित कामगार आणि तरुण मतदार यांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे हे लोकशाही तत्त्वांचे उघड उल्लंघन असल्याचंही या ठरावात अधोरेखित करण्यात आलं आहे.
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